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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Специя
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 139
Наполи 97.8% (136)
X 1.4% (2)
Специя 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Специя
1.28
6.95
14.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
14
Кивиор
Якуб
20
Бастони
Симоне
13
Реца
Аркадиуш
9
Манай
Рей
33
Агудело
Кевин
Наполи
4-2-3-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.26
Фабиан Руис 5 0.26
Мертенс Дрис 5 0.26
Осимхен Виктор 5 0.26
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.21
Лосано Ирвинг 2 0.11
Кулибали Калиду 2 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ррахмани Амир 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Политано Маттео 1 0.05
Петанья Андреа 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.16
Гьяси Эммануэль 3 0.16
Бастони Симоне 2 0.11
Нзола М'Бала 2 0.11
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Коваленко Виктор 2 0
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
18%
5
56%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
50%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Забито

35
18
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
14%
5
28%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
17%
5
28%
76-90

Пропущено

13
39
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 17
3
23%
5
13%
1-15
2
15%
2
5%
16-30
1
8%
8
21%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
46%
10
26%
61-75
1
8%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 35 - 13 40
3. Милан 0:0 Заявка 19 12 4 3 36 - 20 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя 0:0 Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Эмполи 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
14. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
4. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 27 5
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 11'
    Агудело на фланге аккуратно отобрал мяч у Ди Лоренцо, но атаку собственной команды грамотно начать не смог.
  • 10'
    Лосано сделал неточный пас налево на Руя.
  • Фол, нарушение
    9'
    Агудело перед чужой штрафной площадью навязал борьбу соперникам и сыграл рукой.
  • Офсайд
    8'
    Лосано слева из офсайда головой пробил левее ворот.
  • Угловой
    7'
    Реца от углового флага навесил на Эрлича, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • 6'
    Прострел Рецы слева к воротам заблокировал Ди Лоренцо.
  • Офсайд
    5'
    Ди Лоренцо справа забежал в офсайд.
  • 4'
    Зелиньски справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот с двенадцати метров.
  • 3'
    Лоботка у центрального круга отобрал мяч ку соперников и откинул его в сторону Оспины.
  • 2'
    "Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Специя" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени Диего Армандо Марадоны!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Наполи 0:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Наполи 0:0 Специя

Исход игры
Наполи
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
26.87% (36)
Нет
73.13% (98)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.9% (69)
3:0 Наполи
19.1% (27)
3:1 Наполи
12.8% (18)
2:1 Наполи
9.2% (13)
4:1 Наполи
3.5% (5)
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Наполи
Специя

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