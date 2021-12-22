Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.26
|Фабиан Руис
|5
|0.26
|Мертенс Дрис
|5
|0.26
|Осимхен Виктор
|5
|0.26
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.21
|Лосано Ирвинг
|2
|0.11
|Кулибали Калиду
|2
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ррахмани Амир
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Политано Маттео
|1
|0.05
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.16
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.16
|Бастони Симоне
|2
|0.11
|Нзола М'Бала
|2
|0.11
|Коваленко Виктор
|1
|0.05
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|Сала Джакопо
|1
|0.05
|Манай Рей
|1
|0.05
|Стрелец Давид
|1
|0.05
|Антист Жанис
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
18%
5
56%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
50%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Забито
35
18
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
14%
5
28%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
17%
5
28%
76-90
Пропущено
13
39
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 17
3
23%
5
13%
1-15
2
15%
2
5%
16-30
1
8%
8
21%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
46%
10
26%
61-75
1
8%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 20
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 34
|31
|9.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 30
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 35
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 39
|14
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 6
|20
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 27
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Специя
Исход игры
Наполи
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
26.87% (36)
Нет
73.13% (98)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.9% (69)
3:0 Наполи
19.1% (27)
3:1 Наполи
12.8% (18)
2:1 Наполи
9.2% (13)
4:1 Наполи
3.5% (5)
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