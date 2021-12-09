  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Специя
Прогнозы 39
Наполи 97.4% (38)
X 0% (0)
Специя 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Специя
1.30
6.30
12.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Наполи
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.28
Фабиан Руис 5 0.28
Мертенс Дрис 5 0.28
Осимхен Виктор 5 0.28
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.22
Лосано Ирвинг 2 0.11
Кулибали Калиду 2 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ррахмани Амир 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.17
Гьяси Эммануэль 3 0.17
Бастони Симоне 2 0.11
Нзола М'Бала 2 0.11
Коваленко Виктор 1 0.06
Бурабия Мехди 1 0.06
Сала Джакопо 1 0.06
Манай Рей 1 0.06
Стрелец Давид 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Коваленко Виктор 2 0
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
18%
5
56%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
50%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Забито

35
18
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
14%
5
28%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
17%
5
28%
76-90

Пропущено

13
39
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 17
3
23%
5
13%
1-15
2
15%
2
5%
16-30
1
8%
8
21%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
46%
10
26%
61-75
1
8%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Наполи 97.4% (38)
    X 0% (0)
    Специя 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Специя
    1.30
    6.30
    12.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наполи - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Специя

    Исход игры
    Наполи
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (9)
    Нет
    75% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    56.4% (22)
    2:1 Наполи
    12.8% (5)
    3:1 Наполи
    10.3% (4)
    3:0 Наполи
    10.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Специя

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     