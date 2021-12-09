Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.28
|Фабиан Руис
|5
|0.28
|Мертенс Дрис
|5
|0.28
|Осимхен Виктор
|5
|0.28
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.22
|Лосано Ирвинг
|2
|0.11
|Кулибали Калиду
|2
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ррахмани Амир
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Политано Маттео
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.17
|Бастони Симоне
|2
|0.11
|Нзола М'Бала
|2
|0.11
|Коваленко Виктор
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|Сала Джакопо
|1
|0.06
|Манай Рей
|1
|0.06
|Стрелец Давид
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
18%
5
56%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
6
26
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
50%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Забито
35
18
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
14%
5
28%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
17%
5
28%
76-90
Пропущено
13
39
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 17
3
23%
5
13%
1-15
2
15%
2
5%
16-30
1
8%
8
21%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
6
46%
10
26%
61-75
1
8%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Прогнозы на матч Наполи - Специя
Исход игры
Наполи
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Специя
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
25% (9)
Нет
75% (27)
Популярный счёт
2:0 Наполи
56.4% (22)
2:1 Наполи
12.8% (5)
3:1 Наполи
10.3% (4)
3:0 Наполи
10.3% (4)
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