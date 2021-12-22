Италия: Серия A 2021-2022
0:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
0:1
36' ГолОрсолини Риккардо
0:2
44' ГолХики Аарон
59' Желтая карточкаСванберг Маттиас
65' Желтая карточкаДомингес Николас
Ход матча
36'
44'
59'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
17
Мюлдюр
Мерт
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Болонья
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|8 (2)
|0.42
|Скамачча Джанлука
|6
|0.32
|Распадори Джакомо
|4
|0.21
|Фраттези Давиде
|4
|0.21
|Джуричич Филип
|2
|0.11
|Лопес Максим
|1
|0.05
|Феррари Джанмарко
|1
|0.05
|Траоре Хамед
|1
|0.05
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.32
|Барроу Муса
|5
|0.26
|Хики Аарон
|4
|0.21
|Сванберг Маттиас
|3
|0.16
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.16
|Орсолини Риккардо
|2 (1)
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.11
|Домингес Николас
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Берарди Доменико
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|Фраттези Давиде
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Распадори Джакомо
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Домингес Николас
|5
|0
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
1
10%
5
50%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
1
4%
3
12%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
8
29%
2
8%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
4
14%
10
40%
76-90
Пропущено
30
30
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
8
27%
6
20%
46-60
2
7%
7
23%
61-75
8
27%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2
Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0
Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 34
|31
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|1:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 33
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Болонья
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|11.
|Лацио
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Болонья
Исход игры
Сассуоло
72.2% (104)
Ничья
16.7% (24)
Болонья
11.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.6% (70)
1:0 Сассуоло
14.6% (21)
1:1 Ничья
11.1% (16)
1:2 Болонья
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:1 Сассуоло
3.5% (5)
0:1 Болонья
3.5% (5)
2:0 Сассуоло
2.1% (3)
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