Второй тайм

96' Болонья заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Сантандер Федерико забивает с правой ноги!

94' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Сассуоло выполняет удар от ворот.

91' Виньято Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи

89' Должен был быть гол! Барроу Муса имел отличный шанс, но Джанлука Пеголо не дал голу состоятся!

89' ШАНС! Барроу Муса вышел один на один с голкипером...

89' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Сассуоло выполняет удар от ворот.

89' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

88' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Распадори Джакомо пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

86' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

84' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Скамачча Джанлука пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

81' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

80' Бонифаци Кевин получил травму и заменен. Луис Бинкс выходит на поле.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бонифаци Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Бонифаци Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' О, нет. Из многообещающей позиции Барроу Муса из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

77' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

77' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сантандер Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

74' Пеголо Джанлука взял и забрал мяч на выходе

73' Сассуоло выполняет удар от ворот.

73' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Плохо сыграл Рожерио да Силва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Болонья выполняет удар от ворот.

69' Хороший удар издали нанес Берарди Доменико , но отличный сейв сделал Лукаш Скорупский. Угловой.

69' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Отличные скиллы показывает Распадори Джакомо , обводя своих соперников

67' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Домингес Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сориано Роберто нанес удар, мяч был парирован, но Джанлука Пеголо не удержал его в руках.

60' Скамачча Джанлука нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

59' Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи

59' Сассуоло выполняет удар от ворот.

58' Болонья выполняет удар от ворот.

56' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Болонья выполняет удар от ворот.

55' Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Сассуоло выполняет удар от ворот.

54' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хороший удар издали нанес Хики Аарон , но отличный сейв сделал Джанлука Пеголо. Угловой.

49' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Болонья

49' Фраттези Давиде не смог попасть в створ ударом издали

49' Сассуоло выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Сванберг Маттиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Почти гол! Сориано Роберто пробил головой по воротам, но Джанлука Пеголо спас!

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Сассуоло