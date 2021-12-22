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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:3
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
0:1
36' Гол
Орсолини Риккардо
0:2
44' Гол
Хики Аарон
59' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
64' Желтая карточка
Домингес Николас
76' Желтая карточка
Сантандер Федерико
90' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
0:3
90' Гол
Сантандер Федерико
90'+6

Ход матча

36'
0:1
Орсолини Риккардо
(Домингес Николас)
44'
0:2
Хики Аарон
(Ольсен Сков Андреас)
46'
Распадори Джакомо
Бога Жереми
 
46'
Тольян Йереми
Мюлдюр Мерт
 
59'
 
Сванберг Маттиас
62'
 
Барроу Муса
Орсолини Риккардо
62'
 
Виньято Эмануэль
Сванберг Маттиас
63'
Дефрель Грегоре
Траоре Хамед
 
64'
 
Домингес Николас
72'
 
Сантандер Федерико
Арнаутович Марко
72'
 
Де Сильвестри Лоренцо
Ольсен Сков Андреас
76'
 
Сантандер Федерико
80'
 
Бинкс Луис
Бонифаци Кевин
87'
Кирьякопулос Георгиос
Рожерио да Силва
 
87'
Маньянелли Франческо
Лопес Максим
 
90'
Маньянелли Франческо
 
90'
0:3
Сантандер Федерико
(Виньято Эмануэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Сассуоло 72.2% (104)
X 16.7% (24)
Болонья 11.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
7
Бога
Жереми
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
11
Ольсен
Сков
Андреас
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
Сассуоло
4-3-3
Болонья
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Болонья

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (2) 0.42
Скамачча Джанлука 6 0.32
Распадори Джакомо 4 0.21
Фраттези Давиде 4 0.21
Джуричич Филип 2 0.11
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.32
Барроу Муса 5 0.26
Хики Аарон 4 0.21
Сванберг Маттиас 3 0.16
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.16
Орсолини Риккардо 2 (1) 0.11
Теате Артур 2 0.11
Сантандер Федерико 1 0.05
Домингес Николас 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 4 0
Берарди Доменико 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Домингес Николас 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Де Сильвестри Лоренцо 3 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Теате Артур 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
1
10%
6
46%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Забито

28
28
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
4%
3
11%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
8
29%
4
14%
31-45
4
14%
5
18%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
4
14%
11
39%
76-90

Пропущено

33
30
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
3
9%
2
7%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
9
27%
5
17%
31-45
8
24%
6
20%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
9
27%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2
Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0
Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 35 - 13 40
3. Милан 0:0 Заявка 19 12 4 3 36 - 20 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя 0:0 Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Эмполи 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
14. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
4. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 27 5
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Сассуоло 72.2% (104)
X 16.7% (24)
Болонья 11.1% (16)
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Где смотреть матч Сассуоло 0:3 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:3 Болонья

Исход игры
Сассуоло
72.2% (104)
Ничья
16.7% (24)
Болонья
11.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.6% (70)
1:0 Сассуоло
14.6% (21)
1:1 Ничья
11.1% (16)
1:2 Болонья
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Болонья
3.5% (5)
3:1 Сассуоло
3.5% (5)
2:0 Сассуоло
2.1% (3)
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