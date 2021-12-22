Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Карло Кастеллани
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
16
Меньян
Майк
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Милан
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|6 (2)
|0.32
|Байрами Недим
|3 (2)
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.16
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.11
|Журковски Шимон
|2
|0.11
|Романьоли Симоне
|2
|0.11
|Кутроне Патрик
|2
|0.11
|Штулац Лео
|1
|0.05
|Стоянович Петар
|1
|0.05
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.05
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|7
|0.37
|Леау Рафаэл
|4
|0.21
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.21
|Диас Браим
|3
|0.16
|Кесси Франк
|3 (2)
|0.16
|Калабрия Давиде
|2
|0.11
|Тонали Сандро
|2
|0.11
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.11
|Тео Эрнандес
|1
|0.05
|Ребич Анте
|1
|0.05
|Салемакерс Алексис
|1
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.05
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|Мальдини Даниэль
|1
|0.05
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
6
30%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
30%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
4
44%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
29
35
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
10%
6
17%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
24%
8
23%
76-90
Пропущено
29
21
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
9
31%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
4
14%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 20
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 34
|31
|9.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 30
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 35
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 39
|14
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 6
|20
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 27
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Милан
Исход игры
Эмполи
1.4% (2)
Ничья
11% (16)
Милан
87.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:2 Милан
51.4% (75)
0:2 Милан
11% (16)
0:1 Милан
10.3% (15)
1:1 Ничья
8.9% (13)
1:3 Милан
6.2% (9)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:3 Милан
1.4% (2)
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