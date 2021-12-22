Из глубины поля последовал заброс на ход Пинамотни по правому флангу, Романьоли накрыл Андреа и головой выбил мяч в аут.

Жиру едва не перехватил мяч на половине поля "Эмполи" у Риччи, но всё же Самуэле не позволил себя переиграть.

Паризи прошёл вперёд по левому флангу, затем Фабьяно выполнил проброс на левый угол штрафной площади мимо Флоренци, мяч ушёл далековато от Паризи, а Кутроне в борьбе с Томори не смог зацепиться за мяч.

Хендерсон перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Мессьяса.

Мессьяс вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника Жуниор пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Викарио выловил его без особого труда.

8' Тео вновь получил по ногам в центре поля, на этот раз Марко Ди Белло дал свисток в пользу "Милана".

7' Игроки "Эмполи" разыграли корнер на правом фланге, потенциально хозяева поля пытались разыграли неплохую комбинацию, но всё же игроки "Милана" смогли перехватить мяч.

6' Пинамонти с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Томори в борьбе с Кутроне выбил мяч на угловой.

5' Тео в центре поля в борьбе с Журковски оказался на газоне, Марко Ди Белло показал, что нужно играть дальше.

4' Стоянович прошёл вперёд по правому флангу, затем Петар выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Байрами подработал мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Мессьяс теперь уже в центре поля зацепил Паризи. Игроки "Эмполи" также быстро разыграли стандарт.

2' Беннасер получил по ногам в центре поля от Байрами. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт.