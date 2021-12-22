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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Милан
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 146
Эмполи 1.4% (2)
X 11% (16)
Милан 87.7% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Милан
4.33
4.04
1.91
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
28
Риччи
Самуэле
27
Журковски
Шимон
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
30
Мессьяс
Жуниор
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
9
Жиру
Оливье
Эмполи
4-3-1-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Милан

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.32
Байрами Недим 3 (2) 0.16
Ди Франческо Федерико 3 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.11
Журковски Шимон 2 0.11
Романьоли Симоне 2 0.11
Кутроне Патрик 2 0.11
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.37
Леау Рафаэл 4 0.21
Жиру Оливье 4 (1) 0.21
Диас Браим 3 0.16
Кесси Франк 3 (2) 0.16
Калабрия Давиде 2 0.11
Тонали Сандро 2 0.11
Мессьяс Жуниор 2 0.11
Тео Эрнандес 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Салемакерс Алексис 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
30%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
4
44%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

29
35
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
10%
6
17%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
24%
8
23%
76-90

Пропущено

29
21
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
9
31%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
4
14%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 35 - 13 40
3. Милан 0:0 Заявка 19 12 4 3 36 - 20 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя 0:0 Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Эмполи 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
14. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
4. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 27 5
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 13'
    Мессьяс вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника Жуниор пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Викарио выловил его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Хендерсон перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Мессьяса. 
  • 11'
    Паризи прошёл вперёд по левому флангу, затем Фабьяно выполнил проброс на левый угол штрафной площади мимо Флоренци, мяч ушёл далековато от Паризи, а Кутроне в борьбе с Томори не смог зацепиться за мяч. 
  • 10'
    Жиру едва не перехватил мяч на половине поля "Эмполи" у Риччи, но всё же Самуэле не позволил себя переиграть. 
  • 9'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Пинамотни по правому флангу, Романьоли накрыл Андреа и головой выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Тео вновь получил по ногам в центре поля, на этот раз Марко Ди Белло дал свисток в пользу "Милана". 
  • Угловой
    7'
    Игроки "Эмполи" разыграли корнер на правом фланге, потенциально хозяева поля пытались разыграли неплохую комбинацию, но всё же игроки "Милана" смогли перехватить мяч. 
  • 6'
    Пинамонти с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Томори в борьбе с Кутроне выбил мяч на угловой. 
  • Судья
    5'
    Тео в центре поля в борьбе с Журковски оказался на газоне, Марко Ди Белло показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    4'
    Стоянович прошёл вперёд по правому флангу, затем Петар выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Байрами подработал мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Мессьяс теперь уже в центре поля зацепил Паризи. Игроки "Эмполи" также быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Беннасер получил по ногам в центре поля от Байрами. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" обязан переигрывать на выезде крепкий "Эмполи", чтобы подтянуться к миланскому "Интеру", который уже в этом туре чуть ранее переиграл "Торино" со счётом 1:0. 
  • Первый тайм
  • 10'
    Стоянович Петар из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Эмполи: 70%, Милан: 30%.
  • 9'
    Жуниор Мессиас бьет ударом через себя, но Гульельмо Викарио блокирует удар!
  • 9'
    Тео Эрнандес из команды Милан отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Милан пытается что-то создать.
  • 9'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Хендерсон Лиам из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Жуниор Мессиас
  • 7'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 7'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 7'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 6'
    Милан контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Назначен штрафной. Пострадал Тео Эрнандес, его свалил Стоянович Петар.
  • 5'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Эмполи: 72%, Милан: 28%.
  • 4'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 4'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Стоянович Петар из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Риччи Самуэле из команды Эмполи забрасывает мяч в штрафную.
  • Угловой
    4'
    Стоянович Петар из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Пинамонти Андреа из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 3'
    Милан выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Байрами Недим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Жуниор Мессиас из команды Милан заходит слишком далеко, он валит Паризи Фабьяно.
  • 1'
    Эмполи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Байрами Недим из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эмполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Милан

Исход игры
Эмполи
1.4% (2)
Ничья
11% (16)
Милан
87.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:2 Милан
51.4% (75)
0:2 Милан
11% (16)
0:1 Милан
10.3% (15)
1:1 Ничья
8.9% (13)
1:3 Милан
6.2% (9)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:3 Милан
1.4% (2)
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