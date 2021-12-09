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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 39
Эмполи 0% (0)
X 5.1% (2)
Милан 94.9% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Милан
4.60
4.30
1.81
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эмполи
Милан

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.33
Байрами Недим 3 (2) 0.17
Ди Франческо Федерико 3 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.11
Журковски Шимон 2 0.11
Романьоли Симоне 2 0.11
Кутроне Патрик 2 0.11
Штулац Лео 1 0.06
Стоянович Петар 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.39
Леау Рафаэл 4 0.22
Жиру Оливье 4 (1) 0.22
Диас Браим 3 0.17
Кесси Франк 3 (2) 0.17
Калабрия Давиде 2 0.11
Тонали Сандро 2 0.11
Мессьяс Жуниор 2 0.11
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
30%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
4
44%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

29
35
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
10%
6
17%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
24%
8
23%
76-90

Пропущено

29
21
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
9
31%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
4
14%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Эмполи 0% (0)
    X 5.1% (2)
    Милан 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Милан
    4.60
    4.30
    1.81
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    Где смотреть матч Эмполи - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Эмполи - Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    5.1% (2)
    Милан
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    56.4% (22)
    0:2 Милан
    12.8% (5)
    1:3 Милан
    10.3% (4)
    0:1 Милан
    7.7% (3)
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    Милан

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