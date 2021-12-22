Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
14
Перишич
Иван
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Торино
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
22 матча
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.61
|Джеко Эдин
|8
|0.44
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.33
|Корреа Хоакин
|4
|0.22
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.22
|Санчес Алексис
|2
|0.11
|Димарко Федерико
|2
|0.11
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.11
|Гальярдини Роберто
|2
|0.11
|Шкриньяр Милан
|2
|0.11
|Барелла Николо
|1
|0.06
|Видаль Артуро
|1
|0.06
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.06
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Брозович Марсело
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|4
|0.22
|Санабрия Антонио
|3
|0.17
|Пьяца Марко
|3
|0.17
|Брекало Йосип
|3
|0.17
|Белотти Андреа
|2
|0.11
|Бремер Глейсон
|2
|0.11
|Лукич Саша
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Прат Деннис
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
3
11 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
33%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
1
4%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
28%
6
33%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
6
55%
76-90
Забито
49
21
23 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
8
16%
4
19%
1-15
7
14%
3
14%
16-30
8
16%
2
10%
31-45
9
18%
3
14%
46-60
9
18%
1
5%
61-75
8
16%
8
38%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1
Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1
Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 34
|31
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|1:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 33
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Болонья
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|11.
|Лацио
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Торино
Исход игры
Интер Милан
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Торино
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (55)
Меньше
57.69% (75)
Обе команды забьют
Да
36.15% (47)
Нет
63.85% (83)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.3% (62)
3:1 Интер Милан
14.7% (22)
2:1 Интер Милан
13.3% (20)
1:0 Интер Милан
8% (12)
3:0 Интер Милан
6% (9)
4:1 Интер Милан
1.3% (2)
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