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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Торино
Прогнозы 39
Интер Милан 100% (39)
X 0% (0)
Торино 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Торино
1.35
5.90
9.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Торино

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.61
Джеко Эдин 8 0.44
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.33
Корреа Хоакин 4 0.22
Перишич Иван 4 (1) 0.22
Санчес Алексис 2 0.11
Димарко Федерико 2 0.11
Дюмфрис Дензел 2 0.11
Гальярдини Роберто 2 0.11
Шкриньяр Милан 2 0.11
Барелла Николо 1 0.06
Видаль Артуро 1 0.06
Дармиан Маттео 1 0.06
Д'Амброзио Данило 1 0.06
Весино Матиас 1 0.06
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.22
Санабрия Антонио 3 0.17
Пьяца Марко 3 0.17
Брекало Йосип 3 0.17
Белотти Андреа 2 0.11
Бремер Глейсон 2 0.11
Лукич Саша 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Прат Деннис 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 5 0
Чалханоглу Хакан 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
3
11 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
33%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
1
4%
2
67%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
28%
6
33%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
6
55%
76-90

Забито

49
21
23 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
8
16%
4
19%
1-15
7
14%
3
14%
16-30
8
16%
2
10%
31-45
9
18%
3
14%
46-60
9
18%
1
5%
61-75
8
16%
8
38%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1
Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1
Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Интер Милан 100% (39)
    X 0% (0)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Торино
    1.35
    5.90
    9.65
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Интер Милан - Торино онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Торино

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (15)
    Нет
    58.33% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.6% (17)
    2:1 Интер Милан
    28.2% (11)
    3:1 Интер Милан
    10.3% (4)
    1:0 Интер Милан
    10.3% (4)
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