Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
1:0
10' ГолНовак Филип
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
62 Владение мячом, % 38
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
11
Ндонг
Ибраим
10
Бюйюк
Адем
44
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Zeki Murat Gole
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бюйюк АдемПолузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
17 Орнек МертНападающий
-
-
19 Haqi Osman
-
-
77 Mert Altinas
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Фенербахче
Малатьяспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|7 (3)
|0.37
|Дурсун Сердар
|5
|0.26
|Бериша Мергим
|3
|0.16
|Зайц Миха
|3
|0.16
|Росси Диего
|2
|0.11
|Валенсия Эннер
|2
|0.11
|Новак Филип
|2
|0.11
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.11
|Кавечи Ирфан
|1
|0.05
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.05
|Густаво Диас
|1
|0.05
|Креспо Мигель
|1
|0.05
|Салаи Аттила
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|6
|0.32
|Бюйюк Адем
|4 (1)
|0.21
|Шуиар Мунир
|2
|0.11
|Абид Рейан
|1
|0.05
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.05
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Азиз Сердар
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Салаи Аттила
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|7
|0
|Jospin Nshimirimana
|4
|1
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Хафез Карим
|4
|0
|Бюйюк Адем
|3
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Хаддади Уссама
|1
|1
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Забито
29
15
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
4
14%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
3
10%
5
33%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
9
31%
1
7%
76-90
Пропущено
23
33
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
13%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1
Малатьяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0
Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|14
|4
|1
|36 - 14
|46
|2.
|Коньяспор
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|3.
|Истанбул Башакшехир
|19
|10
|3
|6
|29 - 19
|33
|4.
|Фенербахче
|1:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 23
|32
|5.
|Хатайспор
|19
|10
|2
|7
|27 - 23
|32
|6.
|Адана Демирспор
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|7.
|Бешикташ
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|Газиантеп
|19
|8
|4
|7
|24 - 26
|28
|9.
|Аланьяспор
|19
|8
|4
|7
|29 - 31
|28
|10.
|Галатасарай
|19
|7
|6
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|7
|6
|6
|26 - 27
|27
|12.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|13.
|Антальяспор
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|14.
|Гиресунспор
|19
|6
|4
|9
|19 - 19
|22
|15.
|Кайсериспор
|18
|5
|6
|7
|24 - 28
|21
|16.
|Алтай
|19
|5
|3
|11
|23 - 32
|18
|17.
|Ризеспор
|19
|5
|2
|12
|17 - 34
|17
|18.
|Малатьяспор
|0:1
|19
|4
|3
|12
|16 - 33
|15
|19.
|Гёзтепе
|19
|3
|6
|10
|18 - 28
|15
|20.
|Касымпаша
|19
|3
|6
|10
|19 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|9
|7
|2
|0
|18 - 7
|23
|2.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|3.
|Бешикташ
|10
|7
|1
|2
|21 - 14
|22
|4.
|Трабзонспор
|9
|6
|3
|0
|17 - 6
|21
|5.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|6.
|Фенербахче
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|8.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|9.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|10.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Ризеспор
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|12.
|Кайсериспор
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|13.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|14.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|17.
|Касымпаша
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|18.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:1
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|20.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Хатайспор
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|3.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|4.
|Фенербахче
|1:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|6.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|7.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|12.
|Алтай
|10
|2
|2
|6
|12 - 19
|8
|13.
|Малатьяспор
|0:1
|9
|2
|1
|6
|3 - 9
|7
|14.
|Гёзтепе
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|15.
|Бешикташ
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Кайсериспор
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|17.
|Газиантеп
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|18.
|Антальяспор
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1