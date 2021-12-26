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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:0
Перерыв

Стадион:
Малатьяспор
0'
1:0
10' Гол
Новак Филип

Ход матча

10'
Новак Филип
(Яндаш Мерт Хакан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Малатьяспор
1.33
9.24
9.46
Все Коэффициенты
35
Озер
Берке
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
5
Соса
Хосе
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
27
Креспо
Мигель
10
Озил
Месут
19
Дурсун
Сердар
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
16
Чифтпынар
Садик
13
Сантос
Уоллес
5
Хаддади
Уссама
11
Ндонг
Ибраим
8
Абид
Рейан
7
Эскихеллач
Мустафа
10
Бюйюк
Адем
44
Шуиар
Мунир
30
Тетте
Бенджамин
Фенербахче
4-1-4-1
Малатьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Малатьяспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
С
3:2
С
0:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 7 (3) 0.37
Дурсун Сердар 5 0.26
Бериша Мергим 3 0.16
Зайц Миха 3 0.16
Росси Диего 2 0.11
Валенсия Эннер 2 0.11
Новак Филип 2 0.11
Кадыоглу Ферди 2 0.11
Кавечи Ирфан 1 0.05
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.05
Густаво Диас 1 0.05
Креспо Мигель 1 0.05
Салаи Аттила 0 0
Соса Хосе 0 0
Сангаре Назим 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Гюлер Арда 0 0
Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 6 0.32
Бюйюк Адем 4 (1) 0.21
Шуиар Мунир 2 0.11
Абид Рейан 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Канатсизкуш Кубилай 1 0.05
Ндонг Ибраим 0 0
Хаддади Уссама 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Зайц Миха 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Азиз Сердар 3 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Салаи Аттила 2 0
Креспо Мигель 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 7 0
Jospin Nshimirimana 4 1
Ндонг Ибраим 5 0
Хафез Карим 4 0
Бюйюк Адем 3 0
Абид Рейан 3 0
Хаддади Уссама 1 1
Сантос Уоллес 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Кайя Семих 1 0
Маллан Стефен 1 0
Канатсизкуш Кубилай 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Забито

29
15
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
4
14%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
3
10%
5
33%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
9
31%
1
7%
76-90

Пропущено

23
33
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
13%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1
Малатьяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0
Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 14 4 1 36 - 14 46
2. Коньяспор 18 10 6 2 31 - 15 36
3. Истанбул Башакшехир 19 10 3 6 29 - 19 33
4. Фенербахче 1:0 19 9 5 5 30 - 23 32
5. Хатайспор 19 10 2 7 27 - 23 32
6. Адана Демирспор 19 8 6 5 27 - 22 30
7. Бешикташ 18 8 4 6 30 - 27 28
8. Газиантеп 19 8 4 7 24 - 26 28
9. Аланьяспор 19 8 4 7 29 - 31 28
10. Галатасарай 19 7 6 6 24 - 23 27
11. Фатих Карагюмрюк 19 7 6 6 26 - 27 27
12. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 17 26
13. Антальяспор 19 6 4 9 21 - 27 22
14. Гиресунспор 19 6 4 9 19 - 19 22
15. Кайсериспор 18 5 6 7 24 - 28 21
16. Алтай 19 5 3 11 23 - 32 18
17. Ризеспор 19 5 2 12 17 - 34 17
18. Малатьяспор 0:1 19 4 3 12 16 - 33 15
19. Гёзтепе 19 3 6 10 18 - 28 15
20. Касымпаша 19 3 6 10 19 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 9 7 2 0 18 - 7 23
2. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
3. Бешикташ 10 7 1 2 21 - 14 22
4. Трабзонспор 9 6 3 0 17 - 6 21
5. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
6. Фенербахче 1:0 9 5 3 1 17 - 9 18
7. Адана Демирспор 9 5 2 2 12 - 5 17
8. Галатасарай 9 5 2 2 13 - 8 17
9. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
10. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
11. Ризеспор 10 5 1 4 12 - 10 16
12. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
13. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
14. Аланьяспор 9 4 2 3 16 - 14 14
15. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
16. Фатих Карагюмрюк 9 3 4 2 14 - 12 13
17. Касымпаша 10 3 3 4 14 - 14 12
18. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
19. Малатьяспор 0:1 10 2 2 6 13 - 24 8
20. Гёзтепе 10 2 2 6 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Хатайспор 10 5 1 4 11 - 11 16
3. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
4. Фенербахче 1:0 10 4 2 4 13 - 14 14
5. Фатих Карагюмрюк 10 4 2 4 12 - 15 14
6. Аланьяспор 10 4 2 4 13 - 17 14
7. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 17 13
8. Истанбул Башакшехир 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
11. Гиресунспор 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Алтай 10 2 2 6 12 - 19 8
13. Малатьяспор 0:1 9 2 1 6 3 - 9 7
14. Гёзтепе 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Бешикташ 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Кайсериспор 10 1 3 6 12 - 23 6
17. Газиантеп 10 1 2 7 6 - 19 5
18. Антальяспор 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 9 0 1 8 5 - 24 1
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Новак Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Малатьяспор
1.33
9.24
9.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фенербахче 1:0 Малатьяспор онлайн


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Малатьяспор

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