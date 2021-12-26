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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:1
Перерыв

Стадион:
Газиантеп
0'
0:1
44' Пенальти
Максим Александру

Ход матча

44'
0:1
Максим Александру

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Газиантеп
2.70
3.48
2.55
Все Коэффициенты
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
6
Пехливан
Ясин
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
20
Похьянпало
Йоэль
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
3
Джилободжи
Папи
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
44
Максим
Александру
21
Эрдоган
Доган
5
Соялп
Фуркан
10
Демир
Мухаммет
25
Фигейредо
Жоау
Ризеспор
4-2-3-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Ризеспор
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 (1) 0.26
Джокович Дамьян 4 (3) 0.21
Ай Селим 3 0.16
Болдрин Фернандо 1 0.05
Сабо Эрик 1 0.05
Сертель Джемали 1 0.05
Боласье Янник 1 0.05
Хуммет Денис 1 0.05
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 5 0.26
Максим Александру 4 (3) 0.21
Демир Мухаммет 3 (1) 0.16
Колкер Стивен 2 0.11
Сагаль Анхело 2 (1) 0.11
Мендиль Хамза 1 0.05
Меркель Александр 1 0.05
Джилободжи Папи 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Нияз Реджеп 1 0.05
Нуха Дико 1 0.05
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 4 1
Боласье Янник 4 0
Ай Селим 4 0
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Потук Алпер 1 1
Сабо Эрик 2 0
Умар Амину 2 0
Болдрин Фернандо 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Фигейредо Жоау 5 0
Максим Александру 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Сагаль Анхело 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Озер Кенан 2 0
Демир Мухаммет 2 0
Нуха Дико 2 0
Гювенч Гюнай 2 0
Эрдоган Доган 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Тошка Алин 2 0
Колкер Стивен 1 0
Меркель Александр 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
5
42%
3
43%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
6
38%
46-60
3
50%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

23
9
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
13%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
44%
61-75
6
26%
3
33%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
6
33%
6
26%
76-90

Пропущено

32
26
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
4
13%
6
23%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
31%
7
27%
61-75
9
28%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Гёзтепе - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 14 4 1 36 - 14 46
2. Коньяспор 18 10 6 2 31 - 15 36
3. Истанбул Башакшехир 19 10 3 6 29 - 19 33
4. Хатайспор 19 10 2 7 27 - 23 32
5. Фенербахче 18 8 5 5 29 - 23 29
6. Адана Демирспор 18 8 5 5 26 - 21 29
7. Бешикташ 18 8 4 6 30 - 27 28
8. Газиантеп 1:0 19 8 4 7 24 - 26 28
9. Аланьяспор 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Галатасарай 19 7 6 6 24 - 23 27
11. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Фатих Карагюмрюк 18 7 5 6 25 - 26 26
13. Антальяспор 19 6 4 9 21 - 27 22
14. Гиресунспор 19 6 4 9 19 - 19 22
15. Кайсериспор 18 5 6 7 24 - 28 21
16. Алтай 19 5 3 11 23 - 32 18
17. Ризеспор 0:1 19 5 2 12 17 - 34 17
18. Касымпаша 19 3 6 10 19 - 28 15
19. Малатьяспор 18 4 3 11 16 - 32 15
20. Гёзтепе 18 3 5 10 17 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 1:0 9 7 2 0 18 - 7 23
2. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
3. Бешикташ 10 7 1 2 21 - 14 22
4. Трабзонспор 9 6 3 0 17 - 6 21
5. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
6. Адана Демирспор 9 5 2 2 12 - 5 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
9. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
10. Ризеспор 0:1 10 5 1 4 12 - 10 16
11. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
12. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
13. Фенербахче 8 4 3 1 16 - 9 15
14. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
15. Аланьяспор 8 4 1 3 15 - 13 13
16. Фатих Карагюмрюк 9 3 4 2 14 - 12 13
17. Касымпаша 10 3 3 4 14 - 14 12
18. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
19. Малатьяспор 10 2 2 6 13 - 24 8
20. Гёзтепе 9 2 1 6 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Хатайспор 10 5 1 4 11 - 11 16
3. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
4. Аланьяспор 10 4 2 4 13 - 17 14
5. Фенербахче 10 4 2 4 13 - 14 14
6. Фатих Карагюмрюк 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Истанбул Башакшехир 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
11. Гиресунспор 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Алтай 10 2 2 6 12 - 19 8
13. Малатьяспор 8 2 1 5 3 - 8 7
14. Гёзтепе 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Бешикташ 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Кайсериспор 10 1 3 6 12 - 23 6
17. Газиантеп 1:0 10 1 2 7 6 - 19 5
18. Антальяспор 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 0:1 9 0 1 8 5 - 24 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Максим Александру из команды Газиантеп забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Газиантеп
2.70
3.48
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 0:1 Газиантеп онлайн


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Ризеспор
Газиантеп

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