Турция: Суперлига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
0:1
44' ПенальтиМаксим Александру
Ход матча
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Guevenc Usta
-
-
25 Emre Vezir
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
-
90 Гюрбюз БеркеНападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Ризеспор
Газиантеп
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5 (1)
|0.26
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.21
|Ай Селим
|3
|0.16
|Болдрин Фернандо
|1
|0.05
|Сабо Эрик
|1
|0.05
|Сертель Джемали
|1
|0.05
|Боласье Янник
|1
|0.05
|Хуммет Денис
|1
|0.05
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|5
|0.26
|Максим Александру
|4 (3)
|0.21
|Демир Мухаммет
|3 (1)
|0.16
|Колкер Стивен
|2
|0.11
|Сагаль Анхело
|2 (1)
|0.11
|Мендиль Хамза
|1
|0.05
|Меркель Александр
|1
|0.05
|Джилободжи Папи
|1
|0.05
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|Нияз Реджеп
|1
|0.05
|Нуха Дико
|1
|0.05
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|4
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Ай Селим
|4
|0
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Потук Алпер
|1
|1
|Сабо Эрик
|2
|0
|Умар Амину
|2
|0
|Болдрин Фернандо
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Фигейредо Жоау
|5
|0
|Максим Александру
|4
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Сагаль Анхело
|2
|1
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|Эрдоган Доган
|2
|0
|Соялп Фуркан
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Колкер Стивен
|1
|0
|Меркель Александр
|1
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
5
42%
3
43%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
6
38%
46-60
3
50%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Пропущено
23
9
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
13%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
44%
61-75
6
26%
3
33%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
6
33%
6
26%
76-90
Пропущено
32
26
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
4
13%
6
23%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
31%
7
27%
61-75
9
28%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Гёзтепе - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|14
|4
|1
|36 - 14
|46
|2.
|Коньяспор
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|3.
|Истанбул Башакшехир
|19
|10
|3
|6
|29 - 19
|33
|4.
|Хатайспор
|19
|10
|2
|7
|27 - 23
|32
|5.
|Фенербахче
|18
|8
|5
|5
|29 - 23
|29
|6.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|Бешикташ
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|Газиантеп
|1:0
|19
|8
|4
|7
|24 - 26
|28
|9.
|Аланьяспор
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Галатасарай
|19
|7
|6
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|13.
|Антальяспор
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|14.
|Гиресунспор
|19
|6
|4
|9
|19 - 19
|22
|15.
|Кайсериспор
|18
|5
|6
|7
|24 - 28
|21
|16.
|Алтай
|19
|5
|3
|11
|23 - 32
|18
|17.
|Ризеспор
|0:1
|19
|5
|2
|12
|17 - 34
|17
|18.
|Касымпаша
|19
|3
|6
|10
|19 - 28
|15
|19.
|Малатьяспор
|18
|4
|3
|11
|16 - 32
|15
|20.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|17 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|1:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 7
|23
|2.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|3.
|Бешикташ
|10
|7
|1
|2
|21 - 14
|22
|4.
|Трабзонспор
|9
|6
|3
|0
|17 - 6
|21
|5.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|6.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|9.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Ризеспор
|0:1
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|11.
|Кайсериспор
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|12.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|13.
|Фенербахче
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|14.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|15.
|Аланьяспор
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|17.
|Касымпаша
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|18.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Малатьяспор
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|20.
|Гёзтепе
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Хатайспор
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|3.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|4.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|5.
|Фенербахче
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|12.
|Алтай
|10
|2
|2
|6
|12 - 19
|8
|13.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|14.
|Гёзтепе
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|15.
|Бешикташ
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Кайсериспор
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|17.
|Газиантеп
|1:0
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|18.
|Антальяспор
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|0:1
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1