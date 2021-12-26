  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Газиантеп
0'
0:1
44' Пенальти
Максим Александру
90'+5

Ход матча

44'
0:1
Максим Александру
46'
Хуммет Денис
Пехливан Ясин
 
64'
 
Меркель Александр
Соялп Фуркан
66'
Топчу Эмир Хан
Хольмен Себастьян
 
72'
 
Нуха Дико
Фигейредо Жоау
78'
Коч Алберк
Сертель Джемали
 
89'
 
Джейлан Огуз
Максим Александру
90'
Карадаг Эрен
Джокович Дамьян
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
6
Пехливан
Ясин
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
20
Похьянпало
Йоэль
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
3
Джилободжи
Папи
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
44
Максим
Александру
21
Эрдоган
Доган
5
Соялп
Фуркан
10
Демир
Мухаммет
25
Фигейредо
Жоау
Ризеспор
4-2-3-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Ризеспор
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 (1) 0.26
Джокович Дамьян 4 (3) 0.21
Ай Селим 3 0.16
Болдрин Фернандо 1 0.05
Сабо Эрик 1 0.05
Сертель Джемали 1 0.05
Боласье Янник 1 0.05
Хуммет Денис 1 0.05
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 5 0.26
Максим Александру 4 (3) 0.21
Демир Мухаммет 3 (1) 0.16
Колкер Стивен 2 0.11
Сагаль Анхело 2 (1) 0.11
Мендиль Хамза 1 0.05
Меркель Александр 1 0.05
Джилободжи Папи 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Нияз Реджеп 1 0.05
Нуха Дико 1 0.05
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 4 1
Боласье Янник 4 0
Ай Селим 4 0
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Потук Алпер 1 1
Сабо Эрик 2 0
Умар Амину 2 0
Болдрин Фернандо 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Фигейредо Жоау 5 0
Максим Александру 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Сагаль Анхело 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Озер Кенан 2 0
Демир Мухаммет 2 0
Нуха Дико 2 0
Гювенч Гюнай 2 0
Эрдоган Доган 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Тошка Алин 2 0
Колкер Стивен 1 0
Меркель Александр 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
6
38%
46-60
3
50%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

23
9
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
13%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
44%
61-75
6
26%
3
33%
76-90

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
4
22%
5
21%
61-75
6
33%
6
25%
76-90

Пропущено

33
26
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
30%
7
27%
61-75
9
27%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Гёзтепе - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 14 4 1 36 - 14 46
2. Коньяспор 18 10 6 2 31 - 15 36
3. Истанбул Башакшехир 19 10 3 6 29 - 19 33
4. Хатайспор 19 10 2 7 27 - 23 32
5. Адана Демирспор 0:0 19 8 6 5 26 - 21 30
6. Фенербахче 18 8 5 5 29 - 23 29
7. Бешикташ 18 8 4 6 30 - 27 28
8. Газиантеп 19 8 4 7 24 - 26 28
9. Аланьяспор 0:0 19 8 4 7 28 - 30 28
10. Галатасарай 19 7 6 6 24 - 23 27
11. Фатих Карагюмрюк 0:0 19 7 6 6 25 - 26 27
12. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 17 26
13. Антальяспор 19 6 4 9 21 - 27 22
14. Гиресунспор 19 6 4 9 19 - 19 22
15. Кайсериспор 18 5 6 7 24 - 28 21
16. Алтай 19 5 3 11 23 - 32 18
17. Ризеспор 19 5 2 12 17 - 34 17
18. Малатьяспор 18 4 3 11 16 - 32 15
19. Гёзтепе 0:0 19 3 6 10 17 - 27 15
20. Касымпаша 19 3 6 10 19 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 9 7 2 0 18 - 7 23
2. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
3. Бешикташ 10 7 1 2 21 - 14 22
4. Трабзонспор 9 6 3 0 17 - 6 21
5. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
6. Адана Демирспор 0:0 9 5 2 2 12 - 5 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
9. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
10. Ризеспор 10 5 1 4 12 - 10 16
11. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
12. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
13. Фенербахче 8 4 3 1 16 - 9 15
14. Аланьяспор 0:0 9 4 2 3 15 - 13 14
15. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
16. Фатих Карагюмрюк 0:0 9 3 4 2 14 - 12 13
17. Касымпаша 10 3 3 4 14 - 14 12
18. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
19. Малатьяспор 10 2 2 6 13 - 24 8
20. Гёзтепе 0:0 10 2 2 6 5 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Хатайспор 10 5 1 4 11 - 11 16
3. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
4. Фенербахче 10 4 2 4 13 - 14 14
5. Фатих Карагюмрюк 0:0 10 4 2 4 11 - 14 14
6. Аланьяспор 0:0 10 4 2 4 13 - 17 14
7. Адана Демирспор 0:0 10 3 4 3 14 - 16 13
8. Истанбул Башакшехир 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
11. Гиресунспор 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Алтай 10 2 2 6 12 - 19 8
13. Малатьяспор 8 2 1 5 3 - 8 7
14. Гёзтепе 0:0 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Бешикташ 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Кайсериспор 10 1 3 6 12 - 23 6
17. Газиантеп 10 1 2 7 6 - 19 5
18. Антальяспор 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 9 0 1 8 5 - 24 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Максим Александру из команды Газиантеп забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ризеспор 0:1 Газиантеп онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 