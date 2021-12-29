Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Афонсу Энрикеш
18' Желтая карточкаЖанвье Николя
45' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
49' Желтая карточкаКэннон Реджи
54' Желтая карточкаЭступиньян Оскар
71' Желтая карточкаСилва Тьягу
75' Желтая карточкаАндре Андре
Ход матча
18'
45'
49'
54'
71'
75'
14
Варела
Бруну
30
Семеду
Алфа
88
Силва
Тьягу
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
75 Iuri Tavares
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Боавишта
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардс Маркус
|6 (2)
|0.38
|Эступиньян Оскар
|5 (1)
|0.31
|Дуарте Бруно
|3 (1)
|0.19
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Куарежма Рикарду
|1
|0.06
|Рошинья Кошта
|1
|0.06
|Ламейраш Рубен
|1
|0.06
|Андре Андре
|1 (1)
|0.06
|Сако Фалае
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.31
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.25
|Хамаче Янис
|3
|0.19
|Нжие Юсуфа
|3
|0.19
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|Де Сантис Джериел
|1
|0.06
|Горре Кенджи
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боревкович Тони
|6
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Семеду Алфа
|2
|2
|Рошинья Кошта
|4
|0
|Эступиньян Оскар
|4
|0
|Андре Андре
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Силва Тьягу
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Куарежма Рикарду
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Joao Ferreira2
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Набиан Эркулану
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абаскаль Родриго
|4
|1
|Сантос Натан
|4
|1
|Перес Себастьян
|5
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Поросо Джаксон
|5
|0
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Макута Гайус
|2
|1
|Кэннон Реджи
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Хамаче Янис
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
8
57%
1
17%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
3
38%
2
12%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
9
43%
4
24%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
4
16%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 2:1
Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Оливейра Ошпитал - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|38 - 8
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|27 - 5
|41
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|46 - 12
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|5.
|Эшторил
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|21 - 16
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 18
|23
|8.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|10.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|14.
|Визела
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 27
|13
|15.
|Тондела
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|19 - 32
|12
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|9.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Тондела
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 16
|9
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|13.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|15.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|17.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта
Исход игры
Витория Гимарайнш
82.9% (107)
Ничья
12.4% (16)
Боавишта
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (80)
Меньше
37.5% (48)
Обе команды забьют
Да
71.09% (91)
Нет
28.91% (37)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
49.6% (64)
1:0 Витория Гимарайнш
18.6% (24)
2:0 Витория Гимарайнш
8.5% (11)
1:1 Ничья
8.5% (11)
3:1 Витория Гимарайнш
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Боавишта
3.1% (4)
3:2 Витория Гимарайнш
1.6% (2)
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