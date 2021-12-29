Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Афонсу Энрикеш
18' Желтая карточкаЖанвье Николя
45' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
49' Желтая карточкаКэннон Реджи
54' Желтая карточкаЭступиньян Оскар
71' Желтая карточкаСилва Тьягу
75' Желтая карточкаАндре Андре
1:0
81' ГолЭступиньян Оскар
1:1
85' ГолИлори Тьягу
88' Желтая карточкаМумин Абдул
90' Желтая карточкаРошинья Кошта
Ход матча
18'
45'
49'
54'
71'
75'
81'
1:0
85'
1:1
88'
90'
14
Варела
Бруну
30
Семеду
Алфа
88
Силва
Тьягу
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
75 Iuri Tavares
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Боавишта
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эступиньян Оскар
|6 (1)
|0.38
|Эдвардс Маркус
|6 (2)
|0.38
|Дуарте Бруно
|3 (1)
|0.19
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Куарежма Рикарду
|1
|0.06
|Рошинья Кошта
|1
|0.06
|Ламейраш Рубен
|1
|0.06
|Андре Андре
|1 (1)
|0.06
|Сако Фалае
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.31
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.25
|Хамаче Янис
|3
|0.19
|Нжие Юсуфа
|3
|0.19
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|Илори Тьягу
|1
|0.06
|Де Сантис Джериел
|1
|0.06
|Горре Кенджи
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боревкович Тони
|6
|1
|Мумин Абдул
|5
|1
|Семеду Алфа
|2
|2
|Рошинья Кошта
|5
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Эступиньян Оскар
|4
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Куарежма Рикарду
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Joao Ferreira2
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Набиан Эркулану
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абаскаль Родриго
|4
|1
|Сантос Натан
|4
|1
|Перес Себастьян
|5
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Поросо Джаксон
|5
|0
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Макута Гайус
|2
|1
|Кэннон Реджи
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Хамаче Янис
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
9
60%
2
29%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
4
44%
3
17%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
10
45%
5
28%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 2:1
Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Оливейра Ошпитал - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|2:1 Заявка
|16
|14
|2
|0
|29 - 6
|44
|2.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|38 - 8
|41
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|46 - 12
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|5.
|Эшторил
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|21 - 16
|25
|6.
|Портимоненсе
|1:2 Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 15
|24
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 18
|23
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|10.
|Боавишта
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|14.
|Визела
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 27
|13
|15.
|Тондела
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|19 - 32
|12
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|2:1 Заявка
|9
|8
|1
|0
|15 - 2
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|6.
|Боавишта
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|9.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Тондела
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 16
|9
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|13.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|14.
|Портимоненсе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|15.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|2:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Портимоненсе
|1:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта
Исход игры
Витория Гимарайнш
82.9% (107)
Ничья
12.4% (16)
Боавишта
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (80)
Меньше
37.5% (48)
Обе команды забьют
Да
71.09% (91)
Нет
28.91% (37)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
49.6% (64)
1:0 Витория Гимарайнш
18.6% (24)
2:0 Витория Гимарайнш
8.5% (11)
1:1 Ничья
8.5% (11)
3:1 Витория Гимарайнш
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Боавишта
3.1% (4)
3:2 Витория Гимарайнш
1.6% (2)
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