Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Альберто Пиччи
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Нападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шутало БошкоЗащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Kaur Kivila
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Специя
Верона
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.15
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.15
|Бастони Симоне
|2
|0.1
|Нзола М'Бала
|2
|0.1
|Коваленко Виктор
|1
|0.05
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|Сала Джакопо
|1
|0.05
|Манай Рей
|1
|0.05
|Стрелец Давид
|1
|0.05
|Антист Жанис
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.6
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.25
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.2
|Калинич Никола
|3
|0.15
|Фараони Марко
|2
|0.1
|Тамез Адриен
|2
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.1
|Илич Иван
|1
|0.05
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Бесса Даниэль
|1
|0.05
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Маджоре Джулио
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Кивиор Якуб
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Калинич Никола
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Симеоне Джованни
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
4
44%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
13
18
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
8
44%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
5
56%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
27
13
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
23%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
22%
2
15%
61-75
3
11%
5
38%
76-90
Забито
18
35
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
28%
9
26%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
1
6%
6
17%
61-75
5
28%
7
20%
76-90
Пропущено
40
31
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
9
23%
4
13%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
10
25%
2
6%
61-75
8
20%
13
42%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|1:2 Заявка
|20
|9
|4
|7
|40 - 36
|31
|9.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 35
|30
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 32
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 39
|17
|17.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 15
|20
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|1:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|14 - 18
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 0:0 Верона
Исход игры
Специя
16.5% (23)
Ничья
51.8% (72)
Верона
31.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (45)
Меньше
65.91% (87)
Обе команды забьют
Да
81.82% (108)
Нет
18.18% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (64)
1:2 Верона
17.3% (24)
0:1 Верона
7.9% (11)
2:1 Специя
7.9% (11)
1:0 Специя
7.2% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Верона
1.4% (2)
0:2 Верона
1.4% (2)
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