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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Верона
0' 17'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 136
Специя 16.9% (23)
X 52.9% (72)
Верона 30.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Верона
3.35
3.70
2.39
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
14
Кивиор
Якуб
20
Бастони
Симоне
13
Реца
Аркадиуш
44
Стрелец
Давид
33
Агудело
Кевин
1
Пандур
Ивор
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Специя
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Верона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.15
Гьяси Эммануэль 3 0.15
Бастони Симоне 2 0.1
Нзола М'Бала 2 0.1
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.6
Барак Антонин 5 (3) 0.25
Капрари Джанлука 4 (1) 0.2
Калинич Никола 3 0.15
Фараони Марко 2 0.1
Тамез Адриен 2 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.1
Илич Иван 1 0.05
Ласанья Кевин 1 0.05
Бесса Даниэль 1 0.05
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Манай Рей 3 0
Христов Петко 3 0
Маджоре Джулио 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Коваленко Виктор 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Кивиор Якуб 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Казале Николо 3 0
Илич Иван 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
4
44%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

13
18
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
8
44%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
5
56%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
23%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
22%
2
15%
61-75
3
11%
5
38%
76-90

Забито

18
35
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
28%
9
26%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
1
6%
6
17%
61-75
5
28%
7
20%
76-90

Пропущено

40
31
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
9
23%
4
13%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
10
25%
2
6%
61-75
8
20%
13
42%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио 1:2 Заявка 20 9 4 7 40 - 36 31
9. Эмполи 2:1 Заявка 20 9 3 8 32 - 35 30
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Верона 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 32 25
13. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Специя 0:0 Заявка 20 4 5 11 19 - 39 17
17. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио 1:2 Заявка 10 6 2 2 26 - 15 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи 2:1 Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Специя 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Эмполи 2:1 Заявка 10 6 2 2 16 - 11 20
5. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио 1:2 Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона 0:0 Заявка 10 1 5 4 14 - 18 8
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Специя 16.9% (23)
X 52.9% (72)
Верона 30.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Верона
3.35
3.70
2.39
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Специя 0:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:0 Верона

Исход игры
Специя
16.5% (23)
Ничья
51.8% (72)
Верона
31.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (45)
Меньше
65.91% (87)
Обе команды забьют
Да
81.82% (108)
Нет
18.18% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (64)
1:2 Верона
17.3% (24)
0:1 Верона
7.9% (11)
2:1 Специя
7.9% (11)
1:0 Специя
7.2% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Верона
1.4% (2)
0:2 Верона
1.4% (2)
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