Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

94' Удар от ворот произведет Специя

93' Илич Иван не смог попасть в створ ударом издали

93' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Специя

93' Как он промахнулся? Барак Антонин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Отличные скиллы показывает Барак Антонин , обводя своих соперников

92' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Верона

89' Матч возобновлен

88' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Верона

87' Зут Йерун получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Thiago Motta получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Хороший удар издали нанес Эрлич Мартин , но отличный сейв сделал Ивор Пандур. Угловой.

84' Янис Антисте наказан за толчок Чеккерини Федерико

83' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Верде Даниэле из команды Специя делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

79' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Агудело Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Верде Даниэле получает желтую карточку за нырок

75' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Верде Даниэле нырнул в штрафной. Спорно!

75' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' После штрафного удара,который нанес Велозу Мигель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

71' Тактическая замена. Реца Аркадиуш уходит с поля и его заменяет Янис Антисте

70' Г О О О О Л - Капрари Джанлука из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

70' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

68' Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Верде Даниэле бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

67' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Верона выполняет удар от ворот.

64' Бастони Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Удар от ворот произведет Специя

64' Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

62' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает с левой ноги!

59' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Специя

57' Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали

57' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

54' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Специя

53' Ласанья Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Иван Проведель не удержал его в руках.

53' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Специя

50' Эрлич Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Лазович Дарко из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

50' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.