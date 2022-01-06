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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
1:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
29' Желтая карточка
Велозу Мигель
45' Желтая карточка
Казале Николо
0:1
59' Гол
Капрари Джанлука
0:2
70' Гол
Капрари Джанлука
75' Желтая карточка
Верде Даниэле
78' Желтая карточка
Агудело Кевин
1:2
85' Гол
Эрлич Мартин
87' Желтая карточка
Мотта Тьяго
87' Желтая карточка
Зут Йерун
87' Красная карточка
Агудело Кевин
90'+5

Ход матча

29'
 
Велозу Мигель
45'
 
Казале Николо
51'
Верде Даниэле
Стрелец Давид
 
59'
0:1
Капрари Джанлука
(Симеоне Джованни)
70'
0:2
Капрари Джанлука
(Ласанья Кевин)
71'
 
Калинич Никола
Симеоне Джованни
71'
 
Барак Антонин
Ласанья Кевин
71'
Антист Жанис
Реца Аркадиуш
 
75'
Верде Даниэле
 
78'
Агудело Кевин
 
82'
 
Депаоли Фабио
Тамез Адриен
85'
Эрлич Мартин
1:2
87'
Мотта Тьяго
 
87'
Зут Йерун
 
87'
Агудело Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 139
Специя 16.5% (23)
X 51.8% (72)
Верона 31.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
14
Кивиор
Якуб
44
Стрелец
Давид
25
Маджоре
Джулио
20
Бастони
Симоне
11
Гьяси
Эммануэль
33
Агудело
Кевин
1
Пандур
Ивор
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Специя
4-1-4-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Верона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.15
Гьяси Эммануэль 3 0.15
Бастони Симоне 2 0.1
Нзола М'Бала 2 0.1
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.6
Капрари Джанлука 6 (1) 0.3
Барак Антонин 5 (3) 0.25
Калинич Никола 3 0.15
Фараони Марко 2 0.1
Тамез Адриен 2 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.1
Илич Иван 1 0.05
Ласанья Кевин 1 0.05
Бесса Даниэль 1 0.05
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Манай Рей 3 0
Христов Петко 3 0
Маджоре Джулио 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Кивиор Якуб 2 0
Зут Йерун 1 0
Проведель Иван 1 0
Верде Даниэле 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Илич Иван 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
4
40%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

15
19
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
9
47%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
5
56%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
23%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
22%
2
15%
61-75
3
11%
5
38%
76-90

Забито

19
37
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
5
26%
9
24%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
5
26%
6
16%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
6
32%
7
19%
76-90

Пропущено

42
32
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 18
5
12%
2
6%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
9
21%
4
13%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
11
26%
2
6%
61-75
8
19%
14
44%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло 0:1 Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Дженоа 1:0 Заявка 20 2 8 10 20 - 37 14
19. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 1:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло 0:1 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Дженоа 1:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Специя 16.5% (23)
X 51.8% (72)
Верона 31.7% (44)
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Где смотреть матч Специя 1:2 Верона онлайн


Прогнозы на матч Специя 1:2 Верона

Исход игры
Специя
16.5% (23)
Ничья
51.8% (72)
Верона
31.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (45)
Меньше
65.91% (87)
Обе команды забьют
Да
81.82% (108)
Нет
18.18% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (64)
1:2 Верона
17.3% (24)
0:1 Верона
7.9% (11)
2:1 Специя
7.9% (11)
1:0 Специя
7.2% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Верона
1.4% (2)
2:3 Верона
1.4% (2)
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