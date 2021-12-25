Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Удинезе
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
33 матча
57.6%
12.1%
30.3%
19 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (5)
|0.84
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.11
|Гонсалес Николас
|2
|0.11
|Соттил Рикардо
|2
|0.11
|Сапонара Риккардо
|2
|0.11
|Мале Юссеф
|2
|0.11
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.11
|Кальехон Хосе
|1
|0.05
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.05
|Мартинес Лукас II
|1
|0.05
|Миленкович Никола
|1
|0.05
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.39
|Делофеу Херард
|6
|0.33
|Молина Науэль
|3
|0.17
|Форестьери Фернандо
|2
|0.11
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.11
|Саксесс Исаак
|1
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.06
|Самарджич Лазар
|1
|0.06
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|5
|1
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Бираги Кристиано
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Делофеу Херард
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
7
29%
29%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
3
27%
8
53%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
3
23%
76-90
Забито
35
26
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
1
3%
4
15%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
9
26%
4
15%
31-45
9
26%
3
12%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
6
17%
8
31%
76-90
Пропущено
24
28
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
4%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
4
17%
9
32%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
8
33%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 34
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 34
|27
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 35
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 39
|16
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Удинезе
Исход игры
Фиорентина
80% (40)
Ничья
18% (9)
Удинезе
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52% (26)
2:0 Фиорентина
12% (6)
1:1 Ничья
10% (5)
1:0 Фиорентина
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
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