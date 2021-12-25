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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Удинезе

История личных встреч

Фиорентина
Удинезе

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

57.6%
12.1%
30.3%
19 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (5) 0.84
Бонавентура Джакомо 2 0.11
Гонсалес Николас 2 0.11
Соттил Рикардо 2 0.11
Сапонара Риккардо 2 0.11
Мале Юссеф 2 0.11
Бираги Кристиано 2 (1) 0.11
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Торрейра Лукас 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Терзич Алекса 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Делофеу Херард 6 0.33
Молина Науэль 3 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.11
Перейра Роберто 2 (1) 0.11
Саксесс Исаак 1 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 5 1
Мартинес Лукас II 6 0
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Терзич Алекса 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Делофеу Херард 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
7
29%
29%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
3
27%
8
53%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Забито

35
26
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
1
3%
4
15%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
9
26%
4
15%
31-45
9
26%
3
12%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
6
17%
8
31%
76-90

Пропущено

24
28
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
4%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
4
17%
9
32%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
8
33%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи Заявка 19 8 3 8 30 - 34 27
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 19 4 4 11 19 - 39 16
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы на матч Фиорентина - Удинезе

Исход игры
Фиорентина
80% (40)
Ничья
18% (9)
Удинезе
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52% (26)
2:0 Фиорентина
12% (6)
1:1 Ничья
10% (5)
1:0 Фиорентина
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
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