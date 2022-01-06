Италия: Серия A 2021-2022
7' Желтая карточкаАбрахам Тэмми
1:0
8' ПенальтиЖиру Оливье
2:0
17' ГолМессьяс Жуниор
Ход матча
8'
1:0
17'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
91 Станга ЛукаЗащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Lapo Nava
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Милан
Рома
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|7
|0.35
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.25
|Леау Рафаэл
|4
|0.2
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.2
|Диас Браим
|3
|0.15
|Тео Эрнандес
|2
|0.1
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.1
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.1
|Салемакерс Алексис
|1
|0.05
|Ребич Анте
|1
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.05
|Флоренци Алессандро
|1
|0.05
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|Мальдини Даниэль
|1
|0.05
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|6
|0.3
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.2
|Ибаньес Рожер
|3
|0.15
|Мхитарян Генрих
|2
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|Смоллинг Крис
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Тонали Сандро
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Верету Жордан
|5
|0
|Карсдорп Рик
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
2
15%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
1
13%
76-90
Забито
39
31
20 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
18%
2
6%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
8
21%
8
26%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
26%
3
14%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
2
9%
7
33%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
35%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|20
|14
|3
|3
|42 - 22
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|0:2 Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 23
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|0:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|10
|4
|0
|6
|18 - 15
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан 2:0 Рома
Исход игры
Милан
72% (113)
Ничья
18.5% (29)
Рома
9.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
72.39% (97)
Меньше
27.61% (37)
Обе команды забьют
Да
85.82% (115)
Нет
14.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Милан
52.2% (82)
1:1 Ничья
11.5% (18)
1:0 Милан
8.3% (13)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Милан
3.8% (6)
1:2 Рома
3.8% (6)
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