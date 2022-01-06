С левого фланга Диас низом прострелил в центр штрафной на Жиру, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Смоллинг.

Догнал мяч у лицевой линии Мхитарян и прострелил в центр штрафной, но здесь Меньян на выходе спокойно забрал мяч в руки.

Накрутил соперника на фланге Салемакерс и подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Ибаньес и вынес сферу в аут.

Прорвался по правому флангу Карсдорп и навесил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

14' Разрезным пасом Карсдорп запускал в штрафную соперника Дзаньоло, но в последний момент мяч в подкате перехватил Калюлю.

13' В центре поля Эрнандес получил сзади по затылку от Мхитаряна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".

12' Мягко забросил Карсдорп с правого фланга в штрафную на Абрахама, но тому добраться до мяча не позволил Габбия.

11' Еще и желтую карточку в моменте с назначением пенальти получил Абрахам, крайне неудачно отыграл в обороне форвард.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Оливье Жиру! Уверенно реализовал пенальти Жиру, разведя мяч и Патрисиу по разным углам. Активный старт миланцев вывел вперед подопечных Пиоли.

9' Да, судья уверенно указал на "точку". Действительно, Абрахам сделал движение рукой в сторону мяча, это пенальти!

8' Вот это да, судья пошел смотреть прошлый эпизод на повторе. Есть подозрение, что мяч угодил в руку Абрахаму после удара от Эрнандеса.

7' Выиграл подбор у чужой штрафной Эрнандес и с лету пробил точно в дальний нижний угол. С большим трудом Патрисиу перевел снаряд на угловой.

6' Со штрафного навесил Тонали на линию вратарской, но здесь выиграл верх Смоллинг и вынес мяч головой подальше.

5' Перед чужой штрафной Диас грамотно подставился и заработал для своей команды опасный стандарт.

4' Вырезал с левого фланга Эрнандес на дальнюю штангу, куда забегал Жиру, но не смог он дотянуться до мяча в борьбе с защитником.

3' В центре поля получил по ногам Тонали в подкате от Верету. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Милана".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.