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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
2:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Рома
0'
7' Желтая карточка
Абрахам Тэмми
1:0
8' Пенальти
Жиру Оливье
2:0
17' Гол
Мессьяс Жуниор
17'

Ход матча

7'
 
Абрахам Тэмми
8'
Жиру Оливье
1:0
17'
Мессьяс Жуниор
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 155
Милан 71.6% (111)
X 18.7% (29)
Рома 9.7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Рома
2.42
3.66
3.49
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
56
Салемакерс
Алексис
9
Жиру
Оливье
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
77
Мхитарян
Генрих
17
Верету
Жордан
7
Пеллегрини
Лоренцо
5
Винья
Матиас
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
Милан
4-2-3-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Милан
Рома

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.35
Кесси Франк 5 (2) 0.25
Леау Рафаэл 4 0.2
Жиру Оливье 4 (1) 0.2
Диас Браим 3 0.15
Тео Эрнандес 2 0.1
Калабрия Давиде 2 0.1
Тонали Сандро 2 0.1
Мессьяс Жуниор 2 0.1
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 6 0.3
Пеллегрини Лоренцо 5 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.2
Ибаньес Рожер 3 0.15
Мхитарян Генрих 2 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.1
Смоллинг Крис 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Афена-Гьян Феликс 2 0.1
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Тонали Сандро 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 7 1
Абрахам Тэмми 6 0
Манчини Джанлука 6 0
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
2
15%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
6
25%
3
23%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
1
13%
76-90

Забито

39
31
20 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
18%
2
6%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
8
21%
8
26%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
26%
3
14%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
2
9%
7
33%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
35%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан 2:0 Заявка 20 14 3 3 42 - 22 45
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома 0:2 Заявка 20 10 2 8 31 - 23 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан 2:0 Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома 0:2 Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 2:0 Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома 0:2 Заявка 10 4 0 6 18 - 15 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Жуниор Мессьяс!
  • 18'
    Прорвался по правому флангу Карсдорп и навесил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 17'
    Накрутил соперника на фланге Салемакерс и подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Ибаньес и вынес сферу в аут.
  • 16'
    Догнал мяч у лицевой линии Мхитарян и прострелил в центр штрафной, но здесь Меньян на выходе спокойно забрал мяч в руки.
  • 15'
    С левого фланга Диас низом прострелил в центр штрафной на Жиру, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Смоллинг.
  • 14'
    Разрезным пасом Карсдорп запускал в штрафную соперника Дзаньоло, но в последний момент мяч в подкате перехватил Калюлю.
  • 13'
    В центре поля Эрнандес получил сзади по затылку от Мхитаряна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".
  • 12'
    Мягко забросил Карсдорп с правого фланга в штрафную на Абрахама, но тому добраться до мяча не позволил Габбия.
  • Желтая карточка
    11'
    Еще и желтую карточку в моменте с назначением пенальти получил Абрахам, крайне неудачно отыграл в обороне форвард. 
  • Пенальти
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Оливье Жиру! Уверенно реализовал пенальти Жиру, разведя мяч и Патрисиу по разным углам. Активный старт миланцев вывел вперед подопечных Пиоли.
  • Пенальти!
    9'
    Да, судья уверенно указал на "точку". Действительно, Абрахам сделал движение рукой в сторону мяча, это пенальти!
  • 8'
    Вот это да, судья пошел смотреть прошлый эпизод на повторе. Есть подозрение, что мяч угодил в руку Абрахаму после удара от Эрнандеса.
  • Опасный момент
    7'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Эрнандес и с лету пробил точно в дальний нижний угол. С большим трудом Патрисиу перевел снаряд на угловой.
  • 6'
    Со штрафного навесил Тонали на линию вратарской, но здесь выиграл верх Смоллинг и вынес мяч головой подальше.
  • 5'
    Перед чужой штрафной Диас грамотно подставился и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 4'
    Вырезал с левого фланга Эрнандес на дальнюю штангу, куда забегал Жиру, но не смог он дотянуться до мяча в борьбе с защитником.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Тонали в подкате от Верету. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Милана".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ромы"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Милан 2:0 Рома онлайн


Прогнозы на матч Милан 2:0 Рома

Исход игры
Милан
72% (113)
Ничья
18.5% (29)
Рома
9.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
72.39% (97)
Меньше
27.61% (37)
Обе команды забьют
Да
85.82% (115)
Нет
14.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Милан
52.2% (82)
1:1 Ничья
11.5% (18)
1:0 Милан
8.3% (13)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Милан
3.8% (6)
1:2 Рома
3.8% (6)
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