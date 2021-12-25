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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Милан
Рома

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.37
Кесси Франк 5 (2) 0.26
Леау Рафаэл 4 0.21
Жиру Оливье 4 (1) 0.21
Диас Браим 3 0.16
Тео Эрнандес 2 0.11
Калабрия Давиде 2 0.11
Тонали Сандро 2 0.11
Мессьяс Жуниор 2 0.11
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 6 0.32
Пеллегрини Лоренцо 5 0.26
Верету Жордан 4 (1) 0.21
Ибаньес Рожер 3 0.16
Мхитарян Генрих 2 0.11
Шомуродов Элдор 2 0.11
Смоллинг Крис 2 0.11
Эль-Шаарави Стефан 2 0.11
Афена-Гьян Феликс 2 0.11
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Тонали Сандро 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 7 1
Манчини Джанлука 6 0
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
2
15%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
6
25%
3
23%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
1
13%
76-90

Забито

39
31
20 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
18%
2
6%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
8
21%
8
26%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
26%
3
14%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
2
9%
7
33%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
35%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи Заявка 19 8 3 8 30 - 34 27
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 19 4 4 11 19 - 39 16
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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Где смотреть матч Милан - Рома онлайн


Прогнозы на матч Милан - Рома

Исход игры
Милан
80% (40)
Ничья
16% (8)
Рома
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (38)
Меньше
22.45% (11)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
2:1 Милан
66% (33)
1:1 Ничья
12% (6)
2:0 Милан
8% (4)
2:2 Ничья
4% (2)
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