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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Дженоа
0'
0:1
7' Гол
Дестро Маттиа
21' Желтая карточка
Распадори Джакомо
23'

Ход матча

7'
0:1
Дестро Маттиа
(Экубан Калеб)
21'
Распадори Джакомо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 137
Сассуоло 75.2% (103)
X 17.5% (24)
Дженоа 7.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Дженоа
3.05
3.88
4.95
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
20
Харрауи
Абдау
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
92
Дефрель
Грегоре
57
Сиригу
Сальваторе
3
Ванхесден
Зиньо
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
36
Хефти
Сильван
33
Эрнани
Азеведо
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
50
Камбьясо
Андреа
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
Сассуоло
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Дженоа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (2) 0.4
Скамачча Джанлука 6 0.3
Распадори Джакомо 4 0.2
Фраттези Давиде 4 0.2
Джуричич Филип 2 0.1
Капуто Франческо 1 0.05
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.4
Кришито Доменико 5 (5) 0.25
Фарес Мохамед 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Кайседо Фелипе 1 0.05
Васкес Хоан 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Бьянки Флавио 1 0.05
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 4 0
Берарди Доменико 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 5 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
1
10%
6
50%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
3
17%
6
67%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Забито

28
21
14 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
4%
1
5%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
8
29%
0
0%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
4
14%
12
57%
76-90

Пропущено

33
35
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 15
3
9%
7
20%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
9
27%
4
11%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
9
27%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3
Дженоа
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3
Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло 0:1 Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Дженоа 1:0 Заявка 20 2 8 10 20 - 37 14
19. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 1:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло 0:1 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Дженоа 1:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сассуоло 75.2% (103)
X 17.5% (24)
Дженоа 7.3% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Дженоа
3.05
3.88
4.95
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Сассуоло 0:1 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Дженоа

Исход игры
Сассуоло
76.3% (103)
Ничья
16.3% (22)
Дженоа
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.83% (81)
Меньше
38.17% (50)
Обе команды забьют
Да
71.76% (94)
Нет
28.24% (37)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40% (54)
1:0 Сассуоло
17% (23)
1:1 Ничья
9.6% (13)
2:0 Сассуоло
8.1% (11)
1:2 Дженоа
6.7% (9)
3:1 Сассуоло
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Сассуоло
3% (4)
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Дженоа

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