Первый тайм

23' Игрок [player1] из команды [team] неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Игрок Берарди Доменико из команды Сассуоло выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

21' Распадори Джакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Рожерио да Силва пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Распадори Джакомо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Камбьясо Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Команда Дженоа забила мяч, хотя лучше играли соперники

7' Г О О О О Л - Дестро Маттиа из команды Дженоа забил фантастический гол правой пяткой!

6' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа выполняет удар от ворот.

4' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля