Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Команда Дженоа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Команда Дженоа почти не владела мячом в первой половине.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Камбьясо Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Берарди Доменико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Портанова Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Ох, нехорошо это выглядит. Камбьясо Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Камбьясо Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Сассуоло выполняет удар от ворот.

33' Портанова Маноло из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

33' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дефрель Грегоре имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

28' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дженоа выполняет удар от ворот.

23' Игрок [player1] из команды [team] неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Игрок Берарди Доменико из команды Сассуоло выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

21' Распадори Джакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Рожерио да Силва пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Распадори Джакомо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Камбьясо Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Команда Дженоа забила мяч, хотя лучше играли соперники

7' Г О О О О Л - Дестро Маттиа из команды Дженоа забил фантастический гол правой пяткой!

6' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа выполняет удар от ворот.

4' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля