  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
0:1
7' Гол
Дестро Маттиа
21' Желтая карточка
Распадори Джакомо
1:1
55' Гол
Берарди Доменико
86' Желтая карточка
Рожерио да Силва
90' Желтая карточка
Лопес Максим
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Дестро Маттиа
(Экубан Калеб)
21'
Распадори Джакомо
 
55'
Берарди Доменико
1:1
64'
 
Мелегони Филиппо
Эрнани Азеведо
64'
 
Фарес Мохамед
Хефти Сильван
75'
 
Пандев Горан
Дестро Маттиа
84'
Мюлдюр Мерт
Кирьякопулос Георгиос
 
84'
 
Кайседо Фелипе
Экубан Калеб
84'
 
Кассата Франческо
Портанова Маноло
86'
Рожерио да Силва
 
88'
Luigi Samele
Дефрель Грегоре
 
90'
Лопес Максим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Сассуоло 75.2% (103)
X 17.5% (24)
Дженоа 7.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
20
Харрауи
Абдау
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
92
Дефрель
Грегоре
57
Сиригу
Сальваторе
3
Ванхесден
Зиньо
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
36
Хефти
Сильван
33
Эрнани
Азеведо
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
50
Камбьясо
Андреа
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
Сассуоло
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Дженоа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (2) 0.45
Скамачча Джанлука 6 0.3
Распадори Джакомо 4 0.2
Фраттези Давиде 4 0.2
Джуричич Филип 2 0.1
Капуто Франческо 1 0.05
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.4
Кришито Доменико 5 (5) 0.25
Фарес Мохамед 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Кайседо Фелипе 1 0.05
Васкес Хоан 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Бьянки Флавио 1 0.05
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 7 0
Кирикеш Влад 4 0
Берарди Доменико 4 0
Рожерио да Силва 4 0
Распадори Джакомо 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 5 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
6
46%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
3
17%
6
67%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
1
3%
2
9%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
4
14%
12
55%
76-90

Пропущено

34
36
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 16
4
12%
7
19%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
9
26%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3
Дженоа
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3
Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан 2:0 Заявка 20 14 3 3 42 - 22 45
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома 0:2 Заявка 20 10 2 8 31 - 23 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан 2:0 Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома 0:2 Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 2:0 Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома 0:2 Заявка 10 4 0 6 18 - 15 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сассуоло 75.2% (103)
X 17.5% (24)
Дженоа 7.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Сассуоло 1:1 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Дженоа

Исход игры
Сассуоло
75.2% (103)
Ничья
17.5% (24)
Дженоа
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.65% (82)
Меньше
38.35% (51)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
39.4% (54)
1:0 Сассуоло
16.8% (23)
1:1 Ничья
10.2% (14)
2:0 Сассуоло
8% (11)
1:2 Дженоа
6.6% (9)
3:1 Сассуоло
6.6% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:2 Сассуоло
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 