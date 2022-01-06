Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
0:1
7' ГолДестро Маттиа
21' Желтая карточкаРаспадори Джакомо
1:1
55' ГолБерарди Доменико
86' Желтая карточкаРожерио да Силва
90' Желтая карточкаЛопес Максим
Ход матча
7'
0:1
55'
1:1
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
29 Luigi Samele
-
26 Asan Mata
-
-
28 Justin Kumi
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Оэстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Шевченко Андрей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Сассуоло
Дженоа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (2)
|0.45
|Скамачча Джанлука
|6
|0.3
|Распадори Джакомо
|4
|0.2
|Фраттези Давиде
|4
|0.2
|Джуричич Филип
|2
|0.1
|Капуто Франческо
|1
|0.05
|Лопес Максим
|1
|0.05
|Феррари Джанмарко
|1
|0.05
|Траоре Хамед
|1
|0.05
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|8
|0.4
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.25
|Фарес Мохамед
|2
|0.1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Кайседо Фелипе
|1
|0.05
|Васкес Хоан
|1
|0.05
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Бьянки Флавио
|1
|0.05
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|7
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Берарди Доменико
|4
|0
|Рожерио да Силва
|4
|0
|Распадори Джакомо
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|Фраттези Давиде
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|5
|0
|Васкес Хоан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
6
46%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
3
17%
6
67%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
1
3%
2
9%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
4
14%
12
55%
76-90
Пропущено
34
36
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 16
4
12%
7
19%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
9
26%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3
Дженоа
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3
Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|20
|14
|3
|3
|42 - 22
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|0:2 Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 23
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|0:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|10
|4
|0
|6
|18 - 15
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Дженоа
Исход игры
Сассуоло
75.2% (103)
Ничья
17.5% (24)
Дженоа
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.65% (82)
Меньше
38.35% (51)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
39.4% (54)
1:0 Сассуоло
16.8% (23)
1:1 Ничья
10.2% (14)
2:0 Сассуоло
8% (11)
1:2 Дженоа
6.6% (9)
3:1 Сассуоло
6.6% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:2 Сассуоло
2.9% (4)
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