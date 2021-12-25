Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
История личных встреч
Болонья
Интер Милан
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
27 матчей
14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.32
|Барроу Муса
|5
|0.26
|Хики Аарон
|4
|0.21
|Сванберг Маттиас
|3
|0.16
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.16
|Орсолини Риккардо
|2 (1)
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.11
|Сантандер Федерико
|1
|0.05
|Домингес Николас
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.58
|Джеко Эдин
|8
|0.42
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.32
|Корреа Хоакин
|4
|0.21
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.21
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.16
|Санчес Алексис
|2
|0.11
|Димарко Федерико
|2
|0.11
|Гальярдини Роберто
|2
|0.11
|Шкриньяр Милан
|2
|0.11
|Барелла Николо
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|Дармиан Маттео
|1
|0.05
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.05
|Весино Матиас
|1
|0.05
|Брозович Марсело
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Домингес Николас
|6
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
25
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
33%
7
28%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
2
15%
8
32%
61-75
6
46%
1
4%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Забито
28
50
8 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
3
11%
8
16%
1-15
1
4%
8
16%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
5
18%
9
18%
46-60
4
14%
9
18%
61-75
11
39%
8
16%
76-90
Пропущено
30
14
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
4
13%
4
29%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
6
20%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 34
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 34
|27
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 35
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 39
|16
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Интер Милан
98.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (36)
Меньше
32.08% (17)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
57.4% (31)
0:2 Интер Милан
20.4% (11)
0:1 Интер Милан
9.3% (5)
1:3 Интер Милан
7.4% (4)
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