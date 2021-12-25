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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
Прогнозы 54
Болонья 0% (0)
X 1.9% (1)
Интер Милан 98.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Интер Милан
6.65
4.46
1.59
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Болонья
Интер Милан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

27 матчей

14.8%
18.5%
66.7%
4 победы 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.32
Барроу Муса 5 0.26
Хики Аарон 4 0.21
Сванберг Маттиас 3 0.16
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.16
Орсолини Риккардо 2 (1) 0.11
Теате Артур 2 0.11
Сантандер Федерико 1 0.05
Домингес Николас 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.58
Джеко Эдин 8 0.42
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.32
Корреа Хоакин 4 0.21
Перишич Иван 4 (1) 0.21
Дюмфрис Дензел 3 0.16
Санчес Алексис 2 0.11
Димарко Федерико 2 0.11
Гальярдини Роберто 2 0.11
Шкриньяр Милан 2 0.11
Барелла Николо 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Домингес Николас 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Де Сильвестри Лоренцо 3 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Теате Артур 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
25
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
33%
7
28%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
2
15%
8
32%
61-75
6
46%
1
4%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Забито

28
50
8 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
3
11%
8
16%
1-15
1
4%
8
16%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
5
18%
9
18%
46-60
4
14%
9
18%
61-75
11
39%
8
16%
76-90

Пропущено

30
14
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
4
13%
4
29%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
6
20%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи Заявка 19 8 3 8 30 - 34 27
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 19 4 4 11 19 - 39 16
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Болонья 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Интер Милан 98.1% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Интер Милан
    6.65
    4.46
    1.59
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Болонья - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан

    Исход игры
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Интер Милан
    98.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    57.4% (31)
    0:2 Интер Милан
    20.4% (11)
    0:1 Интер Милан
    9.3% (5)
    1:3 Интер Милан
    7.4% (4)
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    Интер Милан

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