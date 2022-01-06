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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:2
Первый тайм: 16'

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
6' Пенальти
Байрами Недим
0:2
8' Гол
Журковски Шимон
10' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:2
14' Гол
Иммобиле Чиро
16'

Ход матча

6'
0:1
Байрами Недим
8'
0:2
Журковски Шимон
10'
 
Паризи Фабьяно
14'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 145
Лацио 94.5% (137)
X 5.5% (8)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Эмполи
2.25
4.65
5.52
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
19
Ла
Мантия
Андреа
Лацио
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.68
Педро Родригес 7 0.37
Милинкович-Савич Сергей 5 0.26
Альберто Луис 3 0.16
Андерсон Фелипе 3 0.16
Ачерби Франческо 3 0.16
Дзакканьи Маттиа 2 0.11
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Лаццари Мануэль 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.37
Байрами Недим 4 (2) 0.21
Ди Франческо Федерико 3 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.11
Журковски Шимон 2 0.11
Романьоли Симоне 2 0.11
Кутроне Патрик 2 0.11
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 6 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Марушич Адам 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Педро Родригес 2 0
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Башич Тома 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
12%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
4
27%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
3
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
19%
7
29%
29%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
24%
5
21%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Забито

39
31
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
18%
3
10%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
9
23%
4
13%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
8
21%
8
26%
76-90

Пропущено

34
33
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
6
18%
10
30%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
1
3%
5
15%
46-60
7
21%
6
18%
61-75
8
24%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0
Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио 1:2 Заявка 20 9 4 7 40 - 36 31
9. Эмполи 2:1 Заявка 20 9 3 8 32 - 35 30
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Верона 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 32 25
13. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Специя 0:0 Заявка 20 4 5 11 19 - 39 17
17. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио 1:2 Заявка 10 6 2 2 26 - 15 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи 2:1 Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Специя 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Эмполи 2:1 Заявка 10 6 2 2 16 - 11 20
5. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио 1:2 Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона 0:0 Заявка 10 1 5 4 14 - 18 8
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Лацио 94.5% (137)
X 5.5% (8)
Эмполи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Эмполи
2.25
4.65
5.52
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Где смотреть матч Лацио 1:2 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Лацио 1:2 Эмполи

Исход игры
Лацио
94.4% (136)
Ничья
5.6% (8)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.89% (85)
Меньше
34.11% (44)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
2:1 Лацио
42.4% (61)
2:0 Лацио
21.5% (31)
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10.4% (15)
1:0 Лацио
6.9% (10)
3:0 Лацио
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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