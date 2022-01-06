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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
3:3
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
6' Пенальти
Байрами Недим
0:2
8' Гол
Журковски Шимон
10' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:2
14' Гол
Иммобиле Чиро
18' Желтая карточка
Фелипе Луис
33' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
52' Желтая карточка
Педро Родригес
62' Желтая карточка
Марушич Адам
2:2
66' Гол
Милинкович-Савич Сергей
71' Желтая карточка
Альберто Луис
2:3
75' Гол
Ди Франческо Федерико
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Патрик
86' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
2:3
87' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
3:3
90' Гол
Милинкович-Савич Сергей
90' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
90'+8

Ход матча

6'
0:1
Байрами Недим
8'
0:2
Журковски Шимон
10'
 
Паризи Фабьяно
14'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
1:2
18'
Фелипе Луис
 
25'
Патрик
Ачерби Франческо
 
33'
 
Марчицца Риккардо
Паризи Фабьяно
33'
 
Марчицца Риккардо
46'
 
Бандинелли Филиппо
Журковски Шимон
52'
Педро Родригес
 
59'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
59'
Дзакканьи Маттиа
Педро Родригес
 
62'
Марушич Адам
 
62'
 
Штулац Лео
Байрами Недим
66'
Милинкович-Савич Сергей
(Андерсон Фелипе)
2:2
71'
Альберто Луис
 
73'
 
Пинамонти Андреа
Ла Мантия Андреа
73'
 
Вити Маттиа
Риччи Самуэле
75'
2:3
Ди Франческо Федерико
(Марчицца Риккардо)
78'
Патрик
 
86'
 
Луперто Себастьяно
87'
Иммобиле Чиро
2:3
89'
Лаццари Мануэль
Хюсай Эльсейд
 
90'
Милинкович-Савич Сергей
(Дзакканьи Маттиа)
3:3
90'
 
Бандинелли Филиппо

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 146
Лацио 94.5% (138)
X 5.5% (8)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
19
Ла
Мантия
Андреа
Лацио
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 14 (3) 0.7
Милинкович-Савич Сергей 7 0.35
Педро Родригес 7 0.35
Альберто Луис 3 0.15
Андерсон Фелипе 3 0.15
Ачерби Франческо 3 0.15
Дзакканьи Маттиа 2 0.1
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Лаццари Мануэль 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.35
Байрами Недим 5 (3) 0.25
Ди Франческо Федерико 4 0.2
Журковски Шимон 3 0.15
Бандинелли Филиппо 2 0.1
Романьоли Симоне 2 0.1
Кутроне Патрик 2 0.1
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 7 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Катальди Данило 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Башич Тома 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Бандинелли Филиппо 5 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
14%
4
22%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
25%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
19%
7
29%
29%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
24%
5
21%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Забито

42
34
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
8
19%
5
15%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
9
21%
4
12%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
7
17%
7
21%
61-75
9
21%
8
24%
76-90

Пропущено

37
36
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
8
22%
11
31%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
8
22%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0
Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло 0:1 Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Дженоа 1:0 Заявка 20 2 8 10 20 - 37 14
19. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 1:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло 0:1 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Дженоа 1:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Лацио 94.5% (138)
X 5.5% (8)
Эмполи 0% (0)
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Прогнозы на матч Лацио 3:3 Эмполи

Исход игры
Лацио
94.5% (138)
Ничья
5.5% (8)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.65% (86)
Меньше
34.35% (45)
Обе команды забьют
Да
64.89% (85)
Нет
35.11% (46)
Популярный счёт
2:1 Лацио
42.5% (62)
2:0 Лацио
21.9% (32)
3:1 Лацио
10.3% (15)
1:0 Лацио
6.8% (10)
3:0 Лацио
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:2 Лацио
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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