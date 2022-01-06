Второй тайм

98' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

96' Удар от ворот произведет Эмполи

95' Бандинелли Филиппо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

94' Игрок команды Эмполи совершает фол

94' Команда Лацио сравняла счет! Игра продолжается!

93' Г О О О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

93' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бандинелли Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Эмполи

90' Милинкович-Савич Сергей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Игрок команды Эмполи в офсайде

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Викарио Гульельмо из команды Эмполи

86' Луперто Себастьяно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Отличные скиллы показывает Дзакканьи Маттиа , обводя своих соперников

85' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Патрик из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

84' Маттиа Вити из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

82' Патрик задерживает мяч рукой

82' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лацио , будет отменен из-за фола.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Г О О О О О Л! Лацио забивает! Патрик отличился.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Пинамонти Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Игрок из команды Эмполи совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

75' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Отличные скиллы показывает Марчицца Риккардо , обводя своих соперников

75' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Риччи Самуэле уходит с поля и его заменяет Маттиа Вити

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Удар от ворот произведет Эмполи

70' Лукас Лейва из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Эмполи выполняет удар от ворот.

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Команда Лацио сравняла счет! Игра продолжается!

66' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

65' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Штулац Лео пробил со штрафного прямо в стенку

60' Удар от ворот произведет Эмполи

59' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

58' Лацио выполняет удар от ворот.

58' Бандинелли Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

57' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

55' Игрок Андерсон Фелипе из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Андерсон Фелипе из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Педро Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

50' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок Иммобиле Чиро из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один на один с голкипером...

50' Андерсон Фелипе разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Отличный пас сделал Альберто Луис из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Лацио выполняет удар от ворот.

48' Хендерсон Лиам из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

47' Эмполи выполняет удар от ворот.

47' Педро Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Эмполи выполняет удар от ворот.

46' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!