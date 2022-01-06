Италия: Серия A 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
0:1
6' ПенальтиБайрами Недим
0:2
8' ГолЖурковски Шимон
10' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
1:2
14' ГолИммобиле Чиро
18' Желтая карточкаФелипе Луис
33' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
52' Желтая карточкаПедро Родригес
62' Желтая карточкаМарушич Адам
2:2
66' ГолМилинкович-Савич Сергей
71' Желтая карточкаАльберто Луис
2:3
75' ГолДи Франческо Федерико
78' Undefined phrase: football_event_Патрик
86' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
2:3
87' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
3:3
90' ГолМилинкович-Савич Сергей
90' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
Ход матча
6'
0:1
8'
0:2
10'
14'
18'
52'
62'
66'
71'
75'
78'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Эмполи
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.7
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.35
|Педро Родригес
|7
|0.35
|Альберто Луис
|3
|0.15
|Андерсон Фелипе
|3
|0.15
|Ачерби Франческо
|3
|0.15
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|7 (3)
|0.35
|Байрами Недим
|5 (3)
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.2
|Журковски Шимон
|3
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.1
|Романьоли Симоне
|2
|0.1
|Кутроне Патрик
|2
|0.1
|Штулац Лео
|1
|0.05
|Стоянович Петар
|1
|0.05
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.05
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|7
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
14%
4
22%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
25%
2
11%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
19%
7
29%
29%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
24%
5
21%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Забито
42
34
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
8
19%
5
15%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
9
21%
4
12%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
7
17%
7
21%
61-75
9
21%
8
24%
76-90
Пропущено
37
36
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
8
22%
11
31%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
8
22%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0
Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|20
|2
|8
|10
|20 - 37
|14
|19.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 3:3 Эмполи
Исход игры
Лацио
94.5% (138)
Ничья
5.5% (8)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.65% (86)
Меньше
34.35% (45)
Обе команды забьют
Да
64.89% (85)
Нет
35.11% (46)
Популярный счёт
2:1 Лацио
42.5% (62)
2:0 Лацио
21.9% (32)
3:1 Лацио
10.3% (15)
1:0 Лацио
6.8% (10)
3:0 Лацио
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:2 Лацио
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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