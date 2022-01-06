Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хорошую попытку сделал Фараго Паоло . Удар в створ, но вратарь начеку

96' Жуан Педро нанес удар, мяч был парирован, но Эмиль Аудеро не удержал его в руках.

96' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

95' Марин Рэзван из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Удар от ворот произведет Кальяри

94' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Сампдория

92' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

91' Андреа Карбони получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Кандрева Антонио получает красную карточку за не спортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

89' Марин Рэзван из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сампдория выполняет удар от ворот.

87' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

86' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сампдория выполняет удар от ворот.

83' Грасси Альберто из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

83' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эмиль Аудеро отбил мяч на угловой после удара Жуан Педро из штрафной площади.

82' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Тактическая замена. Экдаль Альбин уходит с поля и его заменяет Джерард Йепес

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

77' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Риккадо Чиерво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Шабо Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Феррари Алекс уходит с поля и его заменяет Риккадо Чиерво

71' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо забивает с левой ноги!

71' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

70' Жуан Педро из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

68' Удар от ворот произведет Кальяри

67' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Кальяри

62' Шабо Юлиан из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

61' Жуан Педро получил желтую карточку от судьи

61' Жуан Педро наказан за толчок Дрэгушин Раду

61' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Дейола Алессандро первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

55' Опасность! Марин Рэзван из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

55' Дейола Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Эмиль Аудеро не удержал его в руках.

53' Хорошую попытку сделал Паволетти Леонардо . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Экдаль Альбин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Йосида Майя получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Йосида Майя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

47' Торсби Мортен из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Феррари Алекс из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

46' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля