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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
18' Гол
Габбьядини Маноло
32' Желтая карточка
Ловато Маттео
52' Желтая карточка
Экдаль Альбин
1:1
55' Гол
Дейола Алессандро
61' Желтая карточка
Педро Жоао
1:2
71' Гол
Паволетти Леонардо
90' Красная карточка
Кандрева Антонио
90' Желтая карточка
Карбони Андреа
90'+6

Ход матча

18'
Габбьядини Маноло
(Йосида Майя)
1:0
32'
 
Ловато Маттео
51'
Дрэгушин Раду
Йосида Майя
 
52'
Экдаль Альбин
 
55'
1:1
Дейола Алессандро
(Марин Рэзван)
61'
 
Педро Жоао
71'
1:2
Паволетти Леонардо
(Грасси Альберто)
72'
Киерво Риккардо
Феррари Алекс
 
72'
Квальярелла Фабио
Габбьядини Маноло
 
75'
 
Фараго Паоло
Дейола Алессандро
81'
Йепес Жерар
Экдаль Альбин
 
81'
Торрегросса Эрнесто
Капуто Франческо
 
81'
 
Перейро Гастон
Паволетти Леонардо
90'
Кандрева Антонио
 
90'
 
Карбони Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 135
Сампдория 88.1% (119)
X 8.9% (12)
Кальяри 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
22
Йосида
Майя
4
Шабо
Юлиан
29
Мурру
Никола
24
Берешиньски
Бартош
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
87
Кандрева
Антонио
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
28
Краньо
Алессио
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Сампдория
4-4-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Кальяри

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
К
2:1
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:1
К
3:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:1
К
4:0
К
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.3
Габбьядини Маноло 6 0.3
Капуто Франческо 4 0.2
Йосида Майя 2 0.1
Торсби Мортен 2 0.1
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.05
Экдаль Альбин 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.45
Кейта Бальде 3 0.15
Паволетти Леонардо 3 0.15
Дейола Алессандро 2 0.1
Касерес Мартин 1 0.05
Чеппители Лука 1 0.05
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 6 0
Колли Омар 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Кандрева Антонио 3 1
Шабо Юлиан 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Педро Жоао 4 0
Паволетти Леонардо 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Нандес Найтан 3 0
Карбони Андреа 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

24
22
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
21%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
5
21%
5
23%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
16%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
7
28%
1
5%
76-90

Пропущено

40
40
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
7
18%
5
13%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
9
23%
7
18%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
8
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3
Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0
Кальяри
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0
Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио 1:2 Заявка 20 9 4 7 40 - 36 31
9. Эмполи 2:1 Заявка 20 9 3 8 32 - 35 30
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Верона 0:0 Заявка 20 6 7 7 34 - 32 25
13. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Специя 0:0 Заявка 20 4 5 11 19 - 39 17
17. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио 1:2 Заявка 10 6 2 2 26 - 15 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи 2:1 Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Специя 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Эмполи 2:1 Заявка 10 6 2 2 16 - 11 20
5. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио 1:2 Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона 0:0 Заявка 10 1 5 4 14 - 18 8
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Сампдория 88.1% (119)
X 8.9% (12)
Кальяри 3% (4)
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Где смотреть матч Сампдория 1:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Кальяри

Исход игры
Сампдория
88.1% (119)
Ничья
8.9% (12)
Кальяри
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (78)
Меньше
39.53% (51)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
45.9% (62)
1:0 Сампдория
25.2% (34)
2:0 Сампдория
8.1% (11)
3:1 Сампдория
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Кальяри
2.2% (3)
3:2 Сампдория
1.5% (2)
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