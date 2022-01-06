Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
18' ГолГаббьядини Маноло
32' Желтая карточкаЛовато Маттео
52' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
1:1
55' ГолДейола Алессандро
61' Желтая карточкаПедро Жоао
1:2
71' ГолПаволетти Леонардо
90' Красная карточкаКандрева Антонио
90' Желтая карточкаКарбони Андреа
Ход матча
18'
1:0
32'
52'
55'
61'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
22
Йосида
Майя
29
Мурру
Никола
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Ivan Saio
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
-
19 Гальяно ЛукаПолузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сампдория
Кальяри
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.3
|Габбьядини Маноло
|6
|0.3
|Капуто Франческо
|4
|0.2
|Йосида Майя
|2
|0.1
|Торсби Мортен
|2
|0.1
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.05
|Экдаль Альбин
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.45
|Кейта Бальде
|3
|0.15
|Паволетти Леонардо
|3
|0.15
|Дейола Алессандро
|2
|0.1
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|1
|0.05
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|8
|0
|Экдаль Альбин
|6
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Кандрева Антонио
|3
|1
|Шабо Юлиан
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Педро Жоао
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
21%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
5
21%
5
23%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
16%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
7
28%
1
5%
76-90
Пропущено
40
40
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
7
18%
5
13%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
9
23%
7
18%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
8
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3
Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0
Кальяри
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0
Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|1:2 Заявка
|20
|9
|4
|7
|40 - 36
|31
|9.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 35
|30
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|34 - 32
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 39
|17
|17.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 15
|20
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|1:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|14 - 18
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Кальяри
Исход игры
Сампдория
88.1% (119)
Ничья
8.9% (12)
Кальяри
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (78)
Меньше
39.53% (51)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
45.9% (62)
1:0 Сампдория
25.2% (34)
2:0 Сампдория
8.1% (11)
3:1 Сампдория
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Кальяри
2.2% (3)
3:2 Сампдория
1.5% (2)
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