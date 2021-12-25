Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Торино
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.47
|Пашалич Марио
|7
|0.37
|Малиновский Руслан
|4
|0.21
|Иличич Йосип
|3
|0.16
|Муриэль Луис
|2
|0.11
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.11
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Толой Рафаэл
|1
|0.05
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Демирал Мерих
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|Госенс Робин
|1
|0.05
|Пикколи Роберто
|1
|0.05
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|4
|0.21
|Санабрия Антонио
|3
|0.16
|Пьяца Марко
|3
|0.16
|Брекало Йосип
|3
|0.16
|Белотти Андреа
|2
|0.11
|Бремер Глейсон
|2
|0.11
|Лукич Саша
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Прат Деннис
|1
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.05
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
3
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
67%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
22%
4
22%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
6
55%
76-90
Забито
35
21
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
7
20%
4
19%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
7
20%
2
10%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
8
23%
8
38%
76-90
Пропущено
27
21
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
19%
2
10%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
19%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|40 - 22
|42
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 21
|32
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|8.
|Лацио
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 34
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 34
|27
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|34 - 32
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 35
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 39
|16
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|3.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|4.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Торино
Исход игры
Аталанта
96% (48)
Ничья
4% (2)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48% (24)
2:0 Аталанта
18% (9)
3:1 Аталанта
16% (8)
1:0 Аталанта
8% (4)
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