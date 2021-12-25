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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Торино

История личных встреч

Аталанта
Торино

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.47
Пашалич Марио 7 0.37
Малиновский Руслан 4 0.21
Иличич Йосип 3 0.16
Муриэль Луис 2 0.11
Коопмейнерс Теун 2 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.21
Санабрия Антонио 3 0.16
Пьяца Марко 3 0.16
Брекало Йосип 3 0.16
Белотти Андреа 2 0.11
Бремер Глейсон 2 0.11
Лукич Саша 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Прат Деннис 1 0.05
Верди Симоне 1 0.05
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
3
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
67%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
22%
4
22%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
6
55%
76-90

Забито

35
21
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
7
20%
4
19%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
7
20%
2
10%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
8
23%
8
38%
76-90

Пропущено

27
21
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
19%
2
10%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи Заявка 19 8 3 8 30 - 34 27
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 19 4 4 11 19 - 39 16
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Аталанта 96% (48)
    X 4% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Торино
    1.62
    4.58
    6.75
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    Новости
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    Где смотреть матч Аталанта - Торино онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Торино

    Исход игры
    Аталанта
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    48% (24)
    2:0 Аталанта
    18% (9)
    3:1 Аталанта
    16% (8)
    1:0 Аталанта
    8% (4)
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