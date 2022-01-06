Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
42 Шенко Сомбор
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Доменикини Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ювентус
Наполи
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
38 матчей
50%
10.5%
39.5%
19 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
39.5%
39.5%
21%
15 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|5
|0.26
|Куадрадо Хуан
|4
|0.21
|Кин Мойзе
|3
|0.16
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.16
|Локателли Мануэль
|2
|0.11
|Маккенни Уэстон
|2
|0.11
|Бернардески Федерико
|1
|0.05
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.05
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.26
|Фабиан Руис
|5
|0.26
|Мертенс Дрис
|5
|0.26
|Осимхен Виктор
|5
|0.26
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.21
|Лосано Ирвинг
|2
|0.11
|Кулибали Калиду
|2
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ррахмани Амир
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Политано Маттео
|1
|0.05
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
27
36
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
6
22%
5
14%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
1
4%
9
25%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0
Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3
Наполи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2
Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 23
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 14
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
67.5% (114)
Ничья
21.3% (36)
Наполи
11.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
57.35% (78)
Меньше
42.65% (58)
Обе команды забьют
Да
74.26% (101)
Нет
25.74% (35)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
36.1% (61)
1:0 Ювентус
16% (27)
1:1 Ничья
13.6% (23)
1:2 Наполи
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
0:1 Наполи
3% (5)
3:2 Ювентус
2.4% (4)
2:0 Ювентус
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!