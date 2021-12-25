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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Наполи
Прогнозы 48
Ювентус 62.5% (30)
X 27.1% (13)
Наполи 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Наполи
1.97
3.82
4.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Наполи

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

38 матчей

50%
10.5%
39.5%
19 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

39.5%
39.5%
21%
15 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.26
Мората Альваро 5 0.26
Куадрадо Хуан 4 0.21
Кин Мойзе 3 0.16
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.16
Локателли Мануэль 2 0.11
Маккенни Уэстон 2 0.11
Бернардески Федерико 1 0.05
Кьеза Федерико 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Кулушевски Деян 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.26
Фабиан Руис 5 0.26
Мертенс Дрис 5 0.26
Осимхен Виктор 5 0.26
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.21
Лосано Ирвинг 2 0.11
Кулибали Калиду 2 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ррахмани Амир 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Политано Маттео 1 0.05
Петанья Андреа 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

27
36
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
6
22%
5
14%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
1
4%
9
25%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0
Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3
Наполи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2
Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 19 13 3 3 40 - 22 42
3. Наполи Заявка 19 12 3 4 35 - 14 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи Заявка 19 8 3 8 30 - 34 27
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 19 4 4 11 19 - 39 16
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
3. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
4. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ювентус 62.5% (30)
    X 27.1% (13)
    Наполи 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    1.97
    3.82
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    62.5% (30)
    Ничья
    27.1% (13)
    Наполи
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    52.1% (25)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    1:0 Ювентус
    8.3% (4)
    1:2 Наполи
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    0:1 Наполи
    4.2% (2)
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    Ювентус
    Наполи

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