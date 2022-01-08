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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Аполлон
0'
10' Желтая карточка
Шполярич Данило
25' Желтая карточка
Хаммас Амин
31' Желтая карточка
Мамас Рафаил
1:0
49' Гол
Jose Romo
1:1
51' Гол
Шполярич Данило
2:1
59' Гол в свои ворота
Шполярич Данило
70' Желтая карточка
Wellington XVI
78' Желтая карточка
Кателарис Фанос
88' Желтая карточка
Роберж Валентин
90'+5
АЕК Ларнака
Аполлон

История личных встреч

АЕК Ларнака
Аполлон

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

46 матчей

34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.6%
43.5%
36.9%
9 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

37%
17.4%
45.6%
17 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 8 (3) 0.53
Дербишир Мэтт 6 0.4
Дьюрчо Адам 3 0.2
Jose Romo 2 0.13
Абраам Гонсалес 1 0.07
Эспиноса Хавьер 1 0.07
Фараж Имад 1 0.07
Мамас Рафаил 1 0.07
Танди Симранджит 1 0.07
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 5 0.33
Питтас Яннис 5 (2) 0.33
Жради Бассель 3 (1) 0.2
Янга Рангело 2 0.13
Илиев Илиан 1 0.07
Албанис Христос 1 0.07
Психас Петрос 1 0.07
Wellington XVI 1 0.07
Штор Лука 1 0.07
Шполярич Данило 1 0.07
Хаммас Амин 1 (1) 0.07

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 7 0
Росалес Роберто 3 0
Томович Ненад 3 0
Акоран Баррера 3 0
Густаву Луиш 1 1
Тумбас Йоакейм 2 0
Танди Симранджит 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Рубен Мартинес 1 0
Энглезу Никос 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Роберж Валентин 2 1
Жради Бассель 3 0
Хаммас Амин 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
14%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
17%
5
22%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
7
29%
29%
5
22%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 15 9 4 2 25 - 12 31
2. Арис Лимассол 15 9 3 3 18 - 11 30
3. Аполлон 15 9 2 4 23 - 15 29
4. Анортосис 14 7 1 6 21 - 18 22
5. Пафос 15 5 7 3 19 - 14 22
6. Омония 15 6 3 6 17 - 15 21
7. АПОЭЛ 14 5 5 4 18 - 17 20
8. Докса Катокопия 15 4 5 6 14 - 20 17
9. Олимпиакос Никосия 14 4 4 6 10 - 15 16
10. АЕЛ Лимаcсол 14 4 3 7 15 - 15 15
11. ПАЕЕК 14 3 3 8 11 - 22 12
12. Этникос Ахна 16 2 2 12 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 8 5 2 1 11 - 6 17
2. Пафос 8 4 4 0 14 - 4 16
3. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
4. АПОЭЛ 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Омония 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Арис Лимассол 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
8. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Докса Катокопия 8 2 2 4 6 - 11 8
6. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
7. Омония 8 2 1 5 8 - 11 7
8. АЕЛ Лимаcсол 7 1 3 3 6 - 9 6
9. Пафос 7 1 3 3 5 - 10 6
10. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 7 1 2 4 2 - 7 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 7 - 14 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Мамас Рафаил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Хаммас Амин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Шполярич Данило получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:1 Аполлон онлайн


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