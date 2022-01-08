Кипр: Первый дивизион 2021-2022
2:1
Конец матча
10' Желтая карточкаШполярич Данило
25' Желтая карточкаХаммас Амин
31' Желтая карточкаМамас Рафаил
1:0
49' ГолJose Romo
1:1
51' ГолШполярич Данило
2:1
59' Гол в свои воротаШполярич Данило
70' Желтая карточкаWellington XVI
78' Желтая карточкаКателарис Фанос
88' Желтая карточкаРоберж Валентин
Ход матча
10'
25'
31'
49'
1:0
51'
1:1
59'
2:1
70'
78'
88'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: David Catala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
АЕК Ларнака
Аполлон
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
46 матчей
34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.6%
43.5%
36.9%
9 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
37%
17.4%
45.6%
17 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|8 (3)
|0.53
|Дербишир Мэтт
|6
|0.4
|Дьюрчо Адам
|3
|0.2
|Jose Romo
|2
|0.13
|Абраам Гонсалес
|1
|0.07
|Эспиноса Хавьер
|1
|0.07
|Фараж Имад
|1
|0.07
|Мамас Рафаил
|1
|0.07
|Танди Симранджит
|1
|0.07
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|5
|0.33
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.33
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.2
|Янга Рангело
|2
|0.13
|Илиев Илиан
|1
|0.07
|Албанис Христос
|1
|0.07
|Психас Петрос
|1
|0.07
|Wellington XVI
|1
|0.07
|Штор Лука
|1
|0.07
|Шполярич Данило
|1
|0.07
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.07
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|7
|0
|Росалес Роберто
|3
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Акоран Баррера
|3
|0
|Густаву Луиш
|1
|1
|Тумбас Йоакейм
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Рубен Мартинес
|1
|0
|Энглезу Никос
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Роберж Валентин
|2
|1
|Жради Бассель
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
14%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
17%
5
22%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
7
29%
29%
5
22%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
4
17%
7
30%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|2.
|Арис Лимассол
|15
|9
|3
|3
|18 - 11
|30
|3.
|Аполлон
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|4.
|Анортосис
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|Пафос
|15
|5
|7
|3
|19 - 14
|22
|6.
|Омония
|15
|6
|3
|6
|17 - 15
|21
|7.
|АПОЭЛ
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Докса Катокопия
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|4
|3
|7
|15 - 15
|15
|11.
|ПАЕЕК
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|12.
|Этникос Ахна
|16
|2
|2
|12
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|2.
|Пафос
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|АПОЭЛ
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Омония
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Арис Лимассол
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|Докса Катокопия
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|6.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|7.
|Омония
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4