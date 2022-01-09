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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Бешикташ
0'
17' Желтая карточка
Генюл Гёкхан
20'

Ход матча

17'
Генюл Гёкхан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Бешикташ
4.80
3.53
2.35
Все Коэффициенты
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
27
Сантос
Фабрисио
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
50
Умар
Амину
20
Похьянпало
Йоэль
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Розье
Валентен
23
Велинтон
Соуза
24
Вида
Домагой
4
Монтеро
Франcиско
20
Уйсал
Неджип
50
Ялчын
Гювен
5
Соуза
Жосеф
65
Илкхан
Эмирхан
77
Мераш
Умут
9
Бачуайи
Миши
Ризеспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Бешикташ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:0
С
2:3
К
1:0
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
2:7
С
4:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
КТ
0:0
КТ
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
К
3:2
К
1:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 (1) 0.25
Джокович Дамьян 4 (3) 0.2
Ай Селим 3 0.15
Болдрин Фернандо 1 0.05
Сабо Эрик 1 0.05
Сертель Джемали 1 0.05
Боласье Янник 1 0.05
Хуммет Денис 1 0.05
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 (1) 0.3
Ларин Кайл 6 0.3
Ялчын Гювен 4 0.2
Соуза Жосеф 3 0.15
Йылмаз Рыдван 2 0.1
Геззаль Рашид 2 0.1
Тейшейра Алекс 2 0.1
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0.1
Хатчинсон Атиба 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Боздоган Джан 1 0.05
Пьянич Миралем 0 0
Розье Валентен 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Озьякуп Огузхан 0 0
Караман Кенан 0 0
Мераш Умут 0 0
Сатчи Сердар 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 4 1
Боласье Янник 4 0
Ай Селим 4 0
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Потук Алпер 1 1
Сабо Эрик 2 0
Умар Амину 2 0
Болдрин Фернандо 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 4 0
Геззаль Рашид 4 0
Велинтон Соуза 4 0
Розье Валентен 2 1
Вида Домагой 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Ларин Кайл 3 0
Уйсал Неджип 1 1
Учан Салих 1 1
Пьянич Миралем 2 0
Тейшейра Алекс 2 0
Бачуайи Миши 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Йылмаз Рыдван 2 0
Топал Мехмет 1 0
Н'Сакала Фабрис 1 0
Мераш Умут 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Боздоган Джан 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Сатчи Сердар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
3
14%
61-75
1
17%
4
18%
76-90

Пропущено

23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
6
26%
4
31%
76-90

Забито

18
31
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
6
33%
6
19%
76-90

Пропущено

33
27
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
12%
4
15%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
5
15%
6
22%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
10
30%
2
7%
61-75
9
27%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бешикташ - Антальяспор 1:1 Бешикташ - Алтай 1:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Гёзтепе 2:1
Фенербахче - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Кайсериспор 4:2 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 20 15 4 1 37 - 14 49
2. Коньяспор 20 11 6 3 32 - 16 39
3. Истанбул Башакшехир 20 10 4 6 30 - 20 34
4. Фенербахче 19 9 5 5 31 - 23 32
5. Хатайспор 20 10 2 8 28 - 26 32
6. Газиантеп 20 9 4 7 27 - 27 31
7. Адана Демирспор 19 8 6 5 27 - 22 30
8. Бешикташ 0:0 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Сивасспор 20 7 8 5 27 - 20 29
10. Аланьяспор 20 8 5 7 30 - 32 29
11. Кайсериспор 20 7 6 7 28 - 28 27
12. Галатасарай 20 7 6 7 24 - 24 27
13. Фатих Карагюмрюк 20 7 6 7 27 - 30 27
14. Гиресунспор 20 7 4 9 20 - 19 25
15. Антальяспор 20 6 4 10 21 - 31 22
16. Алтай 20 5 3 12 23 - 33 18
17. Ризеспор 0:0 20 5 3 12 17 - 34 18
18. Гёзтепе 20 4 6 10 22 - 28 18
19. Касымпаша 20 4 6 10 22 - 29 18
20. Малатьяспор 20 4 3 13 16 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 10 8 2 0 21 - 8 26
2. Трабзонспор 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Коньяспор 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
5. Бешикташ 0:0 10 7 1 2 21 - 14 22
6. Кайсериспор 10 6 3 1 16 - 5 21
7. Фенербахче 9 5 3 1 18 - 9 18
8. Адана Демирспор 9 5 2 2 12 - 5 17
9. Галатасарай 10 5 2 3 13 - 9 17
10. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
11. Ризеспор 0:0 11 5 2 4 12 - 10 17
12. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
13. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
14. Аланьяспор 10 4 3 3 17 - 15 15
15. Касымпаша 11 4 3 4 17 - 15 15
16. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
17. Фатих Карагюмрюк 9 3 4 2 14 - 12 13
18. Гёзтепе 11 3 2 6 10 - 12 11
19. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
20. Малатьяспор 10 2 2 6 13 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Хатайспор 11 5 1 5 12 - 14 16
3. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
4. Сивасспор 10 4 2 4 11 - 12 14
5. Фатих Карагюмрюк 11 4 2 5 13 - 18 14
6. Аланьяспор 10 4 2 4 13 - 17 14
7. Фенербахче 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 17 13
9. Истанбул Башакшехир 10 3 3 4 13 - 12 12
10. Гиресунспор 10 3 2 5 9 - 10 11
11. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
12. Алтай 11 2 2 7 12 - 20 8
13. Бешикташ 0:0 10 1 4 5 9 - 14 7
14. Малатьяспор 10 2 1 7 3 - 11 7
15. Гёзтепе 9 1 4 4 12 - 16 7
16. Кайсериспор 10 1 3 6 12 - 23 6
17. Газиантеп 10 1 2 7 6 - 19 5
18. Антальяспор 10 1 2 7 5 - 19 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 0:0 9 0 1 8 5 - 24 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Генюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Бешикташ
4.80
3.53
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Бешикташ онлайн


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Бешикташ

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