Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
17' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
37 Владение мячом, % 63
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
50
Умар
Амину
24
Вида
Домагой
20
Уйсал
Неджип
50
Ялчын
Гювен
77
Мераш
Умут
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мераш УмутПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Билгин ЭмреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Сатчи СердарЗащитник
-
11 Тёре ГёкханПолузащитник
-
68 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Каравели Ондер
История личных встреч
Ризеспор
Бешикташ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5 (1)
|0.25
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.2
|Ай Селим
|3
|0.15
|Болдрин Фернандо
|1
|0.05
|Сабо Эрик
|1
|0.05
|Сертель Джемали
|1
|0.05
|Боласье Янник
|1
|0.05
|Хуммет Денис
|1
|0.05
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|6 (1)
|0.3
|Ларин Кайл
|6
|0.3
|Ялчын Гювен
|4
|0.2
|Соуза Жосеф
|3
|0.15
|Йылмаз Рыдван
|2
|0.1
|Геззаль Рашид
|2
|0.1
|Тейшейра Алекс
|2
|0.1
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0.1
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|Караман Кенан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|4
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Ай Селим
|4
|0
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Потук Алпер
|1
|1
|Сабо Эрик
|2
|0
|Умар Амину
|2
|0
|Болдрин Фернандо
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Геззаль Рашид
|4
|0
|Велинтон Соуза
|4
|0
|Розье Валентен
|2
|1
|Вида Домагой
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Ларин Кайл
|3
|0
|Уйсал Неджип
|1
|1
|Учан Салих
|1
|1
|Пьянич Миралем
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|Бачуайи Миши
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Йылмаз Рыдван
|2
|0
|Топал Мехмет
|1
|0
|Н'Сакала Фабрис
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
6
43%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
3
14%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
Пропущено
23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
6
26%
4
31%
76-90
Забито
18
31
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
6
33%
6
19%
76-90
Пропущено
33
27
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
12%
4
15%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
5
15%
6
22%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
10
30%
2
7%
61-75
9
27%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бешикташ - Антальяспор 1:1 Бешикташ - Алтай 1:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Гёзтепе 2:1
Фенербахче - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Кайсериспор 4:2 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|20
|15
|4
|1
|37 - 14
|49
|2.
|Коньяспор
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|39
|3.
|Истанбул Башакшехир
|20
|10
|4
|6
|30 - 20
|34
|4.
|Фенербахче
|19
|9
|5
|5
|31 - 23
|32
|5.
|Хатайспор
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|6.
|Газиантеп
|20
|9
|4
|7
|27 - 27
|31
|7.
|Адана Демирспор
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|8.
|Бешикташ
|0:0
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Сивасспор
|20
|7
|8
|5
|27 - 20
|29
|10.
|Аланьяспор
|20
|8
|5
|7
|30 - 32
|29
|11.
|Кайсериспор
|20
|7
|6
|7
|28 - 28
|27
|12.
|Галатасарай
|20
|7
|6
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|20
|7
|6
|7
|27 - 30
|27
|14.
|Гиресунспор
|20
|7
|4
|9
|20 - 19
|25
|15.
|Антальяспор
|20
|6
|4
|10
|21 - 31
|22
|16.
|Алтай
|20
|5
|3
|12
|23 - 33
|18
|17.
|Ризеспор
|0:0
|20
|5
|3
|12
|17 - 34
|18
|18.
|Гёзтепе
|20
|4
|6
|10
|22 - 28
|18
|19.
|Касымпаша
|20
|4
|6
|10
|22 - 29
|18
|20.
|Малатьяспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|10
|8
|2
|0
|21 - 8
|26
|2.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Коньяспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|5.
|Бешикташ
|0:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 14
|22
|6.
|Кайсериспор
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|7.
|Фенербахче
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|8.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|9.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|10.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Ризеспор
|0:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|12.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|13.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|14.
|Аланьяспор
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|15.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|16.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|18.
|Гёзтепе
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|19.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|20.
|Малатьяспор
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Хатайспор
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|3.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|4.
|Сивасспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|6.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|7.
|Фенербахче
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|9.
|Истанбул Башакшехир
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|10.
|Гиресунспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 10
|11
|11.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Алтай
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Бешикташ
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Малатьяспор
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|16.
|Кайсериспор
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|17.
|Газиантеп
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|18.
|Антальяспор
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|0:0
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1