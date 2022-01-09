Турция: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
17' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
0:1
25' ПенальтиБачуайи Миши
55' Желтая карточкаВида Домагой
1:1
56' ГолПохьянпало Йоэль
1:2
60' ГолИлкхан Эмирхан
2:2
68' ГолПохьянпало Йоэль
78' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
79' Желтая карточкаСантос Фабрисио
85' Вторая желтая карточкаГенюл Гёкхан
86' Вторая желтая карточкаМонтеро Франcиско
87' Желтая карточкаУмар Амину
89' Желтая карточкаБолдрин Фернандо
Ход матча
17'
25'
0:1
55'
56'
60'
1:2
68'
2:2
79'
85'
87'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 10
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
51 Владение мячом, % 49
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
50
Умар
Амину
24
Вида
Домагой
20
Уйсал
Неджип
77
Мераш
Умут
50
Ялчын
Гювен
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мераш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Билгин ЭмреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Сатчи СердарЗащитник
-
11 Тёре ГёкханПолузащитник
-
68 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Каравели Ондер
История личных встреч
Ризеспор
Бешикташ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|7 (1)
|0.35
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.2
|Ай Селим
|3
|0.15
|Болдрин Фернандо
|1
|0.05
|Сабо Эрик
|1
|0.05
|Сертель Джемали
|1
|0.05
|Боласье Янник
|1
|0.05
|Хуммет Денис
|1
|0.05
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|7 (2)
|0.35
|Ларин Кайл
|6
|0.3
|Ялчын Гювен
|4
|0.2
|Соуза Жосеф
|3
|0.15
|Йылмаз Рыдван
|2
|0.1
|Геззаль Рашид
|2
|0.1
|Тейшейра Алекс
|2
|0.1
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0.1
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.05
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|Караман Кенан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|5
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Ай Селим
|4
|0
|Генюл Гёкхан
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Болдрин Фернандо
|3
|0
|Потук Алпер
|1
|1
|Сабо Эрик
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|4
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Геззаль Рашид
|4
|0
|Велинтон Соуза
|4
|0
|Розье Валентен
|2
|1
|Монтеро Франcиско
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Ларин Кайл
|3
|0
|Уйсал Неджип
|1
|1
|Учан Салих
|1
|1
|Пьянич Миралем
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|Бачуайи Миши
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Йылмаз Рыдван
|2
|0
|Топал Мехмет
|1
|0
|Н'Сакала Фабрис
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
5
45%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
3
14%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
Пропущено
23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
6
26%
4
31%
76-90
Забито
20
33
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
10%
4
12%
1-15
3
15%
4
12%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
3
15%
10
30%
46-60
5
25%
4
12%
61-75
6
30%
6
18%
76-90
Пропущено
35
29
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
11%
4
14%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
10
29%
3
10%
61-75
9
26%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бешикташ - Антальяспор 1:1 Бешикташ - Алтай 1:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Гёзтепе 2:1
Фенербахче - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Кайсериспор 4:2 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|20
|15
|4
|1
|37 - 14
|49
|2.
|Коньяспор
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|39
|3.
|Истанбул Башакшехир
|20
|10
|4
|6
|30 - 20
|34
|4.
|Фенербахче
|19
|9
|5
|5
|31 - 23
|32
|5.
|Хатайспор
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|6.
|Газиантеп
|20
|9
|4
|7
|27 - 27
|31
|7.
|Адана Демирспор
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|8.
|Бешикташ
|20
|8
|5
|7
|32 - 30
|29
|9.
|Сивасспор
|20
|7
|8
|5
|27 - 20
|29
|10.
|Аланьяспор
|20
|8
|5
|7
|30 - 32
|29
|11.
|Кайсериспор
|20
|7
|6
|7
|28 - 28
|27
|12.
|Галатасарай
|20
|7
|6
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|20
|7
|6
|7
|27 - 30
|27
|14.
|Гиресунспор
|20
|7
|4
|9
|20 - 19
|25
|15.
|Антальяспор
|20
|6
|4
|10
|21 - 31
|22
|16.
|Алтай
|20
|5
|3
|12
|23 - 33
|18
|17.
|Ризеспор
|20
|5
|3
|12
|19 - 36
|18
|18.
|Гёзтепе
|20
|4
|6
|10
|22 - 28
|18
|19.
|Касымпаша
|20
|4
|6
|10
|22 - 29
|18
|20.
|Малатьяспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|10
|8
|2
|0
|21 - 8
|26
|2.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Коньяспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|5.
|Бешикташ
|10
|7
|1
|2
|21 - 14
|22
|6.
|Кайсериспор
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|7.
|Фенербахче
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|8.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|9.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|10.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Ризеспор
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|13.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|14.
|Аланьяспор
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|15.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|16.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|18.
|Гёзтепе
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|19.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|20.
|Малатьяспор
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Хатайспор
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|3.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|4.
|Сивасспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|6.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|7.
|Фенербахче
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|9.
|Истанбул Башакшехир
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|10.
|Гиресунспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 10
|11
|11.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Алтай
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Бешикташ
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Малатьяспор
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|16.
|Кайсериспор
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|17.
|Газиантеп
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|18.
|Антальяспор
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1