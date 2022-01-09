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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Салернитана
0'
0:1
29' Пенальти
Джурич Милан
31' Желтая карточка
Кастанос Григорис
36' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
52'

Ход матча

29'
0:1
Джурич Милан
31'
 
Кастанос Григорис
36'
 
Дьомбер Норберт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 133
Верона 97% (129)
X 3% (4)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Салернитана
2.85
5.65
9.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Пандур
Ивор
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
4
Велозу
Мигель
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
21
Цортеа
Надир
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Кастанос
Григорис
4
Ярошински
Павел
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
II
Верона
3-4-2-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Верона
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.57
Капрари Джанлука 6 (1) 0.29
Барак Антонин 5 (3) 0.24
Калинич Никола 3 0.14
Фараони Марко 2 0.1
Тамез Адриен 2 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.1
Илич Иван 1 0.05
Ласанья Кевин 1 0.05
Бесса Даниэль 1 0.05
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.16
Кулибали Мамаду 2 0.11
Джурич Милан II 2 (1) 0.11
Сими Нванкво 1 0.05
Скьявоне Андреа 1 0.05
Гондо Седрик 1 0.05
Раньери Лука 1 0.05
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Илич Иван 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Кастанос Григорис 2 1
Оби Джоэл 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
6
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
3
14%
2
33%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
25%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
9
47%
3
15%
76-90

Забито

37
12
17 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
3 Не забивали 10
9
24%
1
8%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
3
8%
3
25%
31-45
6
16%
2
17%
46-60
7
19%
3
25%
61-75
7
19%
3
25%
76-90

Пропущено

32
41
10 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
2
6%
6
15%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
4
13%
7
17%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
2
6%
8
20%
61-75
14
44%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан 1:1 Заявка 20 14 5 1 50 - 16 47
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 21 11 5 5 32 - 21 38
6. Лацио 1:1 Заявка 21 9 6 6 43 - 38 33
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона 0:1 Заявка 21 7 6 8 36 - 34 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана 1:0 Заявка 19 3 2 14 12 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 10 7 3 0 26 - 7 24
2. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио 1:1 Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона 0:1 Заявка 11 5 2 4 20 - 15 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана 1:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан 1:1 Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Лацио 1:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 22 12
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона 0:1 Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Салернитана 1:0 Заявка 10 2 1 7 7 - 21 7
19. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Верона 97% (129)
X 3% (4)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Салернитана
2.85
5.65
9.30
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Новости
Где смотреть матч Верона 0:1 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Верона 0:1 Салернитана

Исход игры
Верона
97% (129)
Ничья
3% (4)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (39)
Меньше
70% (91)
Обе команды забьют
Да
28.46% (37)
Нет
71.54% (93)
Популярный счёт
2:0 Верона
40.6% (54)
1:0 Верона
25.6% (34)
2:1 Верона
22.6% (30)
3:1 Верона
3.8% (5)
1:1 Ничья
1.5% (2)
4:0 Верона
1.5% (2)
3:0 Верона
1.5% (2)
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