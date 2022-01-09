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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
0:1
29' Пенальти
Джурич Милан
31' Желтая карточка
Кастанос Григорис
36' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:1
63' Гол
Лазович Дарко
1:2
70' Гол
Кастанос Григорис
89' Красная карточка
Илич Иван
89' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
90' Желтая карточка
Гюнтер Корай
90'+8

Ход матча

29'
0:1
Джурич Милан
31'
 
Кастанос Григорис
36'
 
Дьомбер Норберт
59'
Барак Антонин
Депаоли Фабио
 
59'
Калинич Никола
Симеоне Джованни
 
63'
Лазович Дарко
(Велозу Мигель)
1:1
70'
1:2
Кастанос Григорис
72'
 
Делли Карри Филиппо
Цортеа Надир
76'
 
Капецци Леонардо
Кулибали Мамаду
76'
 
Бонаццоли Федерико
Гондо Седрик
85'
Тамез Адриен
Казале Николо
 
85'
 
Кечрида Вайди
Весели Фредерик
89'
Илич Иван
 
89'
 
Ди Таккио Франческо
90'
Гюнтер Корай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 17 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Верона 97% (129)
X 3% (4)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пандур
Ивор
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
4
Велозу
Мигель
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
21
Цортеа
Надир
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Кастанос
Григорис
4
Ярошински
Павел
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
II
Верона
3-4-2-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Верона
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.57
Капрари Джанлука 6 (1) 0.29
Барак Антонин 5 (3) 0.24
Калинич Никола 3 0.14
Фараони Марко 2 0.1
Тамез Адриен 2 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.1
Лазович Дарко 1 0.05
Илич Иван 1 0.05
Ласанья Кевин 1 0.05
Бесса Даниэль 1 0.05
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.16
Кулибали Мамаду 2 0.11
Джурич Милан II 2 (1) 0.11
Сими Нванкво 1 0.05
Кастанос Григорис 1 0.05
Скьявоне Андреа 1 0.05
Гондо Седрик 1 0.05
Раньери Лука 1 0.05
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Гюнтер Корай 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Кастанос Григорис 2 1
Оби Джоэл 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
5
33%
6
27%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
4
25%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
9
47%
3
15%
76-90

Забито

38
14
17 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
9
24%
1
7%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
3
8%
3
21%
31-45
6
16%
2
14%
46-60
8
21%
4
29%
61-75
7
18%
3
21%
76-90

Пропущено

34
42
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
2
6%
6
14%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
14
41%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 21 11 5 5 32 - 21 38
6. Лацио Заявка 21 9 5 7 43 - 39 32
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 19 3 2 14 13 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 11 3 2 6 15 - 23 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
19. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Верона 97% (129)
X 3% (4)
Салернитана 0% (0)
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Где смотреть матч Верона 1:2 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Верона 1:2 Салернитана

Исход игры
Верона
97% (129)
Ничья
3% (4)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (39)
Меньше
70% (91)
Обе команды забьют
Да
28.46% (37)
Нет
71.54% (93)
Популярный счёт
2:0 Верона
40.6% (54)
1:0 Верона
25.6% (34)
2:1 Верона
22.6% (30)
3:1 Верона
3.8% (5)
4:0 Верона
1.5% (2)
3:0 Верона
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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