Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Салернитана

95' Капрари Джанлука из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

95' Кастанос Григорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Верона выполняет удар от ворот.

93' Удар от ворот произведет Салернитана

91' Удар от ворот произведет Салернитана

91' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' УДАЛЕНИЕ! - Илич Иван тянет соперника за майку и получает красную карточку

88' Удар от ворот произведет Салернитана

88' Тамез Адриен из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Кечрида Вайди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Верона выполняет удар от ворот.

82' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Салернитана

79' Калинич Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Удар от ворот произведет Салернитана

75' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ласанья Кевин нанес удар издали, а Вид Белец отбил его обратно в игру!

70' Г О О О О Л - Кастанос Григорис левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

69' Ох, нехорошо это выглядит. Цортеа Надир получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Цортеа Надир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Г О О О О Л - Лазович Дарко забивает с правой ноги!

63' Плохо сыграл Весели Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Удар от ворот произведет Салернитана

61' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Барак Антонин разрезает оборону соперника отличным пасом

61' Верона выполняет удар от ворот.

60' Цортеа Надир из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Гондо Седрик разрезает оборону соперника отличным пасом

60' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Салернитана

58' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ди Таккио Франческо пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

56' Удар от ворот произведет Салернитана

56' Велозу Мигель из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...