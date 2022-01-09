Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
29' ПенальтиДжурич Милан
31' Желтая карточкаКастанос Григорис
36' Желтая карточкаДьомбер Норберт
1:1
63' ГолЛазович Дарко
1:2
70' ГолКастанос Григорис
89' Красная карточкаИлич Иван
89' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
90' Желтая карточкаГюнтер Корай
Ход матча
29'
0:1
36'
63'
1:1
70'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
17 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
-
80 Kaur Kivila
-
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Andrei Motoc
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Верона
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.57
|Капрари Джанлука
|6 (1)
|0.29
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.24
|Калинич Никола
|3
|0.14
|Фараони Марко
|2
|0.1
|Тамез Адриен
|2
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.1
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|Илич Иван
|1
|0.05
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Бесса Даниэль
|1
|0.05
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.16
|Кулибали Мамаду
|2
|0.11
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.11
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Скьявоне Андреа
|1
|0.05
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|Раньери Лука
|1
|0.05
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Калинич Никола
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Симеоне Джованни
|4
|0
|Гюнтер Корай
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Оби Джоэл
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
5
23%
3
38%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
5
33%
6
27%
76-90
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
4
25%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
9
47%
3
15%
76-90
Забито
38
14
17 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
9
24%
1
7%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
3
8%
3
21%
31-45
6
16%
2
14%
46-60
8
21%
4
29%
61-75
7
18%
3
21%
76-90
Пропущено
34
42
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
2
6%
6
14%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
14
41%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 21
|38
|6.
|Лацио
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|43 - 39
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона 1:2 Салернитана
Исход игры
Верона
97% (129)
Ничья
3% (4)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (39)
Меньше
70% (91)
Обе команды забьют
Да
28.46% (37)
Нет
71.54% (93)
Популярный счёт
2:0 Верона
40.6% (54)
1:0 Верона
25.6% (34)
2:1 Верона
22.6% (30)
3:1 Верона
3.8% (5)
4:0 Верона
1.5% (2)
3:0 Верона
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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