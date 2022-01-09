Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Стадио Олимпико
1:0
11' ГолАбрахам Тэмми
1:1
18' ГолДибала Пауло
45' Желтая карточкаКуадрадо Хуан
2:1
48' ГолМхитарян Генрих
50' Желтая карточкаВерету Жордан
51' Желтая карточкаИбаньес Рожер
52' Желтая карточкаДе Лихт Маттайс
3:1
53' ГолПеллегрини Лоренцо
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
45'
48'
50'
51'
52'
53'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
42 Шенко СомборВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Marco Landucci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Рома
Ювентус
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
83.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
24.2%
15.2%
60.6%
8 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.38
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.24
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.19
|Ибаньес Рожер
|3
|0.14
|Мхитарян Генрих
|2
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|Смоллинг Крис
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|6 (1)
|0.29
|Мората Альваро
|5
|0.24
|Куадрадо Хуан
|4
|0.19
|Кин Мойзе
|3
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.14
|Локателли Мануэль
|2
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.1
|Маккенни Уэстон
|2
|0.1
|Бернардески Федерико
|1
|0.05
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.05
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|8
|1
|Манчини Джанлука
|7
|1
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Верету Жордан
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Забито
32
28
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
21%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
10
31%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Рома
|3:1 Заявка
|21
|11
|2
|8
|35 - 25
|35
|6.
|Ювентус
|1:3 Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|1:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Рома
|3:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|1:3 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|1:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|3:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома 3:1 Ювентус
Исход игры
Рома
20.2% (34)
Ничья
36.3% (61)
Ювентус
43.5% (73)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
80.92% (106)
Нет
19.08% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (43)
1:2 Ювентус
21.4% (36)
0:1 Ювентус
8.9% (15)
2:1 Рома
8.9% (15)
2:2 Ничья
6% (10)
0:2 Ювентус
3% (5)
1:0 Рома
1.8% (3)
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