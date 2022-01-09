Теперь и Ибаньес получает карточку желтого цвета за фол на подступах к штрафной своей команды. Дибала у мяча. Именно он исполнит стандартное положение.

Дважды Дибала пробивал по воротам соперника, и оба раза попал аргентинец прямо в стенку. Сработала оборона "Ромы" в этой ситуации шикарно.

Посыпались у нас карточки на футбольном поле. Теперь де Лихт снес с ног на скорости Афену-Гьяна. За свой фол он получил предупреждение.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕЛЛЕГРИНИ! 3:1! Забивает "Рома" сейчас третий мяч. Классный гол Лоренцо забивает. Со штрафного 7-й номер "Ромы" нанес удар по рамке соперника, и смог он четко в левую "девятку" направить мяч. Красота!!!

Просто здорово Пеллегрини забивает. 6-й гол Лоренцо в этом сезоне. Ну что? "Рома" значительно приближает себя к победе в этом поединке.

Стартовала вторая половина встречи в нашем противостоянии. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Судя по всему, в перерыве замен не произошло, хотя активно в составе "Ромы" разминались запасные игроки. Не исключено, что кто-то из резервистов в ближайшее время появится на поле.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:1! Забивает Генрих, но не без помощи Генриха! Получил армянский полузащитник римлян, после чего нанес выстрел с 23-х метров по рамке соперника. Мяч после рикошета залетел за шиворот Щесны.

Ударный старт второго тайма для "Ромы". Во второй раз за сегодня "волки" выходят вперед в счете. Они начали смелее, активнее, что вылилось в результате на табло.

За фол в центре поля получает Верету карточку желтого цвета. Вот такие дела, друзья! Наказание вполне заслуженное.

Первый тайм

— Следующую встречу Куадрадо, кстати говоря, пропустит. Дали нам титры режиссеры. Тем временем звучит у нас свисток на перерыв. Первые 45 минут встречи миновали. Пока ничья - 1:1 в Риме.

45' Очень подвижен в первом тайме Мхитарян. Отдает он передачу на Афену-Гьяна, которого сносит на своей половине поля Куадрадо. В руках рефери появляется карточка желтого цвета.

45' Мхитарян снова сыграл шикарно в прессинге и мяч для своей команды отобрал. Попыталась "Рома" довести дело до удара - безуспешно.

44' Немного до конца первого тайма остается играть командам. Стали более и менее спокойно действовать оппоненты. Мхитарян отпасовал сферу на Верету, чья подача с правой бровки не удалась.

43' Верету выполнил подачу вновь на линию вратарской, но на этот раз против Абрахама уверенно действовали защитники. Они и вынесли мяч в район центрального круга.

42' УХ! Пеллегрини на скорости сместился с левого края в центр, после чего нанес удар по рамке противника, но угодил в ногу Кулушевски. Будет очередной в матче угловой удар.

41' Афена-Гьян сейчас снес соперника в чужой штрафной. Куадрадо получил от игрока "Ромы" толчок в спину. Вернулись соперники в игру.

40' Винья заметен на поле. На фланге он активно себя проявляет. Встречу с "Миланом", по факту, он провалил, ведь именно 5-й номер "Ромы" привез один из головой на свои ворота после выверенного паса на Оливье Жиру.

39' С охоткой, конечно, Мэйтленд-Найлс играет. В Англии у него было очень мало практики, но вот в Италии Моуриньо ему обещает золотые горы. В свою очередь, фланговый игрок "Ромы" называет "Особенного" лучшим тренером в мире. Мне кажется, эти ребята споются в "Роме".

38' Мэйтленд-Найлс выполнил передачу с правого фланга в центр, но снова на выходе играет Щесны, который спокойно выходит из рамки и фиксирует сферу в своих перчатках.

37' После розыгрыша штрафного мяч достался Локателли, который с фланга выполнял передачу на Дибаллу, но тот до снаряда добраться не сумел. Слишком сильный пас.

36' Дают свободу Дибале в первом тайме. Постоянно со снарядом оказывается Пауло. Очередные его активные действия привели к заработанному угловому.

35' 10 минут остается играть соперникам в первой половине встречи. Маккенни отдал передачу на Кулушевски, который снова завозился со снарядом, и потерял его из виду.

33' Кулушевски попытался мяч на правом фланге обработать, но не сумел сохранить его в игре. За боковую линию сфера улетела. Получилось эффектно, но не эффективно.

32' Не сумел добраться на фланге до мяча Абрахам. Сфера ушла за боковую линию. Не смогли римляне развить опасную атаку по левой бровке.

30' Кулушевски вместо Кьезы на поле появился в составе туринского коллектива. Первая ротация в нашей встрече Вынужденного характера.

29' Кьеза снова на газоне. Причем на ровном месте он оказался на траве. Показывает футболист, что у него имеются проблемы с задней поверхностью бедра. Встречу Федерико не продолжит.

28' Мэйтленд-Найлс попытался выполнить передачу с правого фланга на дальнюю штангу - слишком высоко и неточно получается. Мяч улетает за пределы футбольного поля.

27' Мхитарян отдал передачу на партнера, но сфера до него не добралась. Снова вынос снаряда за боковую линию. Как-то ослабили давление римляне в эти минуты.

26' Аллегри по причине дисквалификации сегодня смотрит за игрой с трибун. А вот Моуриньо почти все игровое время проводит у кромки поля, активно жестикулируя.

25' Никак не может вернуться на поле игрок "Ювентуса". Оказывается ему помощь прямо на поле. Хотя вот показывают, что, вроде как, встает Кьеза. То есть встречу он продолжит.

24' Смоллинг грубовато в ногу Кьезе въехал. Нет у нас карточки желтого цвета в этой ситуации? Пока нет! Рефери только штрафной назначает. Абрахам, кстати, на поле вернулся.

22' Абрахаму досталось сейчас по ногам. Не может футболист римской команды подняться с газоне. Неужели травму получил футболист римского коллектива?

21' Показали нам еще раз гол Дибалы. Честно говоря, все просто здорово сделал игрок "Милана", когда отправил сферу в ворота соперника. Просто идеальная реализация.

20' Момент! Нанес сейчас Мхитарян удар по воротам соперника, сместившись с левого фланга в центр. Мяч снова прилетел в руки Щесны

19' Весело у нас сегодня! Очень весело! "Рома" пытается идти в штрафную. Снова кажется римлянам, что мяч в руку де Лихту попал во время прострела с правого края. Но нет, свисток арбитр молчит!

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИБАЛА! 1:1!

И не успела толком "Рома" насладиться лидерством в счете, как тут же пропускает. Дибала в центре, на линии штрафной получает сферу, после чего Пауло нанес выстрел в сторону левой "девятки". Сфера влетела впритирку со стойкой!

17' И снова удар по воротам! На сей раз сам Пеллегрини решился на удар по воротам соперника. Посылал он сферу в левый от себя угол, но кипер сыграл в створ, проявив себя по полной программе.

16' Угловой подали римляне, но "Юве" отбился. На правом фланге Афена-Гьян подставился под Кьезу, который завалил соперника на газон. Штрафной для "волков".

14' МОМЕНТ! Винья сейчас от двоих, отдал на Афену-Гьяна. Тот выполнил пас Пеллегрини, а игрок "Ромы", как показалось хозяевам, выстрелил в руку защитнику. Самое главное, что так не показалось арбитру. Только угловой.

13' Дибала фолит против Виньи тем временем. Очередная остановка в нашем поединке происходит. Пеллегрини готовится исполнить стандартное положение.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АБРАХАМ! 1:0!

И вот все-таки забивают первый в этом поединке гол игроки "Ромы". Следует с левого края подача на линию вратарской, где Абрахам выигрывает верх и головой пробивает по воротам! Без шансов для Щесны.

11' И снова угловой удар зарабатывает "Рома". Четвертый корнер, и второй с левого фланга. Ну что, удастся ли хозяевам реализовать свое преимущество на табло?

10' И снова Мхитарян для "Ромы" зарабатывает угловой удар. С правого края последовала навесная подача в центр, откуда не удалось пробить никому из игроков римского коллектива.

9' Практически 10 минут соперники отыграли в этой встрече. Кьеза приложился по воротам "Ромы", но направил он мяч слишком высоко и далеко. Выше цели сфера улетела.

7' После подачи углового прошла скидка на Абрахама, который кивком головы направлял мяч в сторону ворот, но сделал это не слишком сильно. В результате сфера в руки Щесны пришла.

6' Мхитарян отметился дальним ударом по воротам. Случился рикошет, после которого снаряд снова полетел за лицевую линию. Очередной угловой для римского коллектива.

5' Было неплохо! Абрахам заработал сейчас угловой удар. В результате подачи римлянам даже удалось пробить, однако сфера крайне высоко и неточно полетела.

4' А вот и первый удар по воротам! Дибала получил снаряд на правом краю штрафной соперника, после чего произвел удар в ближний угол, но направил сферу по позиции голкипера.

3' Дибала в центре поля получил удар по ногам. Это первое нарушение правил в нашем поединке. Арбитр сразу же остановил игру и устно предупредил нарушителя.

2' Футболисты "Ромы" вышли сегодня на поле в форме красного цвета, в то время, как игроки "Ювентуса" предстали в черно-бело полосатом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.