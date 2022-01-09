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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
3:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ювентус
0'
1:0
11' Гол
Абрахам Тэмми
1:1
18' Гол
Дибала Пауло
45' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
2:1
48' Гол
Мхитарян Генрих
50' Желтая карточка
Верету Жордан
51' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
52' Желтая карточка
Де Лихт Маттайс
3:1
53' Гол
Пеллегрини Лоренцо
54'

Ход матча

11'
Абрахам Тэмми
(Верету Жордан)
1:0
18'
1:1
Дибала Пауло
(Кьеза Федерико)
32'
 
Кулушевски Деян
Кьеза Федерико
45'
 
Куадрадо Хуан
48'
Мхитарян Генрих
(Пеллегрини Лоренцо)
2:1
50'
Верету Жордан
 
51'
Ибаньес Рожер
 
52'
 
Де Лихт Маттайс
53'
Пеллегрини Лоренцо
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 168
Рома 20.2% (34)
X 36.3% (61)
Ювентус 43.5% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Ювентус
3.31
3.28
3.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
64
Афена-Гьян
Феликс
9
Абрахам
Тэмми
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
24
Ругани
Даниэле
2
Де
Шильо
Маттиа
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
22
Кьеза
Федерико
Рома
4-2-3-1
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Рома
Ювентус

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
83.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

24.2%
15.2%
60.6%
8 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.38
Пеллегрини Лоренцо 5 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.19
Ибаньес Рожер 3 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.1
Смоллинг Крис 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Афена-Гьян Феликс 2 0.1
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 6 (1) 0.29
Мората Альваро 5 0.24
Куадрадо Хуан 4 0.19
Кин Мойзе 3 0.14
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.14
Локателли Мануэль 2 0.1
Кьеза Федерико 2 0.1
Маккенни Уэстон 2 0.1
Бернардески Федерико 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Кулушевски Деян 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 8 1
Манчини Джанлука 7 1
Карсдорп Рик 6 1
Абрахам Тэмми 6 0
Верету Жордан 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Забито

32
28
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
21%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
10
31%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Рома 3:1 Заявка 21 11 2 8 35 - 25 35
6. Ювентус 1:3 Заявка 21 10 5 6 29 - 21 35
7. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя 1:0 Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа 0:1 Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Рома 3:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус 1:3 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 0:1 Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус 1:3 Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома 3:1 Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя 1:0 Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа 0:1 Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 55'
    Просто здорово Пеллегрини забивает. 6-й гол Лоренцо в этом сезоне. Ну что? "Рома" значительно приближает себя к победе в этом поединке.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕЛЛЕГРИНИ! 3:1!
    Забивает "Рома" сейчас третий мяч. Классный гол Лоренцо забивает. Со штрафного 7-й номер "Ромы" нанес удар по рамке соперника, и смог он четко в левую "девятку" направить мяч. Красота!!!
  • Желтая карточка
    53'
    Посыпались у нас карточки на футбольном поле. Теперь де Лихт снес с ног на скорости Афену-Гьяна. За свой фол он получил предупреждение.
  • 52'
    Дважды Дибала пробивал по воротам соперника, и оба раза попал аргентинец прямо в стенку. Сработала оборона "Ромы" в этой ситуации шикарно.
  • Желтая карточка
    51'
    Теперь и Ибаньес получает карточку желтого цвета за фол на подступах к штрафной своей команды. Дибала у мяча. Именно он исполнит стандартное положение.
  • Желтая карточка
    50'
    За фол в центре поля получает Верету карточку желтого цвета. Вот такие дела, друзья! Наказание вполне заслуженное.
  • 49'
    Ударный старт второго тайма для "Ромы". Во второй раз за сегодня "волки" выходят вперед в счете. Они начали смелее, активнее, что вылилось в результате на табло.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:1!
    Забивает Генрих, но не без помощи Генриха! Получил армянский полузащитник римлян, после чего нанес выстрел с 23-х метров по рамке соперника. Мяч после рикошета залетел за шиворот Щесны.
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве замен не произошло, хотя активно в составе "Ромы" разминались запасные игроки. Не исключено, что кто-то из резервистов в ближайшее время появится на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи в нашем противостоянии. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Следующую встречу Куадрадо, кстати говоря, пропустит. Дали нам титры режиссеры. Тем временем звучит у нас свисток на перерыв. Первые 45 минут встречи миновали. Пока ничья - 1:1 в Риме.
  • Желтая карточка
    45'
    Очень подвижен в первом тайме Мхитарян. Отдает он передачу на Афену-Гьяна, которого сносит на своей половине поля Куадрадо. В руках рефери появляется карточка желтого цвета.
  • 45'
    Мхитарян снова сыграл шикарно в прессинге и мяч для своей команды отобрал. Попыталась "Рома" довести дело до удара - безуспешно.
  • 44'
    Немного до конца первого тайма остается играть командам. Стали более и менее спокойно действовать оппоненты. Мхитарян отпасовал сферу на Верету, чья подача с правой бровки не удалась.
  • Угловой
    43'
    Верету выполнил подачу вновь на линию вратарской, но на этот раз против Абрахама уверенно действовали защитники. Они и вынесли мяч в район центрального круга.
  • Опасный момент
    42'
    УХ! Пеллегрини на скорости сместился с левого края в центр, после чего нанес удар по рамке противника, но угодил в ногу Кулушевски. Будет очередной в матче угловой удар.
  • Фол, нарушение
    41'
    Афена-Гьян сейчас снес соперника в чужой штрафной. Куадрадо получил от игрока "Ромы" толчок в спину. Вернулись соперники в игру. 
  • 40'
    Винья заметен на поле. На фланге он активно себя проявляет. Встречу с "Миланом", по факту, он провалил, ведь именно 5-й номер "Ромы" привез один из головой на свои ворота после выверенного паса на Оливье Жиру.
  • 39'
    С охоткой, конечно, Мэйтленд-Найлс играет. В Англии у него было очень мало практики, но вот в Италии Моуриньо ему обещает золотые горы. В свою очередь, фланговый игрок "Ромы" называет "Особенного" лучшим тренером в мире. Мне кажется, эти ребята споются в "Роме".
  • 38'
    Мэйтленд-Найлс выполнил передачу с правого фланга в центр, но снова на выходе играет Щесны, который спокойно выходит из рамки и фиксирует сферу в своих перчатках.
  • 37'
    После розыгрыша штрафного мяч достался Локателли, который с фланга выполнял передачу на Дибаллу, но тот до снаряда добраться не сумел. Слишком сильный пас.
  • Угловой
    36'
    Дают свободу Дибале в первом тайме. Постоянно со снарядом оказывается Пауло. Очередные его активные действия привели к заработанному угловому.
  • 35'
    10 минут остается играть соперникам в первой половине встречи. Маккенни отдал передачу на Кулушевски, который снова завозился со снарядом, и потерял его из виду.
  • 33'
    Кулушевски попытался мяч на правом фланге обработать, но не сумел сохранить его в игре. За боковую линию сфера улетела. Получилось эффектно, но не эффективно.
  • 32'
    Не сумел добраться на фланге до мяча Абрахам. Сфера ушла за боковую линию. Не смогли римляне развить опасную атаку по левой бровке.
  • Замена
    30'
    Кулушевски вместо Кьезы на поле появился в составе туринского коллектива. Первая ротация в нашей встрече Вынужденного характера.
  • Травма, повреждение
    29'
    Кьеза снова на газоне. Причем на ровном месте он оказался на траве. Показывает футболист, что у него имеются проблемы с задней поверхностью бедра. Встречу Федерико не продолжит.
  • 28'
    Мэйтленд-Найлс попытался выполнить передачу с правого фланга на дальнюю штангу - слишком высоко и неточно получается. Мяч улетает за пределы футбольного поля.
  • 27'
    Мхитарян отдал передачу на партнера, но сфера до него не добралась. Снова вынос снаряда за боковую линию. Как-то ослабили давление римляне в эти минуты.
  • 26'
    Аллегри по причине дисквалификации сегодня смотрит за игрой с трибун. А вот Моуриньо почти все игровое время проводит у кромки поля, активно жестикулируя.
  • 25'
    Никак не может вернуться на поле игрок "Ювентуса". Оказывается ему помощь прямо на поле. Хотя вот показывают, что, вроде как, встает Кьеза. То есть встречу он продолжит.
  • Травма, повреждение
    24'
    Смоллинг грубовато в ногу Кьезе въехал. Нет у нас карточки желтого цвета в этой ситуации? Пока нет! Рефери только штрафной назначает. Абрахам, кстати, на поле вернулся.
  • Травма, повреждение
    22'
    Абрахаму досталось сейчас по ногам. Не может футболист римской команды подняться с газоне. Неужели травму получил футболист римского коллектива?
  • 21'
    Показали нам еще раз гол Дибалы. Честно говоря, все просто здорово сделал игрок "Милана", когда отправил сферу в ворота соперника. Просто идеальная реализация.
  • Опасный момент
    20'
    Момент! Нанес сейчас Мхитарян удар по воротам соперника, сместившись с левого фланга в центр. Мяч снова прилетел в руки Щесны
  • Судья
    19'
    Весело у нас сегодня! Очень весело! "Рома" пытается идти в штрафную. Снова кажется римлянам, что мяч в руку де Лихту попал во время прострела с правого края. Но нет, свисток арбитр молчит!
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИБАЛА! 1:1!
    И не успела толком "Рома" насладиться лидерством в счете, как тут же пропускает. Дибала в центре, на линии штрафной получает сферу, после чего Пауло нанес выстрел в сторону левой "девятки". Сфера влетела впритирку со стойкой!
  • 17'
    И снова удар по воротам! На сей раз сам Пеллегрини решился на удар по воротам соперника. Посылал он сферу в левый от себя угол, но кипер сыграл в створ, проявив себя по полной программе.
  • Фол, нарушение
    16'
    Угловой подали римляне, но "Юве" отбился. На правом фланге Афена-Гьян подставился под Кьезу, который завалил соперника на газон. Штрафной для "волков".
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Винья сейчас от двоих, отдал на Афену-Гьяна. Тот выполнил пас Пеллегрини, а игрок "Ромы", как показалось хозяевам, выстрелил в руку защитнику. Самое главное, что так не показалось арбитру. Только угловой.
  • Фол, нарушение
    13'
    Дибала фолит против Виньи тем временем. Очередная остановка в нашем поединке происходит. Пеллегрини готовится исполнить стандартное положение.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АБРАХАМ! 1:0!
    И вот все-таки забивают первый в этом поединке гол игроки "Ромы". Следует с левого края подача на линию вратарской, где Абрахам выигрывает верх и головой пробивает по воротам! Без шансов для Щесны.
  • Угловой
    11'
    И снова угловой удар зарабатывает "Рома". Четвертый корнер, и второй с левого фланга. Ну что, удастся ли хозяевам реализовать свое преимущество на табло?
  • Угловой
    10'
    И снова Мхитарян для "Ромы" зарабатывает угловой удар. С правого края последовала навесная подача в центр, откуда не удалось пробить никому из игроков римского коллектива.
  • 9'
    Практически 10 минут соперники отыграли в этой встрече. Кьеза приложился по воротам "Ромы", но направил он мяч слишком высоко и далеко. Выше цели сфера улетела.
  • Опасный момент
    7'
    После подачи углового прошла скидка на Абрахама, который кивком головы направлял мяч в сторону ворот, но сделал это не слишком сильно. В результате сфера в руки Щесны пришла.
  • Угловой
    6'
    Мхитарян отметился дальним ударом по воротам. Случился рикошет, после которого снаряд снова полетел за лицевую линию. Очередной угловой для римского коллектива.
  • Угловой
    5'
    Было неплохо! Абрахам заработал сейчас угловой удар. В результате подачи римлянам даже удалось пробить, однако сфера крайне высоко и неточно полетела.
  • Опасный момент
    4'
    А вот и первый удар по воротам! Дибала получил снаряд на правом краю штрафной соперника, после чего произвел удар в ближний угол, но направил сферу по позиции голкипера.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дибала в центре поля получил удар по ногам. Это первое нарушение правил в нашем поединке. Арбитр сразу же остановил игру и устно предупредил нарушителя.
  • 2'
    Футболисты "Ромы" вышли сегодня на поле в форме красного цвета, в то время, как игроки "Ювентуса" предстали в черно-бело полосатом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Риме со свистком Давиде Массы стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома 3:1 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Рома 3:1 Ювентус

Исход игры
Рома
20.2% (34)
Ничья
36.3% (61)
Ювентус
43.5% (73)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
80.92% (106)
Нет
19.08% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (43)
1:2 Ювентус
21.4% (36)
0:1 Ювентус
8.9% (15)
2:1 Рома
8.9% (15)
2:2 Ничья
6% (10)
0:2 Ювентус
3% (5)
1:0 Рома
1.8% (3)
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Рома
Ювентус

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