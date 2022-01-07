Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Ювентус
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
83.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
24.2%
15.2%
60.6%
8 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|7
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.2
|Ибаньес Рожер
|3
|0.15
|Мхитарян Генрих
|2
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|Смоллинг Крис
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.25
|Мората Альваро
|5
|0.25
|Куадрадо Хуан
|4
|0.2
|Кин Мойзе
|3
|0.15
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.15
|Локателли Мануэль
|2
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.1
|Маккенни Уэстон
|2
|0.1
|Бернардески Федерико
|1
|0.05
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.05
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|8
|1
|Манчини Джанлука
|7
|1
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Верету Жордан
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Забито
32
28
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
21%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
10
31%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 23
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|36 - 15
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
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Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Исход игры
Рома
15.6% (7)
Ничья
42.2% (19)
Ювентус
42.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
1:2 Ювентус
28.9% (13)
2:1 Рома
13.3% (6)
2:2 Ничья
6.7% (3)
0:2 Ювентус
4.4% (2)
0:1 Ювентус
4.4% (2)
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