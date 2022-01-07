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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Рома
Ювентус

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
83.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

24.2%
15.2%
60.6%
8 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 7 0.35
Пеллегрини Лоренцо 5 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.2
Ибаньес Рожер 3 0.15
Мхитарян Генрих 2 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.1
Смоллинг Крис 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Афена-Гьян Феликс 2 0.1
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.25
Мората Альваро 5 0.25
Куадрадо Хуан 4 0.2
Кин Мойзе 3 0.15
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.15
Локателли Мануэль 2 0.1
Кьеза Федерико 2 0.1
Маккенни Уэстон 2 0.1
Бернардески Федерико 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Кулушевски Деян 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 8 1
Манчини Джанлука 7 1
Карсдорп Рик 6 1
Абрахам Тэмми 6 0
Верету Жордан 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Забито

32
28
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
6%
6
21%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
10
31%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
4
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 20 14 3 3 43 - 23 45
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Рома 15.6% (7)
    X 42.2% (19)
    Ювентус 42.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Ювентус
    3.56
    3.66
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Ювентус

    Исход игры
    Рома
    15.6% (7)
    Ничья
    42.2% (19)
    Ювентус
    42.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    1:2 Ювентус
    28.9% (13)
    2:1 Рома
    13.3% (6)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    0:2 Ювентус
    4.4% (2)
    0:1 Ювентус
    4.4% (2)
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    Ювентус

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