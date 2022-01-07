Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
История личных встреч
Венеция
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.26
|Окереке Давид
|4
|0.21
|Анри Тома
|3
|0.16
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.05
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|Форте Франческо
|1
|0.05
|Кальдара Маттиа
|1
|0.05
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|7
|0.35
|Леау Рафаэл
|5
|0.25
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.25
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.25
|Диас Браим
|3
|0.15
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.15
|Тео Эрнандес
|2
|0.1
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.1
|Салемакерс Алексис
|1
|0.05
|Ребич Анте
|1
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.05
|Флоренци Алессандро
|1
|0.05
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|Мальдини Даниэль
|1
|0.05
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|7
|1
|Кальдара Маттиа
|5
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|1
|Тонали Сандро
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
23%
4
17%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
1
8%
6
25%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
7
50%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
14%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
4
40%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
20
42
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
4
20%
8
19%
1-15
3
15%
7
17%
16-30
2
10%
7
17%
31-45
4
20%
4
10%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
3
15%
9
21%
76-90
Пропущено
32
24
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
16%
6
25%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
9
28%
1
4%
61-75
8
25%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1
Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1
Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 23
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|36 - 15
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Милан
Исход игры
Венеция
0% (0)
Ничья
4% (2)
Милан
96% (48)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (38)
Меньше
22.45% (11)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
72% (36)
0:2 Милан
18% (9)
1:3 Милан
4% (2)
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