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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 51
Венеция 0% (0)
X 3.9% (2)
Милан 96.1% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Милан
6.28
4.36
1.63
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венеция
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.26
Окереке Давид 4 0.21
Анри Тома 3 0.16
Чеккарони Пьетро 2 0.11
Бузио Джанлука 1 0.05
Чрнигой Домен 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кальдара Маттиа 1 0.05
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.35
Леау Рафаэл 5 0.25
Жиру Оливье 5 (2) 0.25
Кесси Франк 5 (2) 0.25
Диас Браим 3 0.15
Мессьяс Жуниор 3 0.15
Тео Эрнандес 2 0.1
Калабрия Давиде 2 0.1
Тонали Сандро 2 0.1
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Кальдара Маттиа 5 0
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
23%
4
17%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
1
8%
6
25%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
7
50%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
14%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
4
40%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

20
42
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
4
20%
8
19%
1-15
3
15%
7
17%
16-30
2
10%
7
17%
31-45
4
20%
4
10%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
3
15%
9
21%
76-90

Пропущено

32
24
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
16%
6
25%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
9
28%
1
4%
61-75
8
25%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1
Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1
Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 20 14 3 3 43 - 23 45
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 4 часа 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Венеция 0% (0)
    X 3.9% (2)
    Милан 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Милан
    6.28
    4.36
    1.63
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Венеция - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Венеция - Милан

    Исход игры
    Венеция
    0% (0)
    Ничья
    4% (2)
    Милан
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.55% (38)
    Меньше
    22.45% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    72% (36)
    0:2 Милан
    18% (9)
    1:3 Милан
    4% (2)
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    Милан

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