Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

46' Команда Специя имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Манай Рей пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

44' Игрок Манай Рей из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Игрок Бадель Милан из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дженоа выполняет удар от ворот.

41' Верде Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Бастони Симоне разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Удар от ворот произведет Специя

38' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Дженоа выполняет удар от ворот.

32' Игрок Маджоре Джулио из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Специя выполняет удар от ворот.

31' Плохо сыграл Бастони Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Амьен-Аду Кельвен пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

26' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Верде Даниэле нанес удар, мяч был парирован, но Сальваторе Сиригу не удержал его в руках.

24' Головой пробил Маджоре Джулио , но голкипер отбил его в поле!

22' Маджоре Джулио из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дестро Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Команда Специя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Бастони Симоне забивает с левой ноги!

13' Маджоре Джулио разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Манай Рей нанес удар головой, но Сальваторе Сиригу спокойно отбил мяч.

12' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Камбьясо Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Экубан Калеб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок Бастони Симоне из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Игрок Экубан Калеб из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Специя начинает с центра поля