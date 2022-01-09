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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Специя
0'
5' Желтая карточка
Экубан Калеб
0:1
14' Гол
Бастони Симоне
16' Желтая карточка
Дестро Маттиа
55' Желтая карточка
Васкес Хоан
55' Желтая карточка
Манай Рей
59'

Ход матча

5'
Экубан Калеб
 
14'
0:1
Бастони Симоне
(Верде Даниэле)
16'
Дестро Маттиа
 
46'
Хефти Сильван
Бани Маттиа
 
46'
Пандев Горан
Камбьясо Андреа
 
46'
Ровелла Николо
Мелегони Филиппо
 
55'
Васкес Хоан
 
55'
 
Манай Рей

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 134
Дженоа 77.6% (104)
X 19.4% (26)
Специя 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Специя
8.79
3.81
3.78
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
55
Оэстигор
Лео
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
50
Камбьясо
Андреа
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
10
Мелегони
Филиппо
93
Фарес
Мохамед
23
Дестро
Маттиа
20
Экубан
Калеб
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивиор
Якуб
20
Бастони
Симоне
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
10
Верде
Даниэле
Дженоа
3-5-2
Специя
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Специя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.38
Кришито Доменико 5 (5) 0.24
Фарес Мохамед 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Кайседо Фелипе 1 0.05
Васкес Хоан 1 0.05
Мелегони Филиппо 1 0.05
Бьянки Флавио 1 0.05
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 3 0.14
Верде Даниэле 3 0.14
Гьяси Эммануэль 3 0.14
Нзола М'Бала 2 0.1
Коваленко Виктор 1 0.05
Бурабия Мехди 1 0.05
Сала Джакопо 1 0.05
Манай Рей 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Стрелец Давид 1 0.05
Антист Жанис 1 0.05
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 5 0
Васкес Хоан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Портанова Маноло 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Манай Рей 3 0
Христов Петко 3 0
Маджоре Джулио 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Кивиор Якуб 2 0
Зут Йерун 1 0
Проведель Иван 1 0
Верде Даниэле 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
5
56%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
6
67%
3
33%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
19%
5
19%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
8
30%
30%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
5
31%
3
11%
76-90

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
6
46%
3
30%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Забито

22
19
3 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
9%
5
26%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
12
55%
6
32%
76-90

Пропущено

36
42
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
19%
5
12%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
4
11%
9
21%
31-45
6
17%
7
17%
46-60
6
17%
11
26%
61-75
10
28%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2
Специя
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2
Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Рома 3:1 Заявка 21 11 2 8 35 - 25 35
6. Ювентус 1:3 Заявка 21 10 5 6 29 - 21 35
7. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя 1:0 Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа 0:1 Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Рома 3:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус 1:3 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 0:1 Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус 1:3 Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома 3:1 Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя 1:0 Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа 0:1 Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Дженоа 77.6% (104)
X 19.4% (26)
Специя 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Специя
8.79
3.81
3.78
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Дженоа 0:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Специя

Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
19.4% (26)
Специя
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.11% (44)
Меньше
65.89% (85)
Обе команды забьют
Да
46.51% (60)
Нет
53.49% (69)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
42.5% (57)
2:1 Дженоа
25.4% (34)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Специя
2.2% (3)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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