Второй тайм

95' Бастони Симоне из команды Специя сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Специя вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Амьен-Аду Кельвен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиригу Сальваторе из команды Дженоа

93' Гьяси Эммануэль нанес удар, мяч был парирован, но Сальваторе Сиригу не удержал его в руках.

93' Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль , обводя своих соперников

93' Хорошую попытку сделал Пандев Горан . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Специя

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Дженоа выполняет удар от ворот.

90' Как он промахнулся? Дестро Маттиа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

90' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Специя

87' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Игрок Пандев Горан из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эрлич Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

83' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Маджоре Джулио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хефти Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Дженоа выполняет удар от ворот.

80' Верде Даниэле из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Матч возобновлен

77' Маджоре Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Специя

74' Кайседо Фелипе из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Удар от ворот произведет Специя

73' О, нет. Из многообещающей позиции Кайседо Фелипе из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Специя выполняет удар от ворот.

69' Стураро Стефано из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Удар от ворот произведет Дженоа

68' Как он промахнулся? Верде Даниэле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' ШАНС! Верде Даниэле вышел один на один с голкипером...

68' Отличные скиллы показывает Верде Даниэле , обводя своих соперников

67' Экубан Калеб из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Удар от ворот произведет Дженоа

65' Игрок Реца Аркадиуш из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Оэстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиригу Сальваторе из команды Дженоа

64' Хороший удар издали нанес Бастони Симоне , но отличный сейв сделал Сальваторе Сиригу. Угловой.

61' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

60' Специя выполняет удар от ворот.

59' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

58' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Дженоа выполняет удар от ворот.

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Проведель Иван из команды Специя

57' Дестро Маттиа имел все шансы забить, но Иван Проведель сделал отличный сейв!

57' ШАНС! Дестро Маттиа вышел один на один с голкипером...

56' Матч возобновлен

55' Манай Рей получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Васкес Хоан получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Ровелла Николо пробил со штрафного прямо в стенку

49' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок Пандев Горан из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Специя выполняет удар от ворот.

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля