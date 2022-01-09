Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
5' Желтая карточкаЭкубан Калеб
0:1
14' ГолБастони Симоне
16' Желтая карточкаДестро Маттиа
54' Желтая карточкаВаскес Хоан
55' Желтая карточкаМанай Рей
82' Желтая карточкаМаджоре Джулио
90' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
Ход матча
5'
14'
0:1
16'
54'
55'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
55
Оэстигор
Лео
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Оэстигор ЛеоЗащитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Mauro Tassotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Alexandre Hugeux
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Дженоа
Специя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|8
|0.38
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.24
|Фарес Мохамед
|2
|0.1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Кайседо Фелипе
|1
|0.05
|Васкес Хоан
|1
|0.05
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Бьянки Флавио
|1
|0.05
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастони Симоне
|3
|0.14
|Верде Даниэле
|3
|0.14
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.14
|Нзола М'Бала
|2
|0.1
|Коваленко Виктор
|1
|0.05
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|Сала Джакопо
|1
|0.05
|Манай Рей
|1
|0.05
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|Стрелец Давид
|1
|0.05
|Антист Жанис
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|1
|Манай Рей
|4
|0
|Маджоре Джулио
|4
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Кивиор Якуб
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
6
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
6
67%
3
30%
76-90
Пропущено
17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
24%
5
19%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
8
30%
30%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
5
29%
29%
3
11%
76-90
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
6
46%
3
30%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Забито
22
20
3 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
2
9%
6
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
12
55%
6
30%
76-90
Пропущено
37
42
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
8
22%
5
12%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
4
11%
9
21%
31-45
6
16%
7
17%
46-60
6
16%
11
26%
61-75
10
27%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2
Специя
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2
Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|20
|14
|5
|1
|50 - 16
|47
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 21
|38
|6.
|Лацио
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|43 - 38
|33
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|36 - 34
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|12 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|26 - 7
|24
|2.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|4.
|Лацио
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 22
|12
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Специя
Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
19.4% (26)
Специя
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.11% (44)
Меньше
65.89% (85)
Обе команды забьют
Да
46.51% (60)
Нет
53.49% (69)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
42.5% (57)
2:1 Дженоа
25.4% (34)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Специя
2.2% (3)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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