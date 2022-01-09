Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Диего Армандо Марадона
35' Undefined phrase: football_event_Жуан Жезус
1:0
43' ГолПетанья Андреа
45' Желтая карточкаШабо Юлиан
Ход матча
35'
43'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Наполи
Сампдория
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
26 матчей
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|6
|0.29
|Зелиньски Пётр
|5
|0.24
|Фабиан Руис
|5
|0.24
|Осимхен Виктор
|5
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.19
|Лосано Ирвинг
|2
|0.1
|Кулибали Калиду
|2
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.1
|Петанья Андреа
|2
|0.1
|Ррахмани Амир
|2
|0.1
|Политано Маттео
|1
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.29
|Габбьядини Маноло
|6
|0.29
|Капуто Франческо
|4
|0.19
|Йосида Майя
|2
|0.1
|Торсби Мортен
|2
|0.1
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.05
|Экдаль Альбин
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|8
|0
|Экдаль Альбин
|6
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Кандрева Антонио
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
17%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
50%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
50%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
8
24
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
1
13%
5
21%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
3
38%
1
4%
61-75
1
13%
5
21%
76-90
Забито
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
4
16%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
7
19%
5
20%
31-45
9
24%
5
20%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
16%
7
28%
76-90
Пропущено
14
40
6 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 18
3
21%
7
18%
1-15
2
14%
6
15%
16-30
1
7%
9
23%
31-45
1
7%
6
15%
46-60
6
43%
4
10%
61-75
1
7%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 24
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|19
|4
|8
|7
|26 - 31
|20
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 15
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|23 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Сампдория
Исход игры
Наполи
96.4% (132)
Ничья
2.9% (4)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.8% (49)
2:1 Наполи
34.3% (47)
3:1 Наполи
10.9% (15)
1:0 Наполи
8.8% (12)
3:0 Наполи
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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