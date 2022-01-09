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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:0
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
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Жуан Жезус
1:0
43' Гол
Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Шабо Юлиан

Ход матча

30'
Политано Маттео
Инсинье Лоренцо
 
35'
Жуан Жезус
 
43'
Петанья Андреа
1:0
45'
 
Шабо Юлиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 137
Наполи 96.4% (132)
X 2.9% (4)
Сампдория 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Сампдория
1.48
5.00
9.91
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
31
Гулам
Фаузи
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
1
Аудеро
Эмиль
19
Дрэгушин
Раду
25
Феррари
Алекс
4
Шабо
Юлиан
3
Ауджелло
Томмазо
11
Киерво
Риккардо
6
Экдаль
Альбин
16
Аскилдсен
Кристоффер
2
Торсби
Мортен
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Наполи
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Наполи
Сампдория

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

26 матчей

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:4
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:4
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:5
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 6 0.29
Зелиньски Пётр 5 0.24
Фабиан Руис 5 0.24
Осимхен Виктор 5 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.19
Лосано Ирвинг 2 0.1
Кулибали Калиду 2 0.1
Элмас Эльиф 2 0.1
Петанья Андреа 2 0.1
Ррахмани Амир 2 0.1
Политано Маттео 1 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.29
Габбьядини Маноло 6 0.29
Капуто Франческо 4 0.19
Йосида Майя 2 0.1
Торсби Мортен 2 0.1
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.05
Экдаль Альбин 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 6 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Кандрева Антонио 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
17%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
50%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
50%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
1
13%
5
21%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
3
38%
1
4%
61-75
1
13%
5
21%
76-90

Забито

37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
4
16%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
7
19%
5
20%
31-45
9
24%
5
20%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
16%
7
28%
76-90

Пропущено

14
40
6 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 18
3
21%
7
18%
1-15
2
14%
6
15%
16-30
1
7%
9
23%
31-45
1
7%
6
15%
46-60
6
43%
4
10%
61-75
1
7%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи 1:0 Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 3:0 Заявка 20 12 5 3 41 - 24 41
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе 0:3 Заявка 19 4 8 7 26 - 31 20
15. Сампдория 0:1 Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 1:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта 3:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе 0:3 Заявка 10 2 5 3 11 - 15 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория 0:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 3:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи 1:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе 0:3 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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Прогнозы 137
Наполи 96.4% (132)
X 2.9% (4)
Сампдория 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Сампдория
1.48
5.00
9.91
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Новости
Где смотреть матч Наполи 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:0 Сампдория

Исход игры
Наполи
96.4% (132)
Ничья
2.9% (4)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.8% (49)
2:1 Наполи
34.3% (47)
3:1 Наполи
10.9% (15)
1:0 Наполи
8.8% (12)
3:0 Наполи
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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Сампдория

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