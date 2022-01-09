Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гулам Фаузи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Шабо Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Судья подбегает и показывает Шабо Юлиан из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Фантастический гол, где все сам сделал Петанья Андреа

43' Г О О О О Л - Петанья Андреа левой ногой классно пробил с лета.

43' Плохо сыграл Феррари Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Элмас Эльиф из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Аудеро Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Давид Оспина держит все под контролем

40' Удар от ворот произведет Сампдория

40' Политано Маттео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Наполи отменен из-за положения "вне игры".

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Удар от ворот произведет Сампдория

34' Дрэгушин Раду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Штрафной исполнил Гулам Фаузи , после его удара Эмиль Аудеро сделал классный сейв. Угловой

31' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Мертенс Дрис пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

28' Квальярелла Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Хороший удар издали нанес Ррахмани Амир , но отличный сейв сделал Эмиль Аудеро. Угловой.

26' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Инсинье Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Инсинье Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Инсинье Лоренцо из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' О, нет. Из многообещающей позиции Мертенс Дрис из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис , обводя своих соперников

15' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

14' Наполи выполняет удар от ворот.

14' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

13' Наполи выполняет удар от ворот.

13' Риккадо Чиерво из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

12' Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сампдория выполняет удар от ворот.

4' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

1' Ауджелло Томмазо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля