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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
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Жуан Жезус
1:0
43' Гол
Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Шабо Юлиан
90' Желтая карточка
Мурру Никола
90'+4

Ход матча

30'
Политано Маттео
Инсинье Лоренцо
 
35'
Жуан Жезус
 
43'
Петанья Андреа
1:0
45'
 
Шабо Юлиан
46'
 
Фальконе Владимиро
Аудеро Эмиль
46'
 
Ринкон Томас
Экдаль Альбин
72'
 
Капуто Франческо
Киерво Риккардо
74'
 
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
80'
Фабиан Руис
Демме Диего
 
80'
Туанзебе Аксел
Гулам Фаузи
 
89'
 
Йепес Жерар
Феррари Алекс
90'
 
Мурру Никола

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Наполи 96.4% (132)
X 2.9% (4)
Сампдория 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
31
Гулам
Фаузи
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
1
Аудеро
Эмиль
19
Дрэгушин
Раду
25
Феррари
Алекс
4
Шабо
Юлиан
3
Ауджелло
Томмазо
11
Киерво
Риккардо
6
Экдаль
Альбин
16
Аскилдсен
Кристоффер
2
Торсби
Мортен
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Наполи
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Наполи
Сампдория

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

26 матчей

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:4
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:4
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:5
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 6 0.29
Зелиньски Пётр 5 0.24
Фабиан Руис 5 0.24
Осимхен Виктор 5 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.19
Лосано Ирвинг 2 0.1
Кулибали Калиду 2 0.1
Элмас Эльиф 2 0.1
Петанья Андреа 2 0.1
Ррахмани Амир 2 0.1
Политано Маттео 1 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.29
Габбьядини Маноло 6 0.29
Капуто Франческо 4 0.19
Йосида Майя 2 0.1
Торсби Мортен 2 0.1
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.05
Экдаль Альбин 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 6 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Кандрева Антонио 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
3
50%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
1
13%
5
21%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
3
38%
1
4%
61-75
1
13%
5
21%
76-90

Забито

38
25
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
13%
4
16%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
8
21%
5
20%
31-45
9
24%
5
20%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
6
16%
7
28%
76-90

Пропущено

14
41
6 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 19
3
21%
7
17%
1-15
2
14%
6
15%
16-30
1
7%
10
24%
31-45
1
7%
6
15%
46-60
6
43%
4
10%
61-75
1
7%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Рома 3:1 Заявка 21 11 2 8 35 - 25 35
6. Ювентус 1:3 Заявка 21 10 5 6 29 - 21 35
7. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя 1:0 Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа 0:1 Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Рома 3:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус 1:3 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа 0:1 Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус 1:3 Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома 3:1 Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя 1:0 Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа 0:1 Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Наполи 96.4% (132)
X 2.9% (4)
Сампдория 0.7% (1)
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Где смотреть матч Наполи 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:0 Сампдория

Исход игры
Наполи
96.4% (132)
Ничья
2.9% (4)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.8% (49)
2:1 Наполи
34.3% (47)
3:1 Наполи
10.9% (15)
1:0 Наполи
8.8% (12)
3:0 Наполи
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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