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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:3
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
17' Гол
Пашалич Марио
0:2
22' Гол
Муриэль Луис
30' Желтая карточка
Бекао Родриго
0:3
43' Гол
Малиновский Руслан
44' Желтая карточка
Делофеу Херард
45' Желтая карточка
Де Рон Мартен

Ход матча

17'
0:1
Пашалич Марио
(Пеццелла Джузеппе)
22'
0:2
Муриэль Луис
(Малиновский Руслан)
30'
Бекао Родриго
 
43'
0:3
Малиновский Руслан
44'
Делофеу Херард
 
45'
 
Де Рон Мартен

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 135
Удинезе 6.7% (9)
X 11.1% (15)
Аталанта 82.2% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Аталанта
56.65
3.98
1.80
Все Коэффициенты
Новости
20
Паделли
Даниэле
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
13
Удоги
Дестини
23
Пуссетто
Игнасио
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
2
Толой
Рафаэл
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
13
Пеццелла
Джузеппе
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
18
Малиновский
Руслан
Удинезе
3-4-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Аталанта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.37
Делофеу Херард 6 0.32
Молина Науэль 3 0.16
Форестьери Фернандо 2 0.11
Перейра Роберто 2 (1) 0.11
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Пуссетто Игнасио 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.45
Пашалич Марио 8 0.4
Малиновский Руслан 4 0.2
Муриэль Луис 3 0.15
Иличич Йосип 3 0.15
Коопмейнерс Теун 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Делофеу Херард 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
8
53%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

26
35
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
7
20%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
8
31%
8
23%
76-90

Пропущено

28
27
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
9
32%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи 1:0 Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 3:0 Заявка 20 12 5 3 41 - 24 41
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе 0:3 Заявка 19 4 8 7 26 - 31 20
15. Сампдория 0:1 Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 1:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта 3:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе 0:3 Заявка 10 2 5 3 11 - 15 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория 0:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 3:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи 1:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе 0:3 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на выезде громит "Удинезе" со счётом 3:0. Ничего особенного команда Джан Пьеро Гасперини не показывает, но в обороне у "Удинезе" сквозят дыры, также не удаётся спасать и Паделли. Интриги в этом матче у нас уже практически не осталось. Будем ждать во второй половине матча Алексея Миранчука и быть может гол от "Удинезе". 
  • 45'
    Делофеу со стандарта пробил в левый угол ворот на исполнение, Муссо спокойно переместился и намертво поймал мяч. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Бету. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту. 
  • Желтая карточка
    45'
    Форвард "Удинезе" Херард Делофеу получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Микаэль Фаббри к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Малиновский!!! Пашалич разогнал атаку по левой половине поля, затем Марио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Муриэля, Луис вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на бегущего рядом Пеццеллу, Джузеппе пробил по воротам, мяч попал в Нюйтинка и отскочил в центр штрафной на Малиновского, Руслан сразу же пробил под правый угол ворот, Паделли не увидел момент удара из-за своего же защитника и в итоге не успел среагировать. 
  • 43'
    Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади на Пуссетто, могло получиться довольно опасно, но Муссо успел выбежать за пределы штрафной площади и выбить мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Толой в борьбе с Пуссетто чуть ранее получил повреждение, пока капитан "Аталанты" немного прихрамывает, но он готов играть дальше. 
  • 41'
    Пуссетто из-за пределов штрафной площади с левой половины поля решил пробить в дальний угол ворот, Муссо спокойно поймал мяч, который летел не очень сильно. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Паломино в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бету. 
  • 39'
    Может доиграться "Аталанта" и получить гол в свои ворота, совсем уж успокоилась команда из Бергамо, что как раз и не нравится Джан Пьеро Гасперини. 
  • Опасный момент
    38'
    Молина с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Удоги в борьбе с соперниками головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 37'
    "Удинезе" под конец тайма стал значительно больше времени проводить с мячом, есть шансы у хозяев поля себя проявить. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Молина ошибся с передачей назад в атаке, де Майо пришлось фолить на Муриэле, чтобы не получить контратаку на свои ворота. 
  • Опасный момент
    35'
    Бету разогнал атаку по центру, затем Гомеш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Делофеу, Херард вошёл в штрафную площадь, обыграл Паломино, а затем пробил под правый угол ворот, Муссо успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 34'
    Заканчивается постепенно у нас первый тайм, "Аталанта" сейчас конечно же спокойно играет по счёту. 
  • 33'
    Из центра поля теперь уже последовал совсем безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Аталанты", Толой дал пробежаться Муссо за мячом, чтобы голкипер совсем уже не застаивался. 
  • 32'
    Уолас выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Делофеу в борьбе с Джимсити не смог зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Из-за перебора жёлтых карточек Бекао пропустит следующий матч против "Ювентуса". 
  • Желтая карточка
    30'
    Родриго Бекао в момент заброса мяча на ход Пашаличу по левому флангу от Джимсити нарушил правила. За срыв атаки защитник "Удинезе" получил справедливую жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Уолас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Аталанты", правила были нарушены против Пеццеллы. 
  • Угловой
    28'
    Делофеу с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Коопмейнерс головой спокойно выбил мяч в аут. 
  • 27'
    Делофеу теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Муриэль хорошо отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • 26'
    Делофеу со стандарта с правой половины поля выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде конечно же не смог зацепиться за мяч. 
  • 25'
    Достаточно быстро погибает интрига в нашем матче, если так продолжится дальше, "Аталанта" сделает счёт крупным ещё до перерыва. 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Муриэль!!! Провалилась оборона "Удинезе" в очередной раз, Малиновский выполнил передачу на ход по центру Муриэлю, Луис легко обыграл де Майо, а затем войдя в штрафную площадь форвард "Аталанты" отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 23'
    Уолас из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Делофеу не смог зацепиться за мяч в достаточно простой ситуации. 
  • 22'
    Де Рон прошёл вперёд по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу к линии вратарской, Паделли грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Нюйтинк в центре поля зацепил Малиновского. Клуб из Бергамо в очередной раз быстро разыграл стандарт и продолжил атаку. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Бекао на левом фланге нарушил правила против Пашалича. "Аталанта" вновь быстро разыграла стандарт. 
  • 19'
    Даже в среднем темпе "Аталанте" удалось открыть счёт в матче, теперь уже "Удинезе" всё же придётся добавлять в атаке. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Пашалич!!! Коопмейнерс разогнал атаку по левой половине поля, затем Теун выполнил передачу на ход Пеццелле по левому флангу, Джузеппе выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Пашалич грамотно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • Угловой
    17'
    Коопмейнерс на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Уолас головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    16'
    Коопмейнерс с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Гомеш не смог головой выбить мяч за пределы штрафной площади, в итоге мяч оказался практически в центре штрафной, после отскока Толой пробил по воротам, мяч задел де Майо и ушёл на повторный корнер. 
  • 15'
    Пашалич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бекао и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    14'
    Уолас из центра поля выполнил неплохой заброс к правому углу штрафной площади "Аталанты", Пуссетто оказался в небольшом офсайде. 
  • 13'
    Молина с правой половины поля выполнил неудачный прострел в штрафную площадь "Аталанты", гости перехватили мяч без всякого труда. 
  • 12'
    В очень среднем темпе играет "Аталанта", нужно добавлять в скорости команде Джан Пьеро Гасперини, а иначе просто так оборону "Удинезе" не пройти. 
  • 11'
    Из центра поля последовал безадресный заброс к штрафной площади "Удинезе", там оказался только Паделли. 
  • Судья
    10'
    Меле в центре поля получил по ногам от Переса, мяч остался у "Аталанты", а поэтому Микаэль Фаббри не стал давать свисток. 
  • 9'
    Болельщиков "Удинезе" на стадионе сегодня само собой не очень много из-за ограничений, но они довольно активно поддерживают свою команду. 
  • 8'
    В среднем темпе действуют команды, но "Удинезе" сразу обозначил, что команда будет играть исключительно от обороны. 
  • 7'
    Коопмейнерс разыграл стандарт с Муриэлем, затем Теун с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Молина на левом фланге нарушил правила против Пеццеллы. "Аталанта" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Пашалич в центре поля нарушил правила против Уоласа. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    4'
    Муриэль вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Луис обыграл де Майо при смещении к центру, а далее последовал удар в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 3'
    Меле прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил не самый лучший прострел во вратарскую, получился подарок для Паделли. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Удоги в центре поля нарушил правила против Толоя. "Аталанта" быстро разыграла стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Удинезе" на своём поле конечно же будет стараться сыграть хотя бы вничью с "Аталантой", а команде Джан Пьеро Гасперини обязательно нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за высокие позиции в Серии А. 
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Где смотреть матч Удинезе 0:3 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:3 Аталанта

Исход игры
Удинезе
6.7% (9)
Ничья
11.1% (15)
Аталанта
82.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
76.15% (99)
Меньше
23.85% (31)
Обе команды забьют
Да
86.92% (113)
Нет
13.08% (17)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57.8% (78)
1:1 Ничья
10.4% (14)
0:1 Аталанта
7.4% (10)
1:3 Аталанта
6.7% (9)
2:1 Удинезе
4.4% (6)
0:2 Аталанта
4.4% (6)
2:3 Аталанта
3% (4)
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Удинезе
Аталанта

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