Италия: Серия A 2021-2022
0:3
Перерыв
Стадион: Дачия-Арена
0:1
17' ГолПашалич Марио
0:2
22' ГолМуриэль Луис
30' Желтая карточкаБекао Родриго
0:3
43' ГолМалиновский Руслан
44' Желтая карточкаДелофеу Херард
45' Желтая карточкаДе Рон Мартен
Ход матча
17'
22'
30'
43'
44'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Аталанта
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.37
|Делофеу Херард
|6
|0.32
|Молина Науэль
|3
|0.16
|Форестьери Фернандо
|2
|0.11
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.11
|Саксесс Исаак
|1
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.05
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.05
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.05
|Самарджич Лазар
|1
|0.05
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.45
|Пашалич Марио
|8
|0.4
|Малиновский Руслан
|4
|0.2
|Муриэль Луис
|3
|0.15
|Иличич Йосип
|3
|0.15
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Толой Рафаэл
|1
|0.05
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Демирал Мерих
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|Госенс Робин
|1
|0.05
|Пикколи Роберто
|1
|0.05
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Делофеу Херард
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
16
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
8
53%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
26
35
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
7
20%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
8
31%
8
23%
76-90
Пропущено
28
27
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
9
32%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 24
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|19
|4
|8
|7
|26 - 31
|20
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 15
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|23 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:3 Аталанта
Исход игры
Удинезе
6.7% (9)
Ничья
11.1% (15)
Аталанта
82.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
76.15% (99)
Меньше
23.85% (31)
Обе команды забьют
Да
86.92% (113)
Нет
13.08% (17)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57.8% (78)
1:1 Ничья
10.4% (14)
0:1 Аталанта
7.4% (10)
1:3 Аталанта
6.7% (9)
2:1 Удинезе
4.4% (6)
0:2 Аталанта
4.4% (6)
2:3 Аталанта
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!