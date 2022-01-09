Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Бету. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту.

Делофеу со стандарта пробил в левый угол ворот на исполнение, Муссо спокойно переместился и намертво поймал мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на выезде громит "Удинезе" со счётом 3:0. Ничего особенного команда Джан Пьеро Гасперини не показывает, но в обороне у "Удинезе" сквозят дыры, также не удаётся спасать и Паделли. Интриги в этом матче у нас уже практически не осталось. Будем ждать во второй половине матча Алексея Миранчука и быть может гол от "Удинезе".

44' Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Малиновский!!! Пашалич разогнал атаку по левой половине поля, затем Марио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Муриэля, Луис вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на бегущего рядом Пеццеллу, Джузеппе пробил по воротам, мяч попал в Нюйтинка и отскочил в центр штрафной на Малиновского, Руслан сразу же пробил под правый угол ворот, Паделли не увидел момент удара из-за своего же защитника и в итоге не успел среагировать.

43' Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади на Пуссетто, могло получиться довольно опасно, но Муссо успел выбежать за пределы штрафной площади и выбить мяч в аут.

42' Толой в борьбе с Пуссетто чуть ранее получил повреждение, пока капитан "Аталанты" немного прихрамывает, но он готов играть дальше.

41' Пуссетто из-за пределов штрафной площади с левой половины поля решил пробить в дальний угол ворот, Муссо спокойно поймал мяч, который летел не очень сильно.

40' Паломино в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бету.

39' Может доиграться "Аталанта" и получить гол в свои ворота, совсем уж успокоилась команда из Бергамо, что как раз и не нравится Джан Пьеро Гасперини.

38' Молина с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Удоги в борьбе с соперниками головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

37' "Удинезе" под конец тайма стал значительно больше времени проводить с мячом, есть шансы у хозяев поля себя проявить.

36' Молина ошибся с передачей назад в атаке, де Майо пришлось фолить на Муриэле, чтобы не получить контратаку на свои ворота.

35' Бету разогнал атаку по центру, затем Гомеш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Делофеу, Херард вошёл в штрафную площадь, обыграл Паломино, а затем пробил под правый угол ворот, Муссо успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

34' Заканчивается постепенно у нас первый тайм, "Аталанта" сейчас конечно же спокойно играет по счёту.

33' Из центра поля теперь уже последовал совсем безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Аталанты", Толой дал пробежаться Муссо за мячом, чтобы голкипер совсем уже не застаивался.

32' Уолас выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Делофеу в борьбе с Джимсити не смог зацепиться за мяч.

31' Из-за перебора жёлтых карточек Бекао пропустит следующий матч против "Ювентуса".

30' Родриго Бекао в момент заброса мяча на ход Пашаличу по левому флангу от Джимсити нарушил правила. За срыв атаки защитник "Удинезе" получил справедливую жёлтую карточку.

29' Уолас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Аталанты", правила были нарушены против Пеццеллы.

28' Делофеу с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Коопмейнерс головой спокойно выбил мяч в аут.

27' Делофеу теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Муриэль хорошо отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

26' Делофеу со стандарта с правой половины поля выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде конечно же не смог зацепиться за мяч.

25' Достаточно быстро погибает интрига в нашем матче, если так продолжится дальше, "Аталанта" сделает счёт крупным ещё до перерыва.

24' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Муриэль!!! Провалилась оборона "Удинезе" в очередной раз, Малиновский выполнил передачу на ход по центру Муриэлю, Луис легко обыграл де Майо, а затем войдя в штрафную площадь форвард "Аталанты" отправил мяч в левый угол ворот.

23' Уолас из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Делофеу не смог зацепиться за мяч в достаточно простой ситуации.

22' Де Рон прошёл вперёд по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу к линии вратарской, Паделли грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

21' Нюйтинк в центре поля зацепил Малиновского. Клуб из Бергамо в очередной раз быстро разыграл стандарт и продолжил атаку.

20' Бекао на левом фланге нарушил правила против Пашалича. "Аталанта" вновь быстро разыграла стандарт.

19' Даже в среднем темпе "Аталанте" удалось открыть счёт в матче, теперь уже "Удинезе" всё же придётся добавлять в атаке.

18' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Пашалич!!! Коопмейнерс разогнал атаку по левой половине поля, затем Теун выполнил передачу на ход Пеццелле по левому флангу, Джузеппе выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Пашалич грамотно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот.

17' Коопмейнерс на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Уолас головой выбил мяч подальше от своих ворот.

16' Коопмейнерс с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Гомеш не смог головой выбить мяч за пределы штрафной площади, в итоге мяч оказался практически в центре штрафной, после отскока Толой пробил по воротам, мяч задел де Майо и ушёл на повторный корнер.

15' Пашалич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бекао и ушёл на угловой.

14' Уолас из центра поля выполнил неплохой заброс к правому углу штрафной площади "Аталанты", Пуссетто оказался в небольшом офсайде.

13' Молина с правой половины поля выполнил неудачный прострел в штрафную площадь "Аталанты", гости перехватили мяч без всякого труда.

12' В очень среднем темпе играет "Аталанта", нужно добавлять в скорости команде Джан Пьеро Гасперини, а иначе просто так оборону "Удинезе" не пройти.

11' Из центра поля последовал безадресный заброс к штрафной площади "Удинезе", там оказался только Паделли.

10' Меле в центре поля получил по ногам от Переса, мяч остался у "Аталанты", а поэтому Микаэль Фаббри не стал давать свисток.

9' Болельщиков "Удинезе" на стадионе сегодня само собой не очень много из-за ограничений, но они довольно активно поддерживают свою команду.

8' В среднем темпе действуют команды, но "Удинезе" сразу обозначил, что команда будет играть исключительно от обороны.

7' Коопмейнерс разыграл стандарт с Муриэлем, затем Теун с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Молина на левом фланге нарушил правила против Пеццеллы. "Аталанта" тщательно готовится к стандарту.

5' Пашалич в центре поля нарушил правила против Уоласа. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча.

4' Муриэль вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Луис обыграл де Майо при смещении к центру, а далее последовал удар в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Меле прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил не самый лучший прострел во вратарскую, получился подарок для Паделли.

2' Удоги в центре поля нарушил правила против Толоя. "Аталанта" быстро разыграла стандарт.