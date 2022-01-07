  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 48
Удинезе 12.5% (6)
X 6.3% (3)
Аталанта 81.3% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Аталанта
4.42
4.12
1.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Удинезе
Аталанта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Делофеу Херард 6 0.33
Молина Науэль 3 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.11
Перейра Роберто 2 (1) 0.11
Саксесс Исаак 1 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.47
Пашалич Марио 7 0.37
Малиновский Руслан 4 0.21
Иличич Йосип 3 0.16
Муриэль Луис 2 0.11
Коопмейнерс Теун 2 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Делофеу Херард 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
8
53%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

26
35
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
7
20%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
8
31%
8
23%
76-90

Пропущено

28
27
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
9
32%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 20 14 3 3 43 - 23 45
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Удинезе 12.5% (6)
    X 6.3% (3)
    Аталанта 81.3% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Аталанта
    4.42
    4.12
    1.84
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Удинезе - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Удинезе - Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    12.5% (6)
    Ничья
    6.3% (3)
    Аталанта
    81.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.11% (40)
    Меньше
    14.89% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    68.8% (33)
    2:1 Удинезе
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    0:1 Аталанта
    6.3% (3)
    1:3 Аталанта
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Удинезе
    Аталанта

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     