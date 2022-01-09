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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Сассуоло
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 135
Эмполи 40% (54)
X 41.5% (56)
Сассуоло 18.5% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Сассуоло
2.90
3.91
2.70
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
8
Хендерсон
Лиам
5
Штулац
Лео
27
Журковски
Шимон
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
20
Харрауи
Абдау
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
92
Дефрель
Грегоре
Эмполи
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.35
Байрами Недим 5 (3) 0.25
Ди Франческо Федерико 4 0.2
Журковски Шимон 3 0.15
Бандинелли Филиппо 2 0.1
Романьоли Симоне 2 0.1
Кутроне Патрик 2 0.1
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (2) 0.45
Скамачча Джанлука 6 0.3
Распадори Джакомо 4 0.2
Фраттези Давиде 4 0.2
Капуто Франческо 2 0.1
Джуричич Филип 2 0.1
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Бандинелли Филиппо 5 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 7 0
Кирикеш Влад 4 0
Берарди Доменико 4 0
Рожерио да Силва 4 0
Распадори Джакомо 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
3
17%
76-90

Пропущено

24
17
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
29%
29%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
28%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

34
29
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Пропущено

36
34
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
11
31%
4
12%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
5
14%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4
Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи 0:0 Заявка 21 8 5 8 33 - 37 29
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Сассуоло 0:0 Заявка 21 6 8 7 31 - 32 26
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Эмполи 0:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 24 11
14. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
2. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи 0:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Сассуоло 0:0 Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Эмполи 40% (54)
X 41.5% (56)
Сассуоло 18.5% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Сассуоло
2.90
3.91
2.70
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Где смотреть матч Эмполи 0:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Сассуоло

Исход игры
Эмполи
39.7% (54)
Ничья
41.9% (57)
Сассуоло
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
81.06% (107)
Нет
18.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
2:1 Эмполи
22.1% (30)
1:2 Сассуоло
14% (19)
1:0 Эмполи
10.3% (14)
2:2 Ничья
5.9% (8)
0:1 Сассуоло
4.4% (6)
2:0 Эмполи
2.9% (4)
3:1 Эмполи
1.5% (2)
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Эмполи
Сассуоло

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