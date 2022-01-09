Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Карло Кастеллани
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Asan Mata
-
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Эмполи
Сассуоло
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|7 (3)
|0.35
|Байрами Недим
|5 (3)
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.2
|Журковски Шимон
|3
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.1
|Романьоли Симоне
|2
|0.1
|Кутроне Патрик
|2
|0.1
|Штулац Лео
|1
|0.05
|Стоянович Петар
|1
|0.05
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.05
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (2)
|0.45
|Скамачча Джанлука
|6
|0.3
|Распадори Джакомо
|4
|0.2
|Фраттези Давиде
|4
|0.2
|Капуто Франческо
|2
|0.1
|Джуричич Филип
|2
|0.1
|Лопес Максим
|1
|0.05
|Феррари Джанмарко
|1
|0.05
|Траоре Хамед
|1
|0.05
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|7
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Берарди Доменико
|4
|0
|Рожерио да Силва
|4
|0
|Распадори Джакомо
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|Фраттези Давиде
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
3
17%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
7
29%
29%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
28%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
34
29
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
15%
1
3%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Пропущено
36
34
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
11
31%
4
12%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
5
14%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4
Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|3.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|36 - 15
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|33 - 37
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|31 - 32
|26
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Сассуоло
Исход игры
Эмполи
39.7% (54)
Ничья
41.9% (57)
Сассуоло
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
81.06% (107)
Нет
18.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
2:1 Эмполи
22.1% (30)
1:2 Сассуоло
14% (19)
1:0 Эмполи
10.3% (14)
2:2 Ничья
5.9% (8)
0:1 Сассуоло
4.4% (6)
2:0 Эмполи
2.9% (4)
3:1 Эмполи
1.5% (2)
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