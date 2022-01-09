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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:5
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
13' Пенальти
Берарди Доменико
1:1
16' Гол
Хендерсон Лиам
1:2
24' Гол
Распадори Джакомо
49' Желтая карточка
Берарди Доменико
60' Желтая карточка
Вити Маттиа
60' Вторая желтая карточка
Вити Маттиа
1:3
67' Гол
Скамачча Джанлука
69' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
1:4
71' Гол
Распадори Джакомо
79' Желтая карточка
Лопес Максим
1:5
90' Гол
Скамачча Джанлука
90'+4

Ход матча

13'
0:1
Берарди Доменико
16'
Хендерсон Лиам
1:1
24'
1:2
Распадори Джакомо
(Берарди Доменико)
29'
Кутроне Патрик
Ди Франческо Федерико
 
46'
Тонелли Лоренцо
Марчицца Риккардо
 
46'
Риччи Самуэле
Штулац Лео
 
49'
 
Берарди Доменико
60'
Вити Маттиа
 
60'
Вити Маттиа
 
61'
 
Фраттези Давиде
Харрауи Абдау
61'
 
Скамачча Джанлука
Дефрель Грегоре
64'
Фьямоцци Риккардо
Байрами Недим
 
67'
1:3
Скамачча Джанлука
(Берарди Доменико)
69'
 
Кирьякопулос Георгиос
71'
1:4
Распадори Джакомо
77'
 
Мюлдюр Мерт
Рожерио да Силва
77'
 
Айхан Кан
Кирикеш Влад
77'
Аслани Кристьян
Пинамонти Андреа
 
79'
 
Лопес Максим
89'
 
Ruan Neto
Берарди Доменико
90'
1:5
Скамачча Джанлука
(Фраттези Давиде)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 10 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 14
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Эмполи 39.7% (54)
X 41.9% (57)
Сассуоло 18.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
8
Хендерсон
Лиам
5
Штулац
Лео
27
Журковски
Шимон
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
20
Харрауи
Абдау
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
92
Дефрель
Грегоре
Эмполи
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.33
Байрами Недим 5 (3) 0.24
Ди Франческо Федерико 4 0.19
Журковски Шимон 3 0.14
Бандинелли Филиппо 2 0.1
Романьоли Симоне 2 0.1
Кутроне Патрик 2 0.1
Хендерсон Лиам 1 0.05
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.48
Скамачча Джанлука 8 0.38
Распадори Джакомо 6 0.29
Фраттези Давиде 4 0.19
Капуто Франческо 2 0.1
Джуричич Филип 2 0.1
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Бандинелли Филиппо 5 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Берарди Доменико 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Рожерио да Силва 4 0
Распадори Джакомо 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
6
35%
4
17%
76-90

Пропущено

29
18
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
8
28%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
7
24%
2
11%
61-75
4
14%
4
22%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
28%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

35
34
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
6
18%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
7
20%
8
24%
61-75
8
23%
5
15%
76-90

Пропущено

41
35
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
12
29%
29%
4
11%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
6
15%
9
26%
31-45
5
12%
8
23%
46-60
9
22%
2
6%
61-75
6
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4
Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
3. Наполи 1:0 Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 3:0 Заявка 20 12 5 3 41 - 24 41
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе 0:3 Заявка 19 4 8 7 26 - 31 20
15. Сампдория 0:1 Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 1:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта 3:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе 0:3 Заявка 10 2 5 3 11 - 15 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория 0:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 3:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи 1:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе 0:3 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эмполи 39.7% (54)
X 41.9% (57)
Сассуоло 18.4% (25)
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Где смотреть матч Эмполи 1:5 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 1:5 Сассуоло

Исход игры
Эмполи
39.7% (54)
Ничья
41.9% (57)
Сассуоло
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
81.06% (107)
Нет
18.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
2:1 Эмполи
22.1% (30)
1:2 Сассуоло
14% (19)
1:0 Эмполи
10.3% (14)
2:2 Ничья
5.9% (8)
0:1 Сассуоло
4.4% (6)
2:0 Эмполи
2.9% (4)
3:1 Эмполи
1.5% (2)
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