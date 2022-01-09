Маттиа Вити - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Штулац Лео пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи ловит мяч

47' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Эмполи выполняет удар от ворот.

43' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Эмполи выполняет удар от ворот.

41' Тольян Йереми не смог попасть в створ ударом издали

40' Пинамонти Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

40' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Эмполи выполняет удар от ворот.

36' Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

35' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

32' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Распадори Джакомо из команды Сассуоло правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Какой шанс! Тольян Йереми почти забил, но мяч вынесли с линии!

22' Маттиа Вити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Журковски Шимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Как он промахнулся? Хендерсон Лиам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Кирьякопулос Георгиос пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

17' Команда Эмполи сравняла счет! Игра продолжается!

16' Г О О О О Л - Хендерсон Лиам первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

16' Плохо сыграл Лопес Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эмполи выполняет удар от ворот.

15' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Гульельмо Викарио прыгнул вправо!

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Дефрель Грегоре из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

10' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эмполи выполняет удар от ворот.

8' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Игра в одни ворота сейчас. Сассуоло доминирует и владеет мячом

5' Хорошую попытку сделал Дефрель Грегоре . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Харрауи Абдау нанес удар, мяч был парирован, но Гульельмо Викарио не удержал его в руках.

4' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гульельмо Викарио не дал случится голу! Берарди Доменико должен был забивать, но Гульельмо Викарио сделал отличный сейв

3' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сассуоло начинает с центра поля