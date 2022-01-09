Иммобиле! Получил он мяч на левом краю штрафной и головой направил сферу в сторону рамки. В итоге мяч прилетел в руки Хандановичу.

5 мину отыграли после перерыва соперники. Пока минимум активных событий на поле. Весьма пассивно смотрится по ходу встречи "лациале".

"Лацио" пытался по левому флангу пройти к воротам соперника, но подача в исполнении Педро оказалась точно в руках голкипера.

Педро теперь фолит в атаке, придерживая руками ускорившегося к снаряду Гальярдини. Свисток судьи вновь не заставил себя долго ждать.

Обступили игроки "Лацио" сейчас штрафную соперника. Счет на табло равные, но складывается ощущение, что проигрывает коллектив из Рима, и это именно "орлам" нужно побеждать сегодня.

Неплохо смотрелись футболисты "Лацио" в первом тайме. Удалось им прессинг со стороны "Интера" выдержать. Нужно полагать, что после перерыв попытаются "орлы" удержать, как минимум, ничейный счет.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Пока ничья в Милане. Надо признать, что справедливая. По голу в этой встрече забили Бастони и Иммобиле. Еще один мяч Мартинеса не был засчитан из-за офсайда.

44' Снова Лаутаро попытался организовать прессинг на ворота соперника, но Мартинес позволил себе в борьбе подтолкнуть соперника. Фол в атаке очередной.

43' Нанес по воротам очередной удар Иммобиле, но сейчас Чиро был слишком далек от успеха. Слишком высоко и далеко сфера после выстрела полетела.

42' Немного увязла игра в районе центрального круга. Уже не так здорово смотрится впереди "Интер", а "Лацио" и рад стараться. Такой стиль игры очень близок "лациале".

41' Гол Иммобиле снова нам показали. Все здорово Чиро сделал во время своего момента у ворот соперника. Мне кажется, что Чиро голевой эпизод реализовал на все 100%.

40' Фелипе Луис в центре поля бьет по ногам сопернику, за что в его адрес прилетает первое в матче предупреждение. Справедливое наказание, что тут скажешь.

39' Чуть больше 5 минут остается играть командам в первом тайме. Смогут ли хозяева снова выйти впереди до перерыва хозяева поединка?

38' МОМЕНТ! Андерсон получает мяч на половине поля соперника, смещается в штрафную, после чего пробивает в дальний угол, но спасает свою команду Ханданович.

37' А ведь мы предупреждали, что игроки "Лацио" невероятно опасны. Забив гол, "Интер" расслабился, за что моментально прилетела расплата.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИММОБИЛЕ! 1:1!

Классная атака "Лацио". Перевод на левый край, где Чиро пробрасывает мяч мимо Хандановича, играя в воздухе, а вторым касанием направляет сферу в цель!

34' По ногам получил удар сейчас Брозович. Очень больно игроку "Интера", но встречу ему продолжить удастся. Это на все 100%.

33' Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Сможет ли "Лацио" забить ответный мяч до перерыва?

32' Красивый гол забил Бастони. Мне кажется, что "Интер" на этот мяч наиграл, ведь действовал впереди весьма солидно, в отличие от оппонента.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАСТОНИ! 1:0!

Разыграли угловой миланцы. Мяч прилетел на линию штрафной, к Бастогни, который пробил хлестко низом, и точно в левый нижний угол!

29' МАРТИНЕС! Опасно! С левого фланга в центр на него передача прошла. Лаутаро пробил по центру ворот, но голкипер "лациале" сумел среагировать.

28' Практически полчаса провели на поле соперники. Снова Башич в центре поля нарушил правила, и игроки "Интера" уже обратились к арбитру. Дескать, пора и желтую показывать, но ее пока нет.

26' Башич сфолил в атаке сейчас. А до этого "Интер" неудачно разыграл свой первый угловой у ворот соперника. Пока скромно играют впереди хозяева встречи.

25' Против соперника в центре поля нарушил правила теперь Санчес. Досталось одному из римлян, который пока не может придти в себя.

24' Брозович выполнял передачу на Санчеса, который подключился к атаке своей команды. Слету Алексис наносил выстрел по рамке "Лацио", но пробил выше цели!

23' Санчес отправлял мяч на ход Лаутаро, получил ответный пас, но сферу передержал, что позволило защитникам сыграть на вынос.

21' Серьезно давление на ворота соперника создает Лаутаро, который снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но направил он снаряд прямо в руки голкиперу.

20' "Интер", к слову, особо не расстроился. Команда из Милана все также активна в нападении, а "Лацио" на регулярной основе отбивается.

19' Да, долгая пауза была в нашей встрече. В конечно итоге судейская коллегия решила отменить забитый Лаутаро мяч. Справедливое решение.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!

И забивает "Интер" гол в ворота соперника. Мартинес получил мяч на чужой половине поля, убежал от защитников и пробил в левый от себя нижний угол, прямо под опорную вратарю! Судья берет паузу и определяет офсайд. Гол не засчитан!

15' Мартинес на фланге получил мяч. Попытался он сделать передачу на партнера, но подыграл себе рукой. Увидел судья этот фол и игру остановил.

14' Перишич! Набежал он на подачу партнера с правого края и головой нанес по рамке соперника, но мяч направил чуть выше цели! Было здорово!

13' Уверенно смотрится атака "Интера" на первых минутах встречи. Постоянный прессинг выполняют футболисты миланской команды, что не может не радовать публику.

11' Выполняли подачу на линию вратарской сейчас гости, и до снаряда первым добрался Ханданович, которому удалось сыграть кулаками в сторону от рамки.

10' Первый угловой зарабатывает "Лацио". Играет в подкате против соперника Брозович, который выбивает сферу за лицевую линию.

9' Санчес попытался пробить из-за пределов штрафной по рамке соперника, но попал в своего же игрока. Мяч улетел за лицевую линию. От ворот.

7' Не получается у "Интера" пока что проникнуть в чужую штрафную. Снова Брозович с левой бровки выполнял передачу в штрафную оппонента - слишком неточный пас.

6' Оба тренера с первых минут на ногах. Очевидно, что каждый из наставников хочет, чтобы его коллектив как можно скорее открыл счет в матче.

5' Пока больше присматриваются друг к другу соперники. Перишич получил удар по ногам в центре поля. Свисток рефери тут же последовал.

4' Неплохо комбинируют миланцы на первых минутах встречи. Перишич с левого фланга простреливал мяч в чужую штрафную, но выполни пас в руки голкиперу.

2' Футболисты миланской команды вышли на поле в черно-синем обмундировании, в то время, как игроки "Лацио" предстали в бело-голубых цветах.