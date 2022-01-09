Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Сан-Сиро
17' Undefined phrase: football_event_Мартинес Лаутаро
1:0
30' ГолБастони Алессандро
1:1
35' ГолИммобиле Чиро
40' Желтая карточкаФелипе Луис
Ход матча
17'
30'
35'
1:1
40'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
14
Перишич
Иван
26
Раду
Стефан
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Интер Милан
Лацио
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
34 матча
47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.55
|Джеко Эдин
|8
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.3
|Корреа Хоакин
|4
|0.2
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.15
|Санчес Алексис
|2
|0.1
|Димарко Федерико
|2
|0.1
|Гальярдини Роберто
|2
|0.1
|Шкриньяр Милан
|2
|0.1
|Барелла Николо
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|Дармиан Маттео
|1
|0.05
|Бастони Алессандро
|1
|0.05
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.05
|Весино Матиас
|1
|0.05
|Брозович Марсело
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|15 (3)
|0.71
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.33
|Педро Родригес
|7
|0.33
|Альберто Луис
|3
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|8
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
8
32%
1
7%
61-75
1
4%
2
14%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
5
24%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
28%
7
25%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
50
42
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
8
16%
8
19%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
9
21%
76-90
Пропущено
14
37
7 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
7%
8
22%
1-15
4
29%
6
16%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|20
|14
|5
|1
|50 - 16
|47
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 21
|38
|6.
|Лацио
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|43 - 38
|33
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|10.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|11.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|12.
|Верона
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|36 - 34
|27
|13.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|12 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|26 - 7
|24
|2.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|4.
|Лацио
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|6.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 22
|12
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан 1:1 Лацио
Исход игры
Интер Милан
92.9% (131)
Ничья
7.1% (10)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.38% (98)
Меньше
24.62% (32)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.9% (69)
3:1 Интер Милан
15.6% (22)
2:0 Интер Милан
11.3% (16)
1:0 Интер Милан
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:0 Интер Милан
1.4% (2)
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