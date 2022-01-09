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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
1:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Лацио
0'
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Мартинес Лаутаро
1:0
30' Гол
Бастони Алессандро
1:1
35' Гол
Иммобиле Чиро
40' Желтая карточка
Фелипе Луис
53'

Ход матча

17'
Мартинес Лаутаро
 
30'
Бастони Алессандро
1:0
35'
1:1
Иммобиле Чиро
(Катальди Данило)
40'
 
Фелипе Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 141
Интер Милан 92.9% (131)
X 7.1% (10)
Лацио 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лацио
1.60
5.60
9.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
26
Раду
Стефан
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Интер Милан
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

34 матча

47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.55
Джеко Эдин 8 0.4
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.3
Корреа Хоакин 4 0.2
Перишич Иван 4 (1) 0.2
Дюмфрис Дензел 3 0.15
Санчес Алексис 2 0.1
Димарко Федерико 2 0.1
Гальярдини Роберто 2 0.1
Шкриньяр Милан 2 0.1
Барелла Николо 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Бастони Алессандро 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 15 (3) 0.71
Милинкович-Савич Сергей 7 0.33
Педро Родригес 7 0.33
Альберто Луис 3 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.14
Ачерби Франческо 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 2 0.1
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Лаццари Мануэль 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 8 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Катальди Данило 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Башич Тома 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
8
32%
1
7%
61-75
1
4%
2
14%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
5
24%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
28%
7
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

50
42
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
8
16%
8
19%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
9
21%
76-90

Пропущено

14
37
7 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
7%
8
22%
1-15
4
29%
6
16%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
2. Интер Милан 1:1 Заявка 20 14 5 1 50 - 16 47
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 21 11 5 5 32 - 21 38
6. Лацио 1:1 Заявка 21 9 6 6 43 - 38 33
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
10. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
11. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
12. Верона 0:1 Заявка 21 7 6 8 36 - 34 27
13. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана 1:0 Заявка 19 3 2 14 12 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 10 7 3 0 26 - 7 24
2. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
3. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
4. Лацио 1:1 Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
5. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
6. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона 0:1 Заявка 11 5 2 4 20 - 15 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана 1:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан 1:1 Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
9. Лацио 1:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 22 12
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона 0:1 Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Салернитана 1:0 Заявка 10 2 1 7 7 - 21 7
19. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 53'
    Обступили игроки "Лацио" сейчас штрафную соперника. Счет на табло равные, но складывается ощущение, что проигрывает коллектив из Рима, и это именно "орлам" нужно побеждать сегодня.
  • Фол, нарушение
    52'
    Педро теперь фолит в атаке, придерживая руками ускорившегося к снаряду Гальярдини. Свисток судьи вновь не заставил себя долго ждать.
  • 51'
    "Лацио" пытался по левому флангу пройти к воротам соперника, но подача в исполнении Педро оказалась точно в руках голкипера.
  • 50'
    5 мину отыграли после перерыва соперники. Пока минимум активных событий на поле. Весьма пассивно смотрится по ходу встречи "лациале".
  • Опасный момент
    48'
    Иммобиле! Получил он мяч на левом краю штрафной и головой направил сферу в сторону рамки. В итоге мяч прилетел в руки Хандановичу.
  • 47'
    Неплохо смотрелись футболисты "Лацио" в первом тайме. Удалось им прессинг со стороны "Интера" выдержать. Нужно полагать, что после перерыв попытаются "орлы" удержать, как минимум, ничейный счет.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой поединке победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Пока ничья в Милане. Надо признать, что справедливая. По голу в этой встрече забили Бастони и Иммобиле. Еще один мяч Мартинеса не был засчитан из-за офсайда.
  • Фол, нарушение
    44'
    Снова Лаутаро попытался организовать прессинг на ворота соперника, но Мартинес позволил себе в борьбе подтолкнуть соперника. Фол в атаке очередной.
  • 43'
    Нанес по воротам очередной удар Иммобиле, но сейчас Чиро был слишком далек от успеха. Слишком высоко и далеко сфера после выстрела полетела.
  • 42'
    Немного увязла игра в районе центрального круга. Уже не так здорово смотрится впереди "Интер", а "Лацио" и рад стараться. Такой стиль игры очень близок "лациале".
  • 41'
    Гол Иммобиле снова нам показали. Все здорово Чиро сделал во время своего момента у ворот соперника. Мне кажется, что Чиро голевой эпизод реализовал на все 100%.
  • Желтая карточка
    40'
    Фелипе Луис в центре поля бьет по ногам сопернику, за что в его адрес прилетает первое в матче предупреждение. Справедливое наказание, что тут скажешь.
  • 39'
    Чуть больше 5 минут остается играть командам в первом тайме. Смогут ли хозяева снова выйти впереди до перерыва хозяева поединка?
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Андерсон получает мяч на половине поля соперника, смещается в штрафную, после чего пробивает в дальний угол, но спасает свою команду Ханданович.
  • 37'
    А ведь мы предупреждали, что игроки "Лацио" невероятно опасны. Забив гол, "Интер" расслабился, за что моментально прилетела расплата.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИММОБИЛЕ! 1:1!
    Классная атака "Лацио". Перевод на левый край, где Чиро пробрасывает мяч мимо Хандановича, играя в воздухе, а вторым касанием направляет сферу в цель!
  • 34'
    По ногам получил удар сейчас Брозович. Очень больно игроку "Интера", но встречу ему продолжить удастся. Это на все 100%.
  • 33'
    Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Сможет ли "Лацио" забить ответный мяч до перерыва?
  • 32'
    Красивый гол забил Бастони. Мне кажется, что "Интер" на этот мяч наиграл, ведь действовал впереди весьма солидно, в отличие от оппонента.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАСТОНИ! 1:0!
    Разыграли угловой миланцы. Мяч прилетел на линию штрафной, к Бастогни, который пробил хлестко низом, и точно в левый нижний угол!
  • Опасный момент
    29'
    МАРТИНЕС! Опасно! С левого фланга в центр на него передача прошла. Лаутаро пробил по центру ворот, но голкипер "лациале" сумел среагировать.
  • Фол, нарушение
    28'
    Практически полчаса провели на поле соперники. Снова Башич в центре поля нарушил правила, и игроки "Интера" уже обратились к арбитру. Дескать, пора и желтую показывать, но ее пока нет.
  • Угловой
    26'
    Башич сфолил в атаке сейчас. А до этого "Интер" неудачно разыграл свой первый угловой у ворот соперника. Пока скромно играют впереди хозяева встречи.
  • Фол, нарушение
    25'
    Против соперника в центре поля нарушил правила теперь Санчес. Досталось одному из римлян, который пока не может придти в себя.
  • Опасный момент
    24'
    Брозович выполнял передачу на Санчеса, который подключился к атаке своей команды. Слету Алексис наносил выстрел по рамке "Лацио", но пробил выше цели!
  • 23'
    Санчес отправлял мяч на ход Лаутаро, получил ответный пас, но сферу передержал, что позволило защитникам сыграть на вынос.
  • 21'
    Серьезно давление на ворота соперника создает Лаутаро, который снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но направил он снаряд прямо в руки голкиперу.
  • 20'
    "Интер", к слову, особо не расстроился. Команда из Милана все также активна в нападении, а "Лацио" на регулярной основе отбивается.
  • 19'
    Да, долгая пауза была в нашей встрече. В конечно итоге судейская коллегия решила отменить забитый Лаутаро мяч. Справедливое решение.
  • Офсайд
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!
    И забивает "Интер" гол в ворота соперника. Мартинес получил мяч на чужой половине поля, убежал от защитников и пробил в левый от себя нижний угол, прямо под опорную вратарю! Судья берет паузу и определяет офсайд. Гол не засчитан!
  • Фол, нарушение
    15'
    Мартинес на фланге получил мяч. Попытался он сделать передачу на партнера, но подыграл себе рукой. Увидел судья этот фол и игру остановил.
  • Опасный момент
    14'
    Перишич! Набежал он на подачу партнера с правого края и головой нанес по рамке соперника, но мяч направил чуть выше цели! Было здорово!
  • 13'
    Уверенно смотрится атака "Интера" на первых минутах встречи. Постоянный прессинг выполняют футболисты миланской команды, что не может не радовать публику.
  • 11'
    Выполняли подачу на линию вратарской сейчас гости, и до снаряда первым добрался Ханданович, которому удалось сыграть кулаками в сторону от рамки.
  • Угловой
    10'
    Первый угловой зарабатывает "Лацио". Играет в подкате против соперника Брозович, который выбивает сферу за лицевую линию.
  • 9'
    Санчес попытался пробить из-за пределов штрафной по рамке соперника, но попал в своего же игрока. Мяч улетел за лицевую линию. От ворот.
  • 7'
    Не получается у "Интера" пока что проникнуть в чужую штрафную. Снова Брозович с левой бровки выполнял передачу в штрафную оппонента - слишком неточный пас.
  • 6'
    Оба тренера с первых минут на ногах. Очевидно, что каждый из наставников хочет, чтобы его коллектив как можно скорее открыл счет в матче.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пока больше присматриваются друг к другу соперники. Перишич получил удар по ногам в центре поля. Свисток рефери тут же последовал.
  • 4'
    Неплохо комбинируют миланцы на первых минутах встречи. Перишич с левого фланга простреливал мяч в чужую штрафную, но выполни пас в руки голкиперу.
  • 2'
    Футболисты миланской команды вышли на поле в черно-синем обмундировании, в то время, как игроки "Лацио" предстали в бело-голубых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Милане со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Интер Милан 1:1 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:1 Лацио

Исход игры
Интер Милан
92.9% (131)
Ничья
7.1% (10)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.38% (98)
Меньше
24.62% (32)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.9% (69)
3:1 Интер Милан
15.6% (22)
2:0 Интер Милан
11.3% (16)
1:0 Интер Милан
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:0 Интер Милан
1.4% (2)
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