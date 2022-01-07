Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Лацио
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
34 матча
47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.58
|Джеко Эдин
|8
|0.42
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.32
|Корреа Хоакин
|4
|0.21
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.21
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.16
|Санчес Алексис
|2
|0.11
|Димарко Федерико
|2
|0.11
|Гальярдини Роберто
|2
|0.11
|Шкриньяр Милан
|2
|0.11
|Барелла Николо
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|Дармиан Маттео
|1
|0.05
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.05
|Весино Матиас
|1
|0.05
|Брозович Марсело
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.7
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.35
|Педро Родригес
|7
|0.35
|Альберто Луис
|3
|0.15
|Андерсон Фелипе
|3
|0.15
|Ачерби Франческо
|3
|0.15
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|7
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
8
32%
1
7%
61-75
1
4%
2
14%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
5
24%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
28%
7
25%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
50
42
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
8
16%
8
19%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
9
21%
76-90
Пропущено
14
37
7 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
7%
8
22%
1-15
4
29%
6
16%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|49 - 15
|46
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 23
|45
|3.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|36 - 15
|40
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 18
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|42 - 37
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|32 - 24
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Эмполи
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 37
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|12.
|Торино
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 19
|25
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|31 - 32
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Венеция
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 34
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|20 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 38
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|5.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 24
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 14
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
Исход игры
Интер Милан
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
59.1% (26)
2:0 Интер Милан
11.4% (5)
3:1 Интер Милан
11.4% (5)
1:0 Интер Милан
6.8% (3)
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