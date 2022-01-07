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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Лацио
Прогнозы 44
Интер Милан 93.2% (41)
X 6.8% (3)
Лацио 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лацио
1.48
5.20
8.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

34 матча

47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.58
Джеко Эдин 8 0.42
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.32
Корреа Хоакин 4 0.21
Перишич Иван 4 (1) 0.21
Дюмфрис Дензел 3 0.16
Санчес Алексис 2 0.11
Димарко Федерико 2 0.11
Гальярдини Роберто 2 0.11
Шкриньяр Милан 2 0.11
Барелла Николо 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 14 (3) 0.7
Милинкович-Савич Сергей 7 0.35
Педро Родригес 7 0.35
Альберто Луис 3 0.15
Андерсон Фелипе 3 0.15
Ачерби Франческо 3 0.15
Дзакканьи Маттиа 2 0.1
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Лаццари Мануэль 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 7 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Катальди Данило 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Башич Тома 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
8
32%
1
7%
61-75
1
4%
2
14%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
5
24%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
28%
7
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
4
25%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

50
42
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
8
16%
8
19%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
9
21%
76-90

Пропущено

14
37
7 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
7%
8
22%
1-15
4
29%
6
16%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 20 14 3 3 43 - 23 45
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Интер Милан 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Лацио 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лацио
    1.48
    5.20
    8.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Лацио
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    59.1% (26)
    2:0 Интер Милан
    11.4% (5)
    3:1 Интер Милан
    11.4% (5)
    1:0 Интер Милан
    6.8% (3)
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