Снова Одриосола с правого фланга выдавал передачу в центр штрафной соперника, но слишком сильным получился этот пас. Со снарядом рассталась команда гостей.

Итальяно пока не понимает, что же творится с его командой. С удивлением он следит за игрой, и вряд ли его радует все то, что творится на газоне в эти минуты.

10 минут до конца первого тайма остается. Признаюсь честно, результат встречи пока меня очень удивляет. Не могу не сказать об этом.

По ноге тем временем получил Кастровилли. Поднимается игрок после этого контакта, но явные проблемы есть у него со здоровьем.

Бираги слева получил мяч, после чего сместился в центр и нанес удар по воротам соперника. Стоит отметить, что намного выше цели он сферу отправил.

31' Я не помню, чтобы "Фиорентина" так безобразно в этом сезоне проводила первый тайм, но сегодня именно эта ситуация, которая практически не оставляет шансов "фиалкам" на спасение.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕКАЛО! 3:0!

Вот это первый тайм! Неудачный пас на Терраччиано отдали игроки "Фиорентины". Брекало опередил голкипера, сумев отправить сферу в цель. Если я не ошибаюсь, так грубо ошибся в защите Кальехон.

29' Коффи получает карточку желтого цвета тем временем за фол в районе центрального круга. Слишком много нарушений в нашем поединке.

28' Пока не получается ничего у "Фиорентины" в это поединке. Постоянно команда пребывает в обороне и в редких случаях атакует ворота противника.

26' МОМЕНТ! Одриосола с правого фланга выполнил сейчас передача в центр штрафной. В касание пробивал по рамке Влахович, который направил мяч прямо по позиции вратаря!

25' Два угловых в итоге подали футболисты "скуадры виолы", но ни одно стандартное положение не принесло опасной ситуации у ворот "Торино".

24' Кастровилли получил по ногам на левом фланге. Рефери решил отдать сферу футболистам "Фиорентины". Зарабатывают корнер игроки "скуадры виолы".

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕКАЛО! 2:0!

Забивает второй мяч "Торино". Очередную атаку провели "быки". Лукич протащил сферу на себе, отдал передачу с бровки в центр, откуда спокойно мяч в сетку отправил Брекало.

22' Синго в атаке нарушил правила против соперника. В руках главного арбитра встречи не было желтой карточки, хотя фол также опасным оказался.

20' 20 минут соперники отыграли. Главный арбитр встречи принял решение засчитать мяч, забитый Синго в первой половине первого тайма. Солидную игру в эти минуты "быки" показывают.

19' Проверять будет главный арбитр забитый гол. Посмотрим, не было ли у Синго офсайда. Мне показалось, что из правильного положения он забил мяч.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИНГО! 1:0!

Забивает гол туринский коллектив. С левого фланга следует перевод на линию вратарской, откуда пробивает по рамке противника Синго, и мяч влетает в сетку.

17' Гонсалеса теперь снесли с ног соперники. В этой ситуации также нет предупреждения, хотя фол был, честно говоря, очень опасным.

16' Гонсалес на правом фланге в ногу сопернику, но карточку желтого цвета не получил, хотя у рефери были все основания ее показать. Повезло футболисту "фиалок".

14' Нарушение правил в центре поля. Брекало оказался на газоне. Очередной свисток в нашей встрече. Снова нарушение, которое останавливает встречу.

13' Лукас Мартинес фолит против соперника, получая от главного арбитра встречи карточку желтого цвета. Отметим это событие в нашем протоколе.

12' Синго нанес удар с правой ноги в сторону левого угла соперника, однако направил он сферу слишком неточно. Мяч за лицевую линию улетел.

11' Синго оказался сейчас на газоне. Получил он удар по ногам от соперника. Без желтой карточки обошелся в этой ситуации главный арбитр встречи.

9' Разрыв крестов вчера получил Кьеза в матче с "Ювентусом", и теперь он будет долго восстанавливаться. Такие новости, честно говоря, очень расстраивают, ведь Серия А надолго теряет прекрасного игрока.

8' Влахович сильно отпустил снаряд от себя, позволив ему выкатиться за пределы футбольного подя. В итоге даже аута не заработал коллектив гостей.

7' Не получается пока у туринской команды подобраться к воротам соперника вплотную. В то же самое время, "скуадра виола" действует активно в обороне.

6' Запели тем временем трибуны, которые гонят вперед коллектив из Турина. В это же самое время перекатывают сферу на чужойт половине поля хозяева.

5' Миленкович сейчас получил буквально пощечину от соперника. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета. Игра была продолжена.

3' Выполнял подачу с левого фланга в чужую штрафную Бираги, но прямо в руки голкиперу снаряд прилетел. Подача не самая лучшая получилась.

2' Футболисты "Торино" предстали на поле в бордовых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Фиорентины" вышли на газон в бело-фиолетовом обмундировании.