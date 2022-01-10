Италия: Серия A 2021-2022
3:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
13' Желтая карточкаМартинес Лукас
1:0
19' ГолСинго Вилфред
2:0
24' ГолБрекало Йосип
30' Желтая карточкаДжиджи Коффи
3:0
31' ГолБрекало Йосип
Ход матча
13'
19'
1:0
24'
2:0
30'
31'
3:0
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Торино
Фиорентина
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
26 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|4
|0.2
|Брекало Йосип
|4
|0.2
|Санабрия Антонио
|3
|0.15
|Пьяца Марко
|3
|0.15
|Синго Вилфред
|2
|0.1
|Белотти Андреа
|2
|0.1
|Бремер Глейсон
|2
|0.1
|Лукич Саша
|1
|0.05
|Прат Деннис
|1
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.05
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (5)
|0.8
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.1
|Гонсалес Николас
|2
|0.1
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|Сапонара Риккардо
|2
|0.1
|Мале Юссеф
|2
|0.1
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.1
|Кальехон Хосе
|1
|0.05
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.05
|Мартинес Лукас II
|1
|0.05
|Миленкович Никола
|1
|0.05
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
5
45%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
6
55%
6
46%
76-90
Забито
3
24
0 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
67%
4
17%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
21
35
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
19%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
2
10%
9
26%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
8
38%
6
17%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 21
|38
|6.
|Лацио
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|43 - 39
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 28
|32
|9.
|Торино
|3:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 19
|28
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 31
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|19 - 41
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|3:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|7.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|20.
|Торино
|3:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 3:0 Фиорентина
Исход игры
Торино
20% (30)
Ничья
49.3% (74)
Фиорентина
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
86.36% (114)
Нет
13.64% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (58)
1:2 Фиорентина
19.3% (29)
2:1 Торино
12% (18)
1:0 Торино
4.7% (7)
0:1 Фиорентина
4% (6)
2:2 Ничья
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:3 Фиорентина
1.3% (2)
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