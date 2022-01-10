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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
3:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Фиорентина
0'
13' Желтая карточка
Мартинес Лукас
1:0
19' Гол
Синго Вилфред
2:0
24' Гол
Брекало Йосип
30' Желтая карточка
Джиджи Коффи
3:0
31' Гол
Брекало Йосип
40'

Ход матча

13'
 
Мартинес Лукас
19'
Синго Вилфред
(Войвода Мергим)
1:0
24'
Брекало Йосип
(Лукич Саша)
2:0
30'
Джиджи Коффи
 
31'
Брекало Йосип
3:0

Владение мячом

Прогнозы 150
Торино 20% (30)
X 49.3% (74)
Фиорентина 30.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Фиорентина
3.30
3.63
4.83
Все Коэффициенты
Новости
89
Джемелло
Лука
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
10
Кастровилли
Гаэтано
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
Торино
3-4-2-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Торино
Фиорентина

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.2
Брекало Йосип 4 0.2
Санабрия Антонио 3 0.15
Пьяца Марко 3 0.15
Синго Вилфред 2 0.1
Белотти Андреа 2 0.1
Бремер Глейсон 2 0.1
Лукич Саша 1 0.05
Прат Деннис 1 0.05
Верди Симоне 1 0.05
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (5) 0.8
Бонавентура Джакомо 2 0.1
Гонсалес Николас 2 0.1
Соттил Рикардо 2 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.1
Мале Юссеф 2 0.1
Бираги Кристиано 2 (1) 0.1
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Торрейра Лукас 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
5
45%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
6
55%
6
46%
76-90

Забито

3
24
0 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
67%
4
17%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
19%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
2
10%
9
26%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
8
38%
6
17%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 21 11 5 5 32 - 21 38
6. Лацио Заявка 21 9 5 7 43 - 39 32
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина 0:3 Заявка 20 10 2 8 34 - 28 32
9. Торино 3:0 Заявка 20 8 4 8 26 - 19 28
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 19 3 2 14 13 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино 3:0 Заявка 11 7 2 2 22 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
7. Фиорентина 0:3 Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина 0:3 Заявка 11 4 1 6 11 - 16 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 11 3 2 6 15 - 23 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
19. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Торино 3:0 Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    38'
    Бираги слева получил мяч, после чего сместился в центр и нанес удар по воротам соперника. Стоит отметить, что намного выше цели он сферу отправил.
  • 36'
    По ноге тем временем получил Кастровилли. Поднимается игрок после этого контакта, но явные проблемы есть у него со здоровьем.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается. Признаюсь честно, результат встречи пока меня очень удивляет. Не могу не сказать об этом.
  • 34'
    Итальяно пока не понимает, что же творится с его командой. С удивлением он следит за игрой, и вряд ли его радует все то, что творится на газоне в эти минуты.
  • 33'
    Снова Одриосола с правого фланга выдавал передачу в центр штрафной соперника, но слишком сильным получился этот пас. Со снарядом рассталась команда гостей.
  • 31'
    Я не помню, чтобы "Фиорентина" так безобразно в этом сезоне проводила первый тайм, но сегодня именно эта ситуация, которая практически не оставляет шансов "фиалкам" на спасение.
  • 2 гола - дубль!
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕКАЛО! 3:0!
    Вот это первый тайм! Неудачный пас на Терраччиано отдали игроки "Фиорентины". Брекало опередил голкипера, сумев отправить сферу в цель. Если я не ошибаюсь, так грубо ошибся в защите Кальехон.
  • Желтая карточка
    29'
    Коффи получает карточку желтого цвета тем временем за фол в районе центрального круга. Слишком много нарушений в нашем поединке.
  • 28'
    Пока не получается ничего у "Фиорентины" в это поединке. Постоянно команда пребывает в обороне и в редких случаях атакует ворота противника.
  • Опасный момент
    26'
    МОМЕНТ! Одриосола с правого фланга выполнил сейчас передача в центр штрафной. В касание пробивал по рамке Влахович, который направил мяч прямо по позиции вратаря!
  • 25'
    Два угловых в итоге подали футболисты "скуадры виолы", но ни одно стандартное положение не принесло опасной ситуации у ворот "Торино".
  • Угловой
    24'
    Кастровилли получил по ногам на левом фланге. Рефери решил отдать сферу футболистам "Фиорентины". Зарабатывают корнер игроки "скуадры виолы".
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕКАЛО! 2:0!
    Забивает второй мяч "Торино". Очередную атаку провели "быки". Лукич протащил сферу на себе, отдал передачу с бровки в центр, откуда спокойно мяч в сетку отправил Брекало.
  • Фол, нарушение
    22'
    Синго в атаке нарушил правила против соперника. В руках главного арбитра встречи не было желтой карточки, хотя фол также опасным оказался.
  • 20'
    20 минут соперники отыграли. Главный арбитр встречи принял решение засчитать мяч, забитый Синго в первой половине первого тайма. Солидную игру в эти минуты "быки" показывают.
  • Видеоповтор
    19'
    Проверять будет главный арбитр забитый гол. Посмотрим, не было ли у Синго офсайда. Мне показалось, что из правильного положения он забил мяч.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИНГО! 1:0!
    Забивает гол туринский коллектив. С левого фланга следует перевод на линию вратарской, откуда пробивает по рамке противника Синго, и мяч влетает в сетку.
  • Фол, нарушение
    17'
    Гонсалеса теперь снесли с ног соперники. В этой ситуации также нет предупреждения, хотя фол был, честно говоря, очень опасным.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гонсалес на правом фланге в ногу сопернику, но карточку желтого цвета не получил, хотя у рефери были все основания ее показать. Повезло футболисту "фиалок".
  • Фол, нарушение
    14'
    Нарушение правил в центре поля. Брекало оказался на газоне. Очередной свисток в нашей встрече. Снова нарушение, которое останавливает встречу.
  • Желтая карточка
    13'
    Лукас Мартинес фолит против соперника, получая от главного арбитра встречи карточку желтого цвета. Отметим это событие в нашем протоколе.
  • 12'
    Синго нанес удар с правой ноги в сторону левого угла соперника, однако направил он сферу слишком неточно. Мяч за лицевую линию улетел.
  • Фол, нарушение
    11'
    Синго оказался сейчас на газоне. Получил он удар по ногам от соперника. Без желтой карточки обошелся в этой ситуации главный арбитр встречи.
  • 9'
    Разрыв крестов вчера получил Кьеза в матче с "Ювентусом", и теперь он будет долго восстанавливаться. Такие новости, честно говоря, очень расстраивают, ведь Серия А надолго теряет прекрасного игрока.
  • 8'
    Влахович сильно отпустил снаряд от себя, позволив ему выкатиться за пределы футбольного подя. В итоге даже аута не заработал коллектив гостей.
  • 7'
    Не получается пока у туринской команды подобраться к воротам соперника вплотную. В то же самое время, "скуадра виола" действует активно в обороне.
  • 6'
    Запели тем временем трибуны, которые гонят вперед коллектив из Турина. В это же самое время перекатывают сферу на чужойт половине поля хозяева.
  • Фол, нарушение
    5'
    Миленкович сейчас получил буквально пощечину от соперника. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета. Игра была продолжена.
  • 3'
    Выполнял подачу с левого фланга в чужую штрафную Бираги, но прямо в руки голкиперу снаряд прилетел. Подача не самая лучшая получилась.
  • 2'
    Футболисты "Торино" предстали на поле в бордовых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Фиорентины" вышли на газон в бело-фиолетовом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Турине стартовала! С центра поля разыграли мяч гости. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Торино 3:0 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Торино 3:0 Фиорентина

Исход игры
Торино
20% (30)
Ничья
49.3% (74)
Фиорентина
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
86.36% (114)
Нет
13.64% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (58)
1:2 Фиорентина
19.3% (29)
2:1 Торино
12% (18)
1:0 Торино
4.7% (7)
0:1 Фиорентина
4% (6)
2:2 Ничья
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:3 Фиорентина
1.3% (2)
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Торино
Фиорентина

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