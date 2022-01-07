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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Торино
Фиорентина

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.21
Санабрия Антонио 3 0.16
Пьяца Марко 3 0.16
Брекало Йосип 3 0.16
Белотти Андреа 2 0.11
Бремер Глейсон 2 0.11
Лукич Саша 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Прат Деннис 1 0.05
Верди Симоне 1 0.05
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (5) 0.84
Бонавентура Джакомо 2 0.11
Гонсалес Николас 2 0.11
Соттил Рикардо 2 0.11
Сапонара Риккардо 2 0.11
Мале Юссеф 2 0.11
Бираги Кристиано 2 (1) 0.11
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Торрейра Лукас 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 5 1
Мартинес Лукас II 6 0
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
5
45%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
6
55%
6
46%
76-90

Забито

3
24
0 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
67%
4
17%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
19%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
2
10%
9
26%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
8
38%
6
17%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Милан Заявка 20 14 3 3 43 - 23 45
3. Наполи Заявка 20 12 4 4 36 - 15 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 20 10 5 5 28 - 18 35
6. Лацио Заявка 20 9 5 6 42 - 37 32
7. Рома Заявка 20 10 2 8 32 - 24 32
8. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
9. Эмполи Заявка 20 8 4 8 33 - 37 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Верона Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
12. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
13. Сассуоло Заявка 20 6 7 7 31 - 32 25
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 20 5 5 10 28 - 37 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя Заявка 20 4 4 12 20 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 2 7 11 19 - 41 13
19. Дженоа Заявка 20 1 9 10 20 - 38 12
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 17 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 10 3 1 6 16 - 24 10
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 14 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
16. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
17. Специя Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
18. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
19. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Торино 21.6% (11)
    X 47.1% (24)
    Фиорентина 31.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Фиорентина
    2.80
    3.68
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Торино - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Торино - Фиорентина

    Исход игры
    Торино
    21.6% (11)
    Ничья
    47.1% (24)
    Фиорентина
    31.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (22)
    1:2 Фиорентина
    25.5% (13)
    2:1 Торино
    11.8% (6)
    1:0 Торино
    5.9% (3)
    0:1 Фиорентина
    3.9% (2)
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    Фиорентина

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