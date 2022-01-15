VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Мисиджан Вирджил из команды Твенте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

48' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Твенте

46' Ван Эвейк Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Плохо сыграл Бош Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Трупе Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

43' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Твенте

42' Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лимниос Димитрис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Твенте выполняет удар от ворот.

31' Тахири Анас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кайб Рами нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

25' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мисиджан Вирджил из команды Твенте попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Хавьер Мус все равно смог отбить мяч.

23' Твенте выполняет удар от ворот.

23' Твенте выполняет удар от ворот.

22' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Старинг Каспер из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тахири Анас из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Херенвен

19' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Остерволде Джейден предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Херенвен

14' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Мисиджан Вирджил из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Херенвен

7' Удар от ворот произведет Херенвен

6' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля