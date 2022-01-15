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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:0
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
77' Гол
Manfred Ugalde
2:0
88' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+5

Ход матча

43'
Плегесуэло Хулио
Проппер Робин
 
70'
 
Верман Хенк
Де Йонг Сим
70'
 
Хаяль Рами
Стеванович Филип
73'
Клеонизе Денильо
Мисиджан Вирджил
 
73'
Manfred Ugalde
Влап Михел
 
77'
 
Дрешевич Ибрахим
Тахири Анас
77'
Manfred Ugalde
1:0
82'
 
Беньямин Нюгрен
Баккер Ник
88'
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
90'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
90'
Daan Rots
Лимниос Димитрис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
40
Старинг
Каспер
32
Бош
Йессе
18
Лимниос
Димитрис
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
11
Мусаба
Антони
6
Де
Йонг
Сим
7
Стеванович
Филип
Твенте
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Херенвен

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.3%
56.7%
30%
4 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 9 (4) 0.47
Проппер Робин 4 0.21
Manfred Ugalde 3 0.16
Влап Михел 3 0.16
Лимниос Димитрис 3 0.16
Мисиджан Вирджил 2 0.11
Daan Rots 2 0.11
Зерруки Рамиз 2 0.11
Mees Hilgers 1 0.05
Садилек Михал 0 0
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.37
Верман Йоэй 3 0.16
Халилович Тибор 3 0.16
Стеванович Филип 1 0.05
Баккер Ник 1 0.05
Хаяль Рами 1 0.05
Ван Эвейк Милан 1 0.05
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 6 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
5
42%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
3
43%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Забито

30
18
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
9
30%
5
28%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
8
27%
5
28%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
6
27%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
2. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
3. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 2:0 Херенвен онлайн


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