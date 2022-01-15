Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
1:0
77' ГолManfred Ugalde
2:0
88' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
Ход матча
77'
1:0
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
35
Mees
Hilgers
32
Бош
Йессе
14
Влап
Михел
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Luca Everink
-
38 Max Bruns
-
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Херенвен
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.3%
56.7%
30%
4 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|9 (4)
|0.47
|Проппер Робин
|4
|0.21
|Manfred Ugalde
|3
|0.16
|Влап Михел
|3
|0.16
|Лимниос Димитрис
|3
|0.16
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.11
|Daan Rots
|2
|0.11
|Зерруки Рамиз
|2
|0.11
|Mees Hilgers
|1
|0.05
|Садилек Михал
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.37
|Верман Йоэй
|3
|0.16
|Халилович Тибор
|3
|0.16
|Стеванович Филип
|1
|0.05
|Баккер Ник
|1
|0.05
|Хаяль Рами
|1
|0.05
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|6
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
5
42%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
3
43%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Забито
30
18
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
9
30%
5
28%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
8
27%
5
28%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
6
27%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|18
|14
|1
|3
|46 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|2.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|3.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1