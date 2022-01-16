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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Гётце Марио
48' Желтая карточка
Тезе Джордан
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Гётце Марио
(Гакпо Коди)
48'
 
Тезе Джордан
63'
Постема Романо
Ван Кам Даниэль
 
63'
 
Брума Арминду
Доан Рицу
64'
Paulos Abraham
Нгонж Сириль
 
64'
 
Верман Йоэй
Ван Гинкел Марко
64'
 
Вертессен Йорбе
Ромеро Максимильяно
77'
Сверко Марин
Bjorn Meijer
 
78'
Богард Мелайро
Де Леув Михаэль
 
81'
Даммерс Вессель
Суслов Томаш
 
90'
 
Макс Филипп
Жуниор Мауро
90'
 
Мвене Филипп
Гётце Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
26
Ван
Кам
Даниэль
9
Ларсен
Йорген
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
4
Обиспо
Армандо
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
8
Ван
Гинкел
Марко
25
Доан
Рицу
20
Ромеро
Максимильяно
11
Гакпо
Коди
Гронинген
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
ПСВ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

30 матчей

13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Э
5:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:3
Э
2:0
С
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.37
Ларсен Йорген 6 0.32
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 0.32
Вертессен Йорбе 6 0.32
Брума Арминду 5 0.26
Винисиус Карлос 4 0.21
Захави Эран 4 0.21
Рамальо Андре 3 0.16
Мвене Филипп 3 0.16
Доан Рицу 3 0.16
Боскальи Оливье 3 0.16
Сангаре Ибрахим 3 0.16
Мадуэке Нони 2 0.11
Гётце Марио 1 0.05
Ван Гинкел Марко 1 0.05
Прёппер Дэви 1 0.05
Томас Райан 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 2 2
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Обиспо Армандо 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
22
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
17%
4
18%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
50%
4
18%
61-75
1
17%
6
27%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
6
23%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
8
31%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

20
48
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
15%
7
15%
1-15
5
25%
8
17%
16-30
1
5%
5
10%
31-45
2
10%
8
17%
46-60
4
20%
6
13%
61-75
5
25%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

28
23
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
18%
5
22%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
4
14%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4
Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 19 11 2 6 37 - 24 35
7. Камбюр 19 9 2 8 33 - 40 29
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 19 4 7 8 20 - 28 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Гронинген 0:1 ПСВ онлайн


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