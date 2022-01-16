Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
10' ГолГётце Марио
48' Желтая карточкаТезе Джордан
Ход матча
10'
0:1
48'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
ПСВ
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
30 матчей
13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.37
|Ларсен Йорген
|6
|0.32
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Де Леув Михаэль
|1
|0.05
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.05
|Постема Романо
|1
|0.05
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|6 (1)
|0.32
|Вертессен Йорбе
|6
|0.32
|Брума Арминду
|5
|0.26
|Винисиус Карлос
|4
|0.21
|Захави Эран
|4
|0.21
|Рамальо Андре
|3
|0.16
|Мвене Филипп
|3
|0.16
|Доан Рицу
|3
|0.16
|Боскальи Оливье
|3
|0.16
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.16
|Мадуэке Нони
|2
|0.11
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.05
|Прёппер Дэви
|1
|0.05
|Томас Райан
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|6
|0
|Те Вирик Мик
|2
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Обиспо Армандо
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
17%
4
18%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
50%
4
18%
61-75
1
17%
6
27%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
6
23%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
8
31%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
20
48
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
15%
7
15%
1-15
5
25%
8
17%
16-30
1
5%
5
10%
31-45
2
10%
8
17%
46-60
4
20%
6
13%
61-75
5
25%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
28
23
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
18%
5
22%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
4
14%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4
Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|19
|11
|2
|6
|37 - 24
|35
|7.
|Камбюр
|19
|9
|2
|8
|33 - 40
|29
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1