Второй тайм

97' Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет ПСВ

92' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Даммерс Вессель из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Удар от ворот произведет ПСВ

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

90' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Игрок Ларсен Йорген из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

89' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Гронинген

87' Брума Арминду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Даммерс Вессель из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

83' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Даммерс Вессель

77' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

76' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Гакпо Коди из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

74' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниор Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

72' Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Нгонж Сириль уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

63' Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали

63' [player1] из команды [team] делает пас партнеру.

62' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Гакпо Коди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бьорн Мейер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ларсен Йорген из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Тезе Джордан получил желтую карточку от судьи

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля