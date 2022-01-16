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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:0
Перерыв

Стадион:
Интер Милан
0'
37' Желтая карточка
Де Рон Мартен
42' Желтая карточка
Брозович Марсело

Ход матча

37'
Де Рон Мартен
 
42'
 
Брозович Марсело

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 155
Аталанта 15.5% (24)
X 40.6% (63)
Интер Милан 43.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Интер Милан
3.96
3.78
2.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
13
Пеццелла
Джузеппе
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
32
Пессина
Маттео
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
7
Санчес
Алексис
Аталанта
4-3-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Интер Милан

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.43
Пашалич Марио 8 0.38
Малиновский Руслан 5 0.24
Муриэль Луис 4 0.19
Иличич Йосип 3 0.14
Коопмейнерс Теун 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пессина Маттео 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.52
Джеко Эдин 8 0.38
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.29
Корреа Хоакин 4 0.19
Перишич Иван 4 (1) 0.19
Дюмфрис Дензел 3 0.14
Шкриньяр Милан 3 0.14
Санчес Алексис 2 0.1
Димарко Федерико 2 0.1
Гальярдини Роберто 2 0.1
Барелла Николо 1 0.05
Бастони Алессандро 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Демирал Мерих 4 0
Джимсити Берат 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Брозович Марсело 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
18%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

25
27
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
4
16%
4
15%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
16%
9
33%
61-75
6
24%
1
4%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

42
52
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 16
3 Не забивали 0
7
17%
8
15%
1-15
7
17%
9
17%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
3
7%
9
17%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
11
26%
8
15%
76-90

Пропущено

28
15
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 0:0 Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
6. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
7. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта 0:0 Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
12. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • Первый тайм
  • 44'
    Муссо вышел из ворот достаточно далеко, что помогло ему опередить соперников и сыграть за боковую линию. Выбита сфера достаточно далеко.
  • 42'
    Получил сейчас удар по ногам Пеццелла. Снова у нас очередная остановка в поединке. Без карточки желтого цвета дело обходится.
  • 41'
    Муссо сейчас сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки после навеса с левого фланга от Брозовича. Прекрасно себя проявил в этой ситуации главный арбитр встречи.
  • Желтая карточка
    40'
    Брозович также наказан карточкой желтого цвета. Снес он соперника на полном ходу, получив в свой пассив карточку желтого цвета.
  • 38'
    Пеццелла сейчас пробил по воротам соперника, выиграв у соперника борьбу на втором "этаже". Выстрел прямо по центру, и в руки голкиперу.
  • 37'
    Заканчивается основное время первого тайма у нас. Классно, конечно, действуют команды, и их взаимодействие не может не радовать. Правда, пока слишком много борьбы и фолов в матче.
  • Желтая карточка
    36'
    Де Рон сносит с ног соперника, получая от рефери карточку желтого цвета в этой ситуации. Совершенно заслуженное наказание для игрока "Аталанты".
  • 35'
    Брозович выкатил мяч в центр, на линию штрафной. Барелла получил сферу, откуда пробил слишком сильно и высоко. Не лучшая попытка отличиться.
  • Опасный момент
    34'
    Джеко получил мяч на подступах к штрафной, после чего мощно пробил по воротам соперника, но направил мяч значительно выше цели!
  • Угловой
    32'
    И снова угловой зарабатывают игроки "Интера", которые с левого края будут подавать корнер. Посмотрим, что из этого всего получится. Может быть опасно.
  • 31'
    Брозовичу сегодня очень непросто приходится. Под постоянным прессингом он оказывается. "Аталанта", к слову, здорово против него индивидуально в прессинге действует.
  • 30'
    Алексей Миранчук со дня на день готовится перейти в "Дженоа", откуда только-только ушел главный тренер в лице Андрея Шевченко. Уж так точно будет больше практики у россиянина.
  • 29'
    Муриэль сейчас выполнил передачу с левого фланга в штрафную соперника - до мяча сумел первым добраться футболист "Интера".
  • Угловой
    28'
    Неудачно угловой разыграли футболисты "Интера". Стоит отметить, что прекрасный уровень футбола проводят оба коллектива. Что называется, к ним не придерешься.
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТИЩЕ! Муссо! Спасает он свою команду! Санчес получил снаряд в чужой штрафной, нанес он удар в дальний угол, и голкипер "Аталанты" в прыжке добрался до сферы, переведя ее на угловой.
  • Фол, нарушение
    26'
    Демирал сумел сейчас выстоять на ногах в борьбе с Санчесом. Выбил он сферу за лицевую, но соперник фолил против него. Углового не будет. Свободный удар рефери назначает.
  • Угловой
    24'
    Снова продрался к воротам соперника Муриэль, который выполнил прострел в центр, но попал в защитника. В итоге угловой заработала "Аталанта". Третий в этом поединке.
  • 23'
    Снова бурная реакция от Санчеса, который выносит сферу за боковую линию. Очевидно, он думал, что судья назначил спорный мяч и попросил Алексиса вынести сферу за лицевую. Но нет.
  • 22'
    Снова вперед идет передача, на Джеко, который руками придерживает соперника, но рефери почему-то на сей эпизод никак не реагирует. Можно играть.
  • 21'
    Пока без карточек главный арбитр обходится, а ведь "Аталанта" уже в 2 раза чаще фолит, чем "Интер". Миланцы в этом плане действуют весьма академично.
  • Фол, нарушение
    20'
    Перишич получил удар по ногам в центре поля. Довольно болезненный удар для Ивана, который с трудом, но с газона все же поднимается. Встречу он сможет продолжить.
  • 19'
    Брозович отдал на Перишича, который тут же отправил сферу на фланг. Джеко попытался снабдить передачей Санчеса, но поехала нога у Алексиса. Случилась очередная потеря.
  • Опасный момент
    18'
    ДЖЕКО! Снова проходит подача от Дармиана с правого фланга. Джеко головой пробивает по воротам соперника, но направляет сферу рядом с правой стойкой! В миллиметрах от гола, так сказать!
  • 16'
    Дармиан выполнял прострельный пас с правого фланга в центр штрафной, где оказались лишь футболисты "Аталанты". Они спокойно вынесли сферу в центр поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    15 минут отыграли у нас соперники. Фройлеру по ноге прилетел удар от соперника. Снова остановка в нашей встрече. Фолов сегодня будет немало, я в этом уверен.
  • 14'
    Хорошо смотрится на поле "Аталанта", стоит это отметить. Дармиан сейчас не успевает за своими соперниками, укладывая одного из соперников на футбольный газон.
  • 13'
    Снова флажок у нас поднят. По Перишичу сейчас сработал боковой. Именно Иван сфолил против соперника, завалив его на футбольный газон местного стадиона.
  • Фол, нарушение
    12'
    В центре поля сфолили против Брозовича игроки "Аталанты", сбив игрока "Интера" на газон. Судья останавливает игру. Будет оказана помощь игроку "Интера"? Да нет, вроде все с ним нормально.
  • 10'
    10 минут в нашем поединке отыграли соперники, но пока не удалось никому открыть счет в поединке. Относительно спокойная встреча, хотя временами команды действительно заводятся.
  • Угловой
    9'
    Подача с левого фланга, и Шкриньяр успевает сыграть затылком, вновь переправляя сферу за лицевую линию. Второй в матче угловой зарабатывает "богиня" в первые 10 минут поединка.
  • Угловой
    8'
    Пеццелла с левого края подключился к атаке своей команды. Выполнил он прострел на ближнюю штангу, но защита "Интера" сработала блестяще. Будет угловой.
  • 7'
    Активно включается в процесс боления фанатская трибуна "Аталанты". "Интер" же старается прессинговать своего соперника, который, к слову, ослаблен потерями, ввиду травм.
  • 6'
    Дармиана сейчас вынудили ошибиться защитники. Пришлось ему в подкате выбивать сферу у оппонента. Мяч улетает за пределы футбольного газона.
  • 5'
    "Аталанта" слишком осторожно играет в отборе, а вот "Интер" на правах фаворита встречи продолжает активно мяч в районе центрального круга перекатывать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Дармиан попал сейчас под Пашалича, который буквально сносит соперника на газон, получая от рефери устное замечание. Без желтой карточки первое нарушение в нашем поединке обходится.
  • 3'
    Серьезным образом сегодня ослаблена "Аталанта" потерями. Стоит отметить, что данный факт может сказаться на результате поединка. Бергамаскам нужно быть осторожными, ведь "Интер" может и способен наказать за любую провинность.
  • 2'
    "Аталанта" предстала сегодня на поле в черно-синих цветах, в то время, как игроки миланского "Интера" вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча в Бергамо! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Понеслась!
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Где смотреть матч Аталанта 0:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Интер Милан

Исход игры
Аталанта
15.5% (24)
Ничья
40.6% (63)
Интер Милан
43.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
97.08% (133)
Нет
2.92% (4)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
29% (45)
1:1 Ничья
25.2% (39)
2:2 Ничья
12.3% (19)
2:1 Аталанта
8.4% (13)
1:3 Интер Милан
3.9% (6)
2:3 Интер Милан
3.9% (6)
0:1 Интер Милан
1.9% (3)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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Интер Милан

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