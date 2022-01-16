Пеццелла сейчас пробил по воротам соперника, выиграв у соперника борьбу на втором "этаже". Выстрел прямо по центру, и в руки голкиперу.

Брозович также наказан карточкой желтого цвета. Снес он соперника на полном ходу, получив в свой пассив карточку желтого цвета.

Муссо сейчас сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки после навеса с левого фланга от Брозовича. Прекрасно себя проявил в этой ситуации главный арбитр встречи.

Получил сейчас удар по ногам Пеццелла. Снова у нас очередная остановка в поединке. Без карточки желтого цвета дело обходится.

Муссо вышел из ворот достаточно далеко, что помогло ему опередить соперников и сыграть за боковую линию. Выбита сфера достаточно далеко.

37' Заканчивается основное время первого тайма у нас. Классно, конечно, действуют команды, и их взаимодействие не может не радовать. Правда, пока слишком много борьбы и фолов в матче.

36' Де Рон сносит с ног соперника, получая от рефери карточку желтого цвета в этой ситуации. Совершенно заслуженное наказание для игрока "Аталанты".

35' Брозович выкатил мяч в центр, на линию штрафной. Барелла получил сферу, откуда пробил слишком сильно и высоко. Не лучшая попытка отличиться.

34' Джеко получил мяч на подступах к штрафной, после чего мощно пробил по воротам соперника, но направил мяч значительно выше цели!

32' И снова угловой зарабатывают игроки "Интера", которые с левого края будут подавать корнер. Посмотрим, что из этого всего получится. Может быть опасно.

31' Брозовичу сегодня очень непросто приходится. Под постоянным прессингом он оказывается. "Аталанта", к слову, здорово против него индивидуально в прессинге действует.

30' Алексей Миранчук со дня на день готовится перейти в "Дженоа", откуда только-только ушел главный тренер в лице Андрея Шевченко. Уж так точно будет больше практики у россиянина.

29' Муриэль сейчас выполнил передачу с левого фланга в штрафную соперника - до мяча сумел первым добраться футболист "Интера".

28' Неудачно угловой разыграли футболисты "Интера". Стоит отметить, что прекрасный уровень футбола проводят оба коллектива. Что называется, к ним не придерешься.

27' МОМЕНТИЩЕ! Муссо! Спасает он свою команду! Санчес получил снаряд в чужой штрафной, нанес он удар в дальний угол, и голкипер "Аталанты" в прыжке добрался до сферы, переведя ее на угловой.

26' Демирал сумел сейчас выстоять на ногах в борьбе с Санчесом. Выбил он сферу за лицевую, но соперник фолил против него. Углового не будет. Свободный удар рефери назначает.

24' Снова продрался к воротам соперника Муриэль, который выполнил прострел в центр, но попал в защитника. В итоге угловой заработала "Аталанта". Третий в этом поединке.

23' Снова бурная реакция от Санчеса, который выносит сферу за боковую линию. Очевидно, он думал, что судья назначил спорный мяч и попросил Алексиса вынести сферу за лицевую. Но нет.

22' Снова вперед идет передача, на Джеко, который руками придерживает соперника, но рефери почему-то на сей эпизод никак не реагирует. Можно играть.

21' Пока без карточек главный арбитр обходится, а ведь "Аталанта" уже в 2 раза чаще фолит, чем "Интер". Миланцы в этом плане действуют весьма академично.

20' Перишич получил удар по ногам в центре поля. Довольно болезненный удар для Ивана, который с трудом, но с газона все же поднимается. Встречу он сможет продолжить.

19' Брозович отдал на Перишича, который тут же отправил сферу на фланг. Джеко попытался снабдить передачей Санчеса, но поехала нога у Алексиса. Случилась очередная потеря.

18' ДЖЕКО! Снова проходит подача от Дармиана с правого фланга. Джеко головой пробивает по воротам соперника, но направляет сферу рядом с правой стойкой! В миллиметрах от гола, так сказать!

16' Дармиан выполнял прострельный пас с правого фланга в центр штрафной, где оказались лишь футболисты "Аталанты". Они спокойно вынесли сферу в центр поля.

15' 15 минут отыграли у нас соперники. Фройлеру по ноге прилетел удар от соперника. Снова остановка в нашей встрече. Фолов сегодня будет немало, я в этом уверен.

14' Хорошо смотрится на поле "Аталанта", стоит это отметить. Дармиан сейчас не успевает за своими соперниками, укладывая одного из соперников на футбольный газон.

13' Снова флажок у нас поднят. По Перишичу сейчас сработал боковой. Именно Иван сфолил против соперника, завалив его на футбольный газон местного стадиона.

12' В центре поля сфолили против Брозовича игроки "Аталанты", сбив игрока "Интера" на газон. Судья останавливает игру. Будет оказана помощь игроку "Интера"? Да нет, вроде все с ним нормально.

10' 10 минут в нашем поединке отыграли соперники, но пока не удалось никому открыть счет в поединке. Относительно спокойная встреча, хотя временами команды действительно заводятся.

9' Подача с левого фланга, и Шкриньяр успевает сыграть затылком, вновь переправляя сферу за лицевую линию. Второй в матче угловой зарабатывает "богиня" в первые 10 минут поединка.

8' Пеццелла с левого края подключился к атаке своей команды. Выполнил он прострел на ближнюю штангу, но защита "Интера" сработала блестяще. Будет угловой.

7' Активно включается в процесс боления фанатская трибуна "Аталанты". "Интер" же старается прессинговать своего соперника, который, к слову, ослаблен потерями, ввиду травм.

6' Дармиана сейчас вынудили ошибиться защитники. Пришлось ему в подкате выбивать сферу у оппонента. Мяч улетает за пределы футбольного газона.

5' "Аталанта" слишком осторожно играет в отборе, а вот "Интер" на правах фаворита встречи продолжает активно мяч в районе центрального круга перекатывать.

4' Дармиан попал сейчас под Пашалича, который буквально сносит соперника на газон, получая от рефери устное замечание. Без желтой карточки первое нарушение в нашем поединке обходится.

3' Серьезным образом сегодня ослаблена "Аталанта" потерями. Стоит отметить, что данный факт может сказаться на результате поединка. Бергамаскам нужно быть осторожными, ведь "Интер" может и способен наказать за любую провинность.

2' "Аталанта" предстала сегодня на поле в черно-синих цветах, в то время, как игроки миланского "Интера" вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.